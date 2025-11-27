Crimen y Justicia

Balearon a una adolescente en Rosario cuando estaba en el patio de su casa

La familia se encontraba dentro de la vivienda cuando escuchó las detonaciones. En el lugar, encontraron siete vainas servidas

LA adolescente baleada fue trasladada al hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde permanece internada

Un nuevo episodio de violencia con armas conmocionó en la noche del martes a los residentes de Rosario. Una adolescente de 14 años resultó herida por disparos en el patio de su vivienda, ubicada en José María Rosa al 1800, en el oeste de la ciudad.

Los disparos impactaron en sus piernas y pelvis. De hecho, una de las balas perforó la pared del colon, lo que requirió una operación. Tras la cirugía, la adolescente permanece internada, bajo atención médica, en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

De acuerdo con los testimonios recogidos, al momento del ataque, la familia se hallaba en el interior de la vivienda. Frente a las detonaciones, salieron para ver qué sucedía y encontraron a la menor, gravemente herida, tendida en el patio de la casa.

Según informó el portal Rosario3, la Policía de la provincia de Santa Fe llegó poco después al sitio del hecho. Durante las pericias realizadas, hallaron siete vainas servidas calibre 9 milímetros. También se constataron dos impactos de bala sobre el frente de la vivienda.

Hasta el momento, no existen personas detenidas ni sospechosas identificadas por el ataque. La Unidad Regional II de la Policía de Rosario tomó testimonios a los familiares, quienes aseguraron que no existieron amenazas previas, como tampoco declararon tener conflictos con alguna persona.

Hasta el momento no hay detenidos ni personas sospechadas por el hecho (Facebook Policía de Santa Fe)

Balearon a un niño de 13 años mientras jugaba en la vereda de su casa en Rosario

A mediados de este mes, y también en la ciudad de Rosario, un adolescente de 13 años fue baleado mientras jugaba frente a su vivienda en la zona sur.

Todo sucedió en la calle Ameghino al 500. Ahora, el caso se encuentra en manos de la Fiscalía de Homicidios Dolosos, encabezada por la doctora Adriana Granato.

De acuerdo con la información del medio local Rosario3, la agresión dejó a la víctima con lesiones en el brazo y las piernas, y derivó en un operativo para identificar tanto a los autores como el vehículo utilizado.

La víctima, identificada como T. C., se encontraba acompañado por un amigo en la puerta de su domicilio al momento de los disparos.

Testigos describieron que un automóvil con varios hombres a bordo se detuvo repentinamente, abrió fuego y se dio a la fuga a gran velocidad.

El menor ingresó en estado de shock a su hogar y notificó a su hermano que sufría dolor intenso en las piernas, antes de ser asistido por vecinos.

Según datos aportados por la fuerza de seguridad, la vivienda donde reside el menor cuenta con una modalidad de “custodia esporádica”, aunque no trascendieron detalles sobre los motivos o la frecuencia de ese resguardo.

Tras lo sucedido, T. C. fue trasladado hasta el Hospital Roque Sáenz Peña por los mismos vecinos que se encontraban en la cuadra. Desde allí, fue derivado a un centro pediátrico.

De esta manera, el Hospital de Niños Víctor J. Vilela recibió al adolescente e inició los tratamientos especializados necesarios. El cuadro de salud del joven permanecía bajo observación, en tanto los médicos monitorean la evolución de las lesiones y brindan contención a la familia.

Tras el hecho, la Fiscalía de Homicidios Dolosos puso en marcha un operativo para identificar a los autores y esclarecer la mecánica del ataque. La doctora Granato, quien dirige la investigación, dispuso la realización de peritajes en la escena del hecho y la implementación de una prueba de Stubs al menor, técnica utilizada para descartar o comprobar residuos de pólvora y presencia de rastros

