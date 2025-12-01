“Entramos a trabajar, no a sobrevivir”: golpearon y quemaron con mate cocido a docentes de una escuela de Malvinas Argentinas

El hecho ocurrió en la Escuela Primaria N° 29 de Grand Bourg.

Un grupo de docentes de la Escuela Primaria N° 29 “Hipólito Bouchard”, ubicada en la localidad de Grand Bourg, partido bonaerense de Malvinas Argentinas, denunció el brutal ataque que sufrieron el viernes pasado por parte de la familia de una alumna, cuyos integrantes irrumpieron con violencia poco antes de que los alumnos comenzaran a merendar en el comedor del establecimiento.

Las víctimas, según expusieron en un comunicado publicado en redes sociales, sufrieron golpes de puño, insultos y quemaduras, luego de que fueran rociadas con el mate cocido que pensaban servirle a los niños antes de ser agredidos.

De acuerdo a la denuncia que una de las maestras compartió en su perfil de la red social Facebook, el violento episodio ocurrió por la tarde, cuando los atacantes ingresaron de forma violenta al colegio -ubicado en el cruce de Valparaíso y Maure-, pateando el portón del comedor que conecta primaria y secundaria.

“Entraron a los gritos, irrumpieron sin control y buscaron agredir directamente a nuestras auxiliares”, aseguró Laura Sosa, una de las docentes atacadas.

Las maestras fueron sorprendidas mientras preparaban la merienda para el alumnado. “Fueron atacadas, insultadas y rociadas con mate cocido caliente, sufriendo quemaduras y un shock emocional enorme.

La violencia se dirigió principalmente hacia ellas, que estaban cumpliendo con su tarea cotidiana de alimentar a nuestros estudiantes”, contó Laura en su mensaje.

En medio de un caos generalizado, con gritos, golpes y corridas que se desarrollaban dentro del establecimiento, los agresores le exigieron a las docentes que se encerraran en las aulas junto a los estudiantes, a pesar de que no entendían el motivo del ataque. “No podemos dejar de pensar qué habría ocurrido si este episodio sucedía diez minutos después, cuando el comedor hubiera estado lleno de chicos y personal”, reflexionó Laura.

Dentro del colegio, la directora de la escuela fue amenazada y varias auxiliares resultaron diversas lesiones. La disputa se trasladó a la plaza ubicada frente al lugar del hecho.

A raíz de este ataque, los docentes de la E.P. N° 29 de Grand Bourg advirtieron que no se trató de un hecho aislado, De hecho, el jueves pasado, apenas un día antes de este episodio, una maestra de un colegio de San Martín fue brutalmente golpeada por la madre de un alumno.

El caos generalizado continuó en la plaza ubicada frente al establecimiento.

“En las últimas semanas hubo docentes heridos, auxiliares golpeadas, directivos amenazados en distintos distritos. La violencia en torno a las escuelas está aumentando y nosotras, las trabajadoras, estamos absolutamente desprotegidas. Entramos a trabajar, no a sobrevivir”, subrayó a modo de descargo Laura, una de las víctimas.

En consecuencia, exigen a las autoridades una serie de medidas para reforzar la seguridad en las escuelas, entre ellas la protección real para auxiliares, docentes y directivos, intervención de equipos distritales, y difusión y visibilidad de lo sucedido para que estos hechos no vuelvan a repetirse.

“Hoy terminamos la jornada con miedo, angustia y cansancio emocional, después de ver cómo golpeaban, amenazaban y quemaban a nuestras compañeras auxiliares. Y mañana tenemos que volver igual, porque amamos lo que hacemos y porque necesitamos trabajar. Pero así, no se puede más”, concluyó la docente que ofició de vocera de sus colegas.

La investigación por daños y lesiones quedó en manos de la fiscal Mirna Sánchez, de la UFI N° 19 Descentralizada de Malvinas Argentinas, perteneciente al Departamento Judicial San Martín.

Docentes de Malvinas Argentinas piden un paro de actividades

A raíz de este nuevo ataque a personal docente, desde la agrupación Docentes en Marcha Malvinas Argentinas impulsan un pedido de cese de actividades en el distrito, con el objetivo de repudiar los hechos de violencia que se vienen registrando en distintos establecimientos educativos de la zona en el último tiempo y, a su vez, exigir más medidas de seguridad.

“Este martes 2/12, Suteba y el FUDB en José C Paz, convocan a paro distrital y movilización a jefatura distrital”, reza el comunicado publicado en redes sociales, en relación al grave episodio de violencia que se registró este viernes en el predio Natalio Salvatori de José C. Paz, donde un grupo de madres atacó a golpes a un profesor de educación física durante una salida recreativa con alumnos de la Escuela Nº 32.

En consecuencia, desde Docentes en Marcha Malvinas Argentinas en la Multicolor exigen “que este martes, Suteba y el FUDB de Malv. Arg, de mínima, llamen a PARAR en conjunto con José C Paz, movilizando a Jefatura Regional para que nos den garantías de resguardo real a docentes, auxiliares y estudiantes”.

“Reclamamos además que se aplique el protocolo de resguardo y reparación sin ninguna dilación por parte de las autoridades”, concluyeron.