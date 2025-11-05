Crimen y Justicia

La Plata: golpearon y asaltaron a una pareja en su casa, intentaron huir y los detuvieron minutos después

Fueron tres los delincuentes arrestados. Les secuestraron armas, un handy y varias herramientas. Dos de los ladrones tienen antecedentes

Así fue la detención

Tres delincuentes fueron detenidos en las últimas horas, acusados de asaltar violentamente a una pareja en su casa de la localidad de Tolosa, partido de La Plata. Entraron a la propiedad, los redujeron a golpes y se llevaron varios objetos de valor. Dos de los sospechosos cuentan con antecedentes penales.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el hecho ocurrió en la intersección de calle 7 y 521, cuando un hombre de 59 años, y una mujer de 45, quienes luego de ser víctimas del robo, alertaron a la Policía a través del 911 sobre la presencia de desconocidos armados en su domicilio.

Según la denuncia, tres hombres saltaron el paredón trasero de la propiedad, forzaron una reja y, al ingresar por la puerta posterior, redujeron a las víctimas mediante golpes. Los asaltantes revolvieron el interior de la vivienda en busca de objetos de valor y escaparon minutos después por el fondo del lugar con varios efectos personales.

En pocos minutos, el personal del Comando de Patrullas, tras recibir la denuncia radial, implementó un operativo cerrojo con múltiples móviles de apoyo y así logró cercar la zona. En el marco de este despliegue, efectivos del Grupo Táctico Operativo de la Policía platense detuvieron a los tres ladrones.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, se trata de Lucas Emanuel Foppoli, de 29 años, quien fue arrestado en una casa vecina. Le secuestraron un revólver calibre .38 marca Colt sin numeración visible y una mochila azul que contenía diversas herramientas empleadas para forzar accesos, como un cortacandado, una llave francesa y una guillotina hidráulica de cortar rejas.

Simultáneamente, personal del Comando de Patrullas detuvo a Braian Alexis Cepeda, de 19 años, en otra casa cercana, donde se incautó un handy Baofeng modelo BF-7775 sin número de serie.

Las herramientas que les incautaron

Poco después, efectivos de la Policía arrestaron a Lionel Hernán Visgarra, de 20 años, quien portaba una bolsa negra con un pasamontañas, dos teléfonos Samsung (uno negro y otro azul), una máquina de cortar pelo Philips con sus accesorios, tres relojes (colores negro, blanco y naranja), una billetera con tarjetas a nombre de una de las víctimas y guantes. Entre los elementos recolectados también se hallaron destornilladores tipo barreta y botellas de alcohol.

Tras los procedimientos, personal del SAME asistió a las víctimas, quienes resultaron con lesiones leves y reconocieron la totalidad de los objetos como pertenecientes a ellos y recientemente sustraídos de la propiedad.

La Unidad Funcional de Instrucción N°17 del Departamento Judicial La Plata, que tiene a su cargo el expediente, convalidó las detenciones y dispuso la presentación de los delincuentes a una primera audiencia.

Los detenidos

Además, ordenó la continuidad de la investigación para determinar si los tres involucrados guardan relación con delitos cometidos previamente bajo modalidad similar en la zona. Por el episodio, los acusaron un robo agravado en grado de tentativa.

Las mismas fuentes consultadas por Infobae revelaron que los sospechosos cuentan con distintos antecedentes. En el caso de Cepeda, se constató que tiene una restricción de acercamiento por una causa de violencia familiar de octubre del año pasado, emitida por el Juzgado de Garantía del Joven Nº1 de La Plata.

Foppoli, por su parte, tiene un prontuario notablemente más extenso. Según indicaron a este medio, el ladrón tiene antecedentes por robo agravado, robo calificado, tentativa de robo simple y resistencia a la autoridad. Varias de esas causas tramitaron el Departamento Judicial de Morón.

