Misterio en Cañuelas: hallaron muerto y con una máscara de Spiderman a un joven turco desaparecido hace un mes

A más de un mes de haberse reportado su misteriosa desaparición en la Ciudad de Buenos Aires, la Policía bonaerense halló sin vida en las últimas horas a Efe Saravoglú, un ciudadano turco de 24 años que era buscado por las autoridades nacionales tras una denuncia radicada por el Consultado de Turquía. Su cuerpo fue encontrado este viernes sobre la banquina de la ruta 3, a la altura de la localidad de Cañuelas, con una particularidad que sorprendió a los investigadores y sumó más interrogantes a la causa: tenía puesta una máscara roja de Spiderman.

El hallazgo tuvo lugar en el kilómetro 82.500, luego de un aviso que movilizó a los agentes de la Comisaría 1era de Cañuelas hasta la zona. Allí los efectivos localizaron un cadáver en avanzado estado de descomposición que yacía boca abajo y estaba vestido con un buzo negro, pantalón de jean azul, zapatillas y la máscara mencionada.

Como el deterioro impedía una identificación visual de la víctima, personal de la Policía Científica dispuso su traslado inmediato a la Morgue de La Plata. Desde ese momento, la identificación y la realización de la autopsia quedaron bajo órbita judicial con el objetivo de esclarecer las causas y circunstancias de la muerte.

Entre las pertenencias del joven se encontró documentación que llevó a los agentes a vincular el hallazgo con la desaparición de Efe Saravoglú informada un mes antes. La denuncia de paradero había sido radicada el 27 de octubre por el Consulado de Turquía ante las autoridades porteñas.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, familiares y amigos habían perdido contacto absoluto con el joven el día anterior, lo que activó una intensa búsqueda en la que primero intervino la División Investigaciones Especiales de la Ciudad. La causa se caratuló en ese momento como averiguación de paradero y quedó a disposición de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 30 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en coordinación con el Juzgado de Garantías N.º 8 de La Plata.

Tras varias semanas sin rastros, la investigación pasó al Departamento Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina, que contó con la colaboración de organismos como la SIFEBU. En este marco, se lograron importantes avances. Entre ellos, se analizaron los registros de las antenas de telefonía móvil, que revelaron que el celular del joven turco dejó de reportarse en Buenos Aires ese mismo 27 de octubre. Al día siguiente, la señal telefónica pasó a estar ubicada en la zona de Cañuelas, lo que reforzó las sospechas sobre una posible conexión entre la desaparición y el posterior hallazgo del cuerpo.

Además, a través de cámaras de seguridad, se confirmó que la víctima fue vista por última vez cuando subía a un Peugeot 207, el cual fue hallado y secuestrado el 27 de noviembre por la PFA. En este contexto, los peritos realizaron estudios sobre el rodado, levantaron rastros y obtuvieron muestras que ahora forman parte de la investigación y podrían resultar claves para el avance de la causa.

La causa ahora quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Cañuelas. Según supo Infobae, la autopsia y los exámenes forenses pendientes serán determinantes para comprender la mecánica de la muerte y establecer si hubo intervención de un tercero.

El expediente permanece como “averiguación de causales de muerte” y las autoridades mantienen estricta reserva sobre los detalles de los avances. Hasta el momento no hay detenidos relacionados con el caso.