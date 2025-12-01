Conoció a una chica, la llevó hasta su casa y le robaron hasta las zapatillas en Berisso

El robo ocurrió en la puerta de la casa donde el joven se despidió de la chica (Google Maps)

Un joven fue víctima de un violento robo en Berisso tras haber conocido a una chica en la casa de un amigo el fin de semana. Las autoridades iniciaron una investigación que apunta a que la joven habría facilitado el ataque, posteriormente ejecutado por una banda de cinco personas.

El hecho ocurrió cerca de las 3 de la mañana del viernes, cuando la víctima salió de una reunión en una vivienda ubicada en 8 y 134, acompañado por una mujer con la que había mantenido una conversación. Ambos se dirigieron en motocicleta hasta un domicilio en 129 y 34, en el mismo partido de Berisso. Al llegar, la chica se despidió y entró a su vivienda, mientras que el joven quedó solo en la vereda.

Fue en ese momento en donde cinco delincuentes lo rodearon y comenzaron a golpearlo hasta dejarlo tirado en el suelo. Los atacantes se llevaron sus zapatillas, el teléfono celular, un bolso y la moto Siam Quirion 150. Un móvil de la Policía Bonaerense lo interceptó caminando en la calle, de acuerdo con el reporte de 0221, y lo trasladó inmediatamente hasta el Hospital Larraín.

El joven denunció ante los agentes policiales que desconocía el nombre de la mujer y que intentaría averiguarlo a través del amigo que organizó la reunión. Solo pudo precisar que parecía tener unos 25 años aproximadamente.

Según las fuentes consultadas por ese mismo medio, una de las líneas más firmes de la investigación se orienta a la joven, quien podría haber actuado como entregadora, dado el grado de precisión con el que la banda interceptó a la víctima.

Por el momento, la Policía intenta determinar la identidad de la sospechosa, por lo que se encuentran trabajando en el análisis de grabaciones de videovigilancia, llamadas telefónicas y el testimonio de los vecinos.

Golpearon a una pareja en su casa de La Plata y los detuvieron

Los detenidos tras robar a una pareja en Tolosa

El mes pasado, tres hombres fueron arrestados tras asaltar de manera violenta a una pareja en su casa de Tolosa, La Plata. Los detenidos ingresaron por la parte trasera de la vivienda ubicada en la intersección de calle 7 y 521, donde redujeron a golpes a las víctimas, un hombre de 59 años y una mujer de 45.

Las fuentes policiales indicaron a Infobae que el ataque ocurrió cuando los tres sospechosos saltaron el muro del fondo, forzaron una reja y sorprendieron a la pareja en el interior del domicilio. Luego de violentar la puerta posterior, obligaron a las víctimas a entregar sus pertenencias y se dieron a la fuga con relojes, teléfonos, herramientas y otros elementos.

Tras la fuga, las víctimas dieron aviso al 911,lo que permitió a la Policía de la Provincia de Buenos Aires organizar un operativo cerrojo. Mediante la intervención de varias patrullas, se logró cercar la zona y detener a los responsables minutos después del hecho. El despliegue contó con la participación del Comando de Patrullas y los efectivos del Grupo Táctico Operativo.

Uno de los acusados, L. E. F., de 29 años, fue interceptado en una vivienda vecina. En su poder la Policía secuestró un revólver calibre .38 Colt sin numeración visible, herramientas de corte y una mochila azul. B. A. C., de 19 años, fue localizado en otra casa cercana, donde se halló un handy Baofeng BF-7775 sin número de serie, mientras que el tercer implicado, L. H. V. de 20, llevaba una bolsa con un pasamontañas, dos teléfonos Samsung, una máquina de cortar pelo Philips, tres relojes, una billetera con tarjetas de una de las víctimas, guantes y varios destornilladores.

La pareja confirmó ante las autoridades que los objetos recuperados —incluyendo teléfonos y relojes— habían sido robados durante el hecho, según la información obtenida por Infobae. Entre los elementos incautados también se encontraron botellas de alcohol, herramientas tipo barreta y equipos de corte industrial.

La Unidad Funcional de Instrucción N°17 del Departamento Judicial La Plata convalidó las detenciones y ordenó la presentación de los imputados en una audiencia inicial. Se busca determinar si existe vinculación con otros robos ocurridos en la zona bajo un mismo modus operandi. Dos de los aprehendidos, el de 29 y el de 19, tienen antecedentes por diversos delitos, tales como robo agravado y resistencia a la autoridad, y restricción de acercamiento vigente por violencia familiar, dispuesta por el Juzgado de Garantía del Joven Nº1 de La Plata.