Condenaron a un hombre por matar a un motociclista cuando escapaba de un control policial en Santa Fe

María, la madre de la víctima pidiendo justicia por su hijo y el joven que fue atropellado por un hombre que escapaba de un control policial (La Lupa)

La Justicia de San Lorenzo dictó sentencia este lunes en una causa que sacudió a la comunidad en 2023. Mauro Nicolás Díaz, de 30 años, fue condenado a cinco años de prisión efectiva por el homicidio culposo agravado del motociclista Santiago Calzada.

El hecho ocurrió en la madrugada del 4 de junio de ese año y tuvo como escenario las calles céntricas de la ciudad, donde un control policial desencadenó la persecución y posterior accidente.

La decisión fue tomada por el juez Álvaro Campos, quien resolvió en línea con los argumentos impuestos por el fiscal Aquiles Balbis, que había solicitado una pena de seis años.

Durante la audiencia de lectura de sentencia, la sala permaneció colmada de allegados al joven motociclista, cuya muerte generó conmoción y reclamos de justicia en redes y medios locales.

Aquella madrugada, Díaz se desplazaba a alta velocidad por avenida San Martín, conduciendo un Volkswagen Gol Trend que no estaba a su nombre ni contaba con la autorización para conducirlo.

En el cruce con Doctor Ghio, una patrulla intentó detenerlo en un operativo de control. Ante la señal de alto, Díaz aceleró para evadir la identificación, sobrepasó un semáforo en rojo y giró en dirección a Ghio, donde comenzó a circular en contramano durante más de cien metros.

La trayectoria terminó en la intersección con General López; allí, volvió a cambiar de dirección, avanzó hasta Richieri y recorrió al menos 200 metros adicionales sin aminorar la marcha.

Fue en ese trayecto, al cruzar Dorrego, cuando chocó con la Honda Wave, manejada por Santiago Calzada, quien regresaba de jugar al fútbol y se dirigía a su domicilio. La víctima transitaba por Dorrego en dirección norte-sur y no llevaba casco protector.

Tras el violento impacto, el joven, de 23 años y padre de un niño pequeño, ingresó al Hospital Eva Perón con politraumatismos y falleció horas después. Junto a Díaz viajaba una mujer de 32 años, cuya vida también corrió peligro durante la secuencia.

La condena fue dictada este lunes en los Tribunales de San Lorenzo

En la mañana del 6 de junio de 2023, la Policía de San Lorenzo detuvo a Díaz en el barrio 3 de Febrero. El proceso judicial avanzó con todos los elementos probatorios necesarios, incluidas pericias accidentológicas, alcoholemia y testimonios de testigos presenciales.

La investigación estableció que no tenía licencia de conducir ni seguro habilitante para circular, y que el automóvil implicado tampoco era de su propiedad.

El test de alcoholemia realizado arrojó 0.79, valor superior al límite permitido, según informó el portal Rosario3.

La causa avanzó por homicidio culposo agravado, tipificación que implica una condena prevista entre 3 y 6 años de prisión, falló el juez tras desestimar la posibilidad de dolo eventual, figura que hubiera elevado el mínimo a 8 años. La calificación, según admitió la defensa de la víctima, generó desazón en el entorno familiar de Calzada, que esperaba una sanción más severa.

La resolución de Álvaro Campos, en concordancia con lo solicitado por el Ministerio Público de la Acusación, incluyó la obligatoriedad para Díaz de cumplir prisión preventiva mientras la sentencia adquiera firmeza.

María, la madre de la víctima, afirmó: “Estoy un poco conforme, para mí siempre va a ser poco, porque a mí a Santi no me lo devuelve nadie. Lamentablemente, las leyes de tránsito son así. Podían ser de tres a seis años y fueron cinco”.

Y sobre la condena recibida por el asesino de su hijo, María fue contundente: “Este Mauro Nicolás Díaz, que en cinco años va a salir, ojalá que nunca más lo cruce ni se cruce a nadie en la calle porque es un imprudente”.

Las autoridades de San Lorenzo continúan con medidas para reforzar controles y campañas de concientización sobre seguridad vial.