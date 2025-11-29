Persecución y tiroteo en Mar del Plata: robaron un auto, intentaron escapar de la policía y atropellaron a dos hombres que cargaban garrafas

Una cámara de seguridad captó el momento en que los ladrones atropellaron a un hombre que cargaba garrafas en la vereda

Una violenta persecución policial tuvo lugar en las últimas horas en la ciudad de Mar del Plata, donde agentes se enfrentaron a tiros con un grupo de delincuentes para recuperar un auto Fiat Cronos blanco que había sido robado durante la mañana del viernes. En el marco del operativo, que quedó grabado por las cámaras de seguridad, los sospechosos intentaron huir marcha atrás y atropellaron a un joven de 30 años que justo cargaba unas garrafas en su vehículo.

El hecho comenzó cuando un hombre de 42 años reportó que tres personas armadas lo interceptaron mientras sacaba el Fiat de su vivienda en Gutemberg al 11.500 y se lo robaron. En consecuencia, se abrió una investigación encabezada por la fiscal Lorena Hirigoyen, y se ordenó un intenso operativo de búsqueda que llevó adelante personal del Comando de Patrullas.

El recorrido se centró en las zonas del Autódromo y Las Heras. Si bien las autoridades identificaron rápidamente a los sospechosos, costó interceptarlos dado que el ladrón que conducía hacía una serie de maniobras evasivas para no ser atrapado.

El herido, de 30 años, fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos con politraumatismos leves y se encuentra fuera de peligro

Según fuentes policiales, en un primer momento se perdió de vista el automóvil. Más tarde, agentes policiales volvieron a detectar el rodado y comenzó una persecución. Durante el intento de detención, el conductor del Fiat embistió a un joven de 30 años.

El impacto movilizó a una ambulancia que trasladó al herido al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA); el diagnóstico fue politraumatismos leves y permanecía lúcido y fuera de peligro.

Una cámara de seguridad de la zona registró el momento en el que los ladrones intentaron escapar y embistieron al hombre que se encontraba realizando tareas de carga de garrafas en otro auto, sobre la vereda y acompañado por más personas.

En las mismas imágenes, que encabezan la nota, se puede ver el accionar de la Policía, que intentan arrinconarlos y hasta dos oficiales descendieron del patrullero. Sin embargo, lograron escapar en el Fiat y siguió la persecución.

Una vez que lograron detener el auto, en el interior del vehículo los agentes hallaron una munición intacta y registraron un orificio en la puerta trasera izquierda. El rodado quedó secuestrado y a disposición de la Comisaría Séptima para su peritaje, según confiaron voceros del caso.

La fiscal Hirigoyen dispuso el resguardo de todas las pruebas y la recepción de declaraciones a víctimas y testigos. El expediente quedó caratulado por hallazgo automotor y lesiones culposas.

Otra persecución por un robo a mano armada

En Santa Teresita, un robo a mano armada de un Peugeot 208 activó un operativo cerrojo con cámaras de seguridad y varias fuerzas policiales

Semanas atrás, en la ciudad balnearia de Santa Teresita se vio interrumpido a raíz del robo a mano armada de un Peugeot 208 gris, hecho que derivó en un intenso movimiento policial en toda la zona.

Un individuo de unos 40 años se llevó el vehículo tras amedrentar a la víctima con un arma de fuego en la esquina de calle 31 y 4, obligándola a entregar las llaves del auto. Según informaron fuentes policiales, la persona asaltada logró ponerse a salvo y avisó de inmediato al 911 para reportar el incidente.

La denuncia fue transferida rápidamente a la Sala de Monitoreo municipal, donde el equipo comenzó a rastrear el auto a través de las cámaras de seguridad instaladas en diferentes puntos de Santa Teresita y zonas aledañas, de acuerdo con el portal Entre Líneas.

Las cámaras de videovigilancia identificaron al Peugeot mientras escapaba por la Avenida 32 en dirección al Triángulo del Tuyú. Minutos más tarde, otro dispositivo registró el regreso del coche por calle 58, dirigiéndose a Mar de Ajó.

Esa información permitió que se organizara un operativo cerrojo conjunto entre la Policía Vial, comisarías del distrito, la Patrulla Municipal y Defensa Civil del Partido de La Costa.

En el momento en que el asaltante divisó la presencia de patrullas sobre la Ruta Provincial 11, realizó una maniobra brusca que provocó que el Peugeot saliera de la calzada y volcara en un canal, en el tramo que une Mar del Tuyú y Costa del Este. El vehículo terminó dentro de un cañadón y, aunque el hombre casi se ahoga, salió ileso y fue detenido rápidamente por los agentes.