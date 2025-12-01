Crimen y Justicia

Cayó una banda que realizaba entraderas en el Conurbano: se sacaron fotos con un celular robado y fueron atrapados

Se les imputan dos delitos, cometidos en menos de una semana. Los ladrones se llevaron desde electrodomésticos hasta las herramientas del jardín

Cuatro detenidos por estar implicados en dos robos en los partidos de Cañuelas y La Matanza (Video: Policía bonaerense)

Cuatro personas fueron aprehendidas durante una serie de allanamientos en los partidos de Cañuelas y La Matanza por su presunta vinculación con dos robos agravados perpetrados bajo la modalidad de entraderas.

Las investigaciones se originaron a partir de dos denuncias recibidas durante octubre y noviembre, según pudo conocer Infobae de fuentes relacionadas al caso.

Todo comenzó cuando un hombre de 56 años denunció que al menos cuatro personas desconocidas ingresaron en su domicilio durante la noche del 27 de octubre y sustrajeron tres tractores (dos para cortar el césped) y diversas herramientas del galpón.

A los pocos días, una mujer de 78 años relató que seis individuos armados irrumpieron en su vivienda, la redujeron a la fuerza y se llevaron un vehículo Volkswagen Gol, celulares, una notebook, herramientas, electrodomésticos, un equipo de aire acondicionado portátil y dinero en efectivo. Los operativos estuvieron bajo la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata, con intervención de las fiscalías de los doctores Roberto Berlingieri y Norma Pippo, y del juez de garantías.

Uno de los implicados quedó internado bajo custodia policial por fracturas tras sufrir un accidente en moto (Foto: Policía bonaerense)

El personal de la DDI Cañuelas inició las respectivas tareas de investigación incluyendo la recolección de testimonios, análisis de cámaras de seguridad y la revisión de informes telefónicos y de antenas, lo que les permitió establecer las rutas empleadas por los sospechosos y la localización de los elementos robados. Los vehículos sustraídos fueron trasladados, en primera instancia, a domicilios situados en el partido de Cañuelas y posteriormente a la localidad de Virrey del Pino.

Las fotos de los bienes robados quedaron almacenados en la cuenta de correo de una de las víctimas, después de que los autores utilizaran su celular para tomarse imágenes con los objetos en distintas locaciones. A partir de estos datos, fueron identificados los rostros de los presuntos responsables y las propiedades que frecuentaban.

El análisis permitió además descubrir que en un domicilio en Virrey del Pino albergaba un vehículo utilizado en los robos. También se estableció la identidad parcial de los implicados, uno de los cuales se encuentra internado en el hospital HIGA Evita tras sufrir fracturas en un accidente de motocicleta.

Realizaron 7 allanamientos en donde encontraron varios vehículos (Foto: Policía bonaerense)

La investigación derivó en la obtención de siete órdenes de allanamiento en los mencionados partidos, cuyos operativos se realizaron junto a distintas dependencias policiales. Esto permitió el secuestro de cuatro vehículos —un Renault 11 con número de motor adulterado, una Renault Duster con pedido de secuestro activo por robo automotor, un Chevrolet Corsa con patente falsa y un Renault Kangoo denunciado como robado—.

También fueron incautadas herramientas —incluyendo desmalezadoras, máquinas de cortar, criquets, linterna y atornillador—, electrodomésticos como un televisor de 32 pulgadas y un equipo de aire acondicionado portátil, una escopeta calibre 12 superpuesta marca, un block motor Volkswagen Gol con pedido de secuestro, seis teléfonos celulares, una licencia de conducir falsificada, guantes, botas de lluvia y una bolsa con precintos plásticos.

Los vehículos secuestrados por las autoridades (Video: Policía bonaerense)

Los cuatro aprehendidos fueron identificados como R. B. de 26 años y G. S. de 25, ambos imputados por robo agravado. Y M. C. de 31 años y A. C. de 36 años, acusados de encubrimiento y tenencia ilegal de arma de fuego. El primero de la banda permanecía internado bajo custodia policial por fracturas tras sufrir un accidente en moto.

Durante los procedimientos surgieron datos vinculados a otro ilícito previo, en el que los implicados habrían abandonado un vehículo sustraído en un descampado próximo a la Ruta 3 de Cañuelas, en el denominado “Camino Vecinal El Monte Espinillo”. En respuesta, la DDI secuestró en el lugar una Renault Kangoo que presentaba un pedido de secuestro activo desde el 13 de noviembre.

Observadores internacionales fueron expulsados de un centro de votación en Honduras por colectivos afines al partido oficialista