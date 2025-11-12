Crimen y Justicia

Balearon a un niño de 13 años mientras jugaba en la vereda de su casa en Rosario

El ataque desde un auto en movimiento ocurrió en la calle Ameghino al 500. La víctima está internada pero fuera de peligro. No hay detenidos

Un menor fue baleado mientras jugaba en la vereda de su casa en la calle Ameghino al 500 de Rosario (Google Maps)

Un adolescente de 13 años fue baleado en la noche del lunes pasado mientras jugaba frente a su vivienda en la zona sur de Rosario.

El incidente, registrado cerca de las 23.50 en Ameghino al 500, se encuentra bajo investigación de la Fiscalía de Homicidios Dolosos, encabezada por la doctora Adriana Granato.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3, la agresión dejó a la víctima con lesiones en el brazo y las piernas, y derivó en un operativo para identificar tanto a los autores como el vehículo utilizado.

La víctima, identificada como T. C., se encontraba acompañado por un amigo en la puerta de su domicilio al momento de los disparos.

Testigos describieron que un automóvil con varios hombres a bordo se detuvo repentinamente, abrió fuego y se dio a la fuga a gran velocidad. El joven ingresó en estado de shock a su hogar y notificó a su hermano que sufría dolor intenso en las piernas, antes de ser asistido por vecinos.

Según datos aportados por la fuerza de seguridad, la vivienda donde reside el menor cuenta con una modalidad de “custodia esporádica”, aunque no trascendieron detalles sobre los motivos o la frecuencia de ese resguardo.

Luego de informar a sus familiares, T. C. fue trasladado mediante la colaboración de quienes se encontraban en la cuadra hasta el Hospital Roque Sáenz Peña. Desde allí, fue derivado a un centro pediátrico.

De esta manera, el Hospital de Niños Víctor J. Vilela recibió al adolescente e inició los tratamientos especializados necesarios. El cuadro de salud del joven permanecía bajo observación, en tanto los médicos monitorean la evolución de las lesiones y brindan contención a la familia.

Aún no hay detenidos por el hecho (Diario UNO)

Tras el crimen, la Fiscalía de Homicidios Dolosos puso en marcha un operativo para identificar a los autores y esclarecer la mecánica del ataque. La doctora Granato, quien dirige la investigación, dispuso la realización de peritajes en la escena del hecho y la implementación de una prueba de Stubs al menor, técnica utilizada para descartar o comprobar residuos de pólvora y presencia de rastros

Hasta el momento, no se registraron personas detenidas por el caso. La Fiscalía analiza imágenes de cámaras, rastrea posibles testigos e intenta determinar los movimientos previos y posteriores del vehículo involucrado en el ataque.

Balearon a una adolescente y un hombre en Rosario

A mediados del mes de octubre, Rosario se vio afectada por tres hechos violentos que dejaron un saldo de tres personas heridas en distintos puntos de la ciudad. Dos personas fueron baleadas y un tercero apuñalado. Las víctimas son una adolescente, un hombre y un joven, quienes permanecen en observación en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) con lesiones de diversa gravedad.

El episodio más grave ocurrió alrededor de las 20:15, cuando una adolescente de 16 años fue atacada en la zona de Río de Janeiro al 3200. La joven se encontraba junto a una amiga en la parte trasera de una vivienda cuando dos sujetos en una motocicleta Honda Wave realizaron disparos en dirección a la propiedad. Un proyectil alcanzó a la menor en la región del cuello.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Rosario3, un vecino auxilió a la víctima y la trasladó al HECA, donde los médicos confirmaron la presencia de una herida de arma de fuego en el cuello y permanecía internada bajo observación, aunque desde el hospital indicaron que el pronóstico es reservado. La Comisaría 32ª lleva adelante la investigación y trabaja para identificar a los responsables.

Horas antes, un hombre de 41 años, identificado como L. A. L., fue atacado en la zona sur de Rosario. El hecho se registró cerca de las 15:50 en calle Necochea al 3900, entre Presidente Quintana e Ivanowski, en el barrio Roque Sáenz Peña.

Y finalmente, el tercer hecho de violencia ocurrió poco después de las 16:30 en la intersección de Calle 1735 y las vías del ferrocarril, también en la zona sur de Rosario. La víctima, B. E. S., de 26 años, ingresó inicialmente al Policlínico San Martín y fue luego derivado al hospital tras confirmarse la gravedad de la herida.

