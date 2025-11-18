Crimen y Justicia

Un hombre robó un auto en Santa Teresita, escapó y en la persecución volcó en un canal de la Ruta Provincial 11

El delincuente le sustrajo el Peugeot 208 a una mujer en la calle 31 y 4. Fue monitoreado y ubicado en un cañadón ubicado entre Mar del Tuyú y Costa del Este donde cayó

Guardar
El Peugeot 208 hundido en
El Peugeot 208 hundido en el canal de la Ruta Provincial 11 entre Ciudad del Este y Mar del Tuyú (Entre Líneas)

El mediodía de ayer lunes en la ciudad balnearia de Santa Teresita se vio alterado por el asalto a mano armada de un vehículo, cuyo desenlace movilizó a todas las fuerzas de seguridad local.

Es que un hombre de aproximadamente 40 años protagonizó el robo de un vehículo Peugeot 208 gris y tras una breve persecución, concluyó cuando volcó y cayó dentro de un canal en la Ruta Provincial 11 mientras intentaba huir. La rápida intervención de la Sala de Monitoreo del Partido de La Costa resultó fundamental para localizar el rodado y organizar el operativo policial que culminó con la detención.

La eficaz coordinación entre el centro de videovigilancia, la Policía Vial, patrullas municipales y Defensa Civil permitió identificar el trayecto del coche robado casi en tiempo real, permitiendo interceptar al delincuente minutos después del hecho. Todo el episodio, que se extendió desde el momento del robo hasta el accidente y la captura, se resolvió en pocos minutos y evitó que el vehículo desapareciera.

Y todo la secuencia comenzó cuando la víctima fue interceptada en calle 31 y 4 por el delincuente que, portando un arma de fuego, la obligó a entregar las llaves de su Peugeot 208, patente AC756VO. La víctima, según fuentes policiales, logró ponerse a resguardo y notificar de inmediato al 911 sobre el atraco.

Según informó el portal Entre Líneas, la denuncia fue rápidamente derivada a la Sala de Monitoreo municipal, donde el personal comenzó de inmediato a rastrear el automóvil por medio de las cámaras de seguridad instaladas en distintos puntos estratégicos de Santa Teresita y sus alrededores.

Fue allí que el sistema de videovigilancia detectó al Peugeot mientras huía por la Avenida 32 con dirección al Triángulo del Tuyú. A los pocos minutos, otra cámara registró el regreso del coche robado por calle 58 en sentido hacia la ciudad de Mar de Ajó. Esta información resultó clave para organizar un operativo cerrojo, articulado entre la Policía Vial, las comisarías del distrito, la Patrulla Municipal y Defensa Civil del Partido de La Costa.

Y cuando el asaltante advirtió la presencia de vehículos policiales en la Ruta Provincial 11, optó por una maniobra evasiva que acabó con el Peugeot fuera del asfalto. A la altura del tramo entre Mar del Tuyú y Costa del Este, el vehículo terminó volcado en un cañadón donde casi muere ahogado. Sin embargo, el hombre, ileso, fue rápidamente reducido y arrestado por personal de seguridad.

El rápido accionar de las fuerzas de seguridad impidió que el sospechoso escapara a pie o se internara en terrenos baldíos cercanos al accidente.

Dos efectivos policiales sacan detenido
Dos efectivos policiales sacan detenido al ladrón de las aguas del canal donde el vehículo sustraído cayó en su huida (0223)

A partir de la detención y el secuestro del automóvil, se abrió una investigación para determinar si el asaltante tiene vínculos con hechos delictivos recientes ocurridos en la zona centro del Partido de La Costa.

El hombre quedó retenido y a disposición de la Justicia provincial, que avanza en la recopilación de pruebas para esclarecer posibles conexiones con bandas delictivas locales.

El hombre arrestado fue trasladado a una dependencia policial, donde se le notificaron los cargos por robo agravado y resistencia a la autoridad. El Peugeot 208 quedó requisado para pericias, mientras avanza la identificación de posibles cómplices y el entrecruzamiento de información con casos en investigación.

Hasta el momento, la policía no confirmó su identidad, aunque informaron que el detenido tendría antecedentes y habría sido señalado por víctimas de otros hechos en el Partido de La Costa.

La fiscalía dará continuidad a las investigaciones y se prevé la convocatoria de testigos en los próximos días. El municipio remarcó que el sistema de cámaras de seguridad seguirá ampliándose en zonas urbanas y rutas para fortalecer la prevención del delito y facilitar la labor de la Justicia.

