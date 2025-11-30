Una nena de 13 años se peleó con una vecina en La Plata y terminó en la guardia con la cara quemada

La adolescente será trasladada a un centro de alta complejidad

El enfrentamiento entre dos adolescentes de 13 años en Ensenada, en el partido de La Plata, derivó en un episodio de violencia que terminó con una de ellas hospitalizada por quemaduras en el rostro y el cuello. Mientras que la víctima continuará hospitalizada, la Justicia de Menores intervino en el caso.

El incidente se produjo en el barrio El Dique, cuando una de las jóvenes, que quemaba hojas en la vía pública, utilizó una escoba encendida para agredir a su vecina. Según relataron testigos, ambas habían tenido una discusión producto de la quema que había iniciado la agresora.

Después de que se concretara el ataque, la víctima fue trasladada de inmediato por un particular al Hospital Gutiérrez, donde ingresó con lesiones visibles. Tras haber sido revisada, el médico de guardia detalló que la adolescente presentaba quemaduras en las fosas nasales, el rostro, el labio y el cuello, y que el equipo sanitario realizó las primeras curaciones.

De acuerdo con la información publicada por el medio platense 0221, el profesional anticipó que la paciente será derivada a un centro de mayor complejidad. Aunque aún no se definió cuál será la institución, indicaron que las lesiones continúan bajo observación y seguimiento médico especializado.

La causa ya comenzó a ser investigada por la Justicia de Menores (Captura de Google)

De acuerdo con el relato que brindó la madre de la víctima a la Policía, la agresora reside frente a su domicilio, en la intersección de las calles 36 y 123. Asimismo, indicó que el conflicto se originó cuando la menor que vive enfrente encendió fuego en la calle para quemar basura y todo escaló hacia la posterior pelea y agresión.

A raíz de esto, las autoridades iniciaron actuaciones de oficio y dieron intervención tanto a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Menores en turno como al Servicio Local de Ensenada. Además, se labraron las diligencias correspondientes para avanzar en la investigación y determinar las responsabilidades en el hecho que dejó a la adolescente lesionada.

Detuvieron a uno de los involucrados en el crimen del joven asesinado por una gorra en Tolosa

El impacto de un crimen ocurrido en Tolosa, La Plata, sigue resonando en la comunidad tras la detención de uno de los jóvenes vinculados al asesinato de Hugo Agustín González, el joven de 22 años que fue asesinado por una gorra. La captura se produjo el 14 de noviembre luego de que el sospechoso, identificado como S. E. P., de 19 años, decidiera entregarse voluntariamente a las autoridades.

De acuerdo con la investigación, el joven está acusado de haber facilitado el arma utilizada en el homicidio. Hasta el momento, el autor de los disparos permanece prófugo, pero logró ser identificado por el Grupo Táctico Operativo (GTO).

El joven que fue asesinado por quitarle la gorra a su agresor

Con esta información, la Justicia dispuso tres allanamientos en domicilios del barrio El Mercadito, donde participaron agentes de Infantería, Caballería, el Grupo de Apoyo Departamental, el Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata y la Comisaría Sexta. Durante los procedimientos, los efectivos incautaron cartuchos de escopeta, teléfonos celulares y diversas tarjetas bancarias asociadas a los sospechosos.

Horas después de los operativos, la Policía recibió el aviso de que uno de los implicados pretendía entregarse. S. E. P. fue detenido sin ofrecer resistencia y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 11, bajo la supervisión de la Fiscalía encabezada por Álvaro Garganta y el Juzgado de Garantías N° 5. La causa, caratulada como homicidio, prevé que el único detenido e imputado hasta el momento preste declaración en las próximas horas.

En la madrugada del lunes 10 de noviembre, la víctima conversaba con un amigo en la esquina de 118 y 521 cuando un grupo de hombres se aproximó, buscando al acompañante por un conflicto previo. De acuerdo con la reconstrucción oficial, la discusión escaló cuando González tomó la gorra de uno de los agresores y, aunque la devolvió, ese gesto desencadenó el desenlace fatal.

El grupo se retiró, pero minutos más tarde regresó el joven que, acompañado de dos cómplices, disparó contra González. Las balas impactaron en la espalda y la cabeza de la víctima, mientras los acompañantes presenciaban la escena.

Un grupo de familiares y vecinos trasladaron a González de urgencia en un vehículo particular al Hospital Gutiérrez de La Plata, donde los médicos confirmaron su muerte poco después del ingreso. Para ese entonces, los agresores ya había escapado del lugar.

Actualmente, la Policía mantiene activo un operativo de búsqueda en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de obtener nuevas pistas que permitan la detención del autor material.