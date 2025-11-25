Crimen y Justicia

Un hombre fue asesinado a tiros en una pelea vinculada a una antigua disputa familiar en Merlo: hay dos detenidos

Buscan a un tercer sospechoso por el crimen de Joel Benjamín Riquelmes, que fue baleado en el abdomen. Hay dos heridos

Guardar
La víctima del crimen, Joel
La víctima del crimen, Joel Benjamín Riquelmes

La localidad bonaerense de Parque San Martín, en el partido de Merlo, fue escenario de un crimen el fin de semana pasado, cuando un hombre de 36 años resultó asesinado a tiros en plena calle. El hecho, además, dejó a otras dos personas heridas.

La víctima fue identificada como Joel Benjamín Riquelmes, quien tenía una vieja disputa familiar con Nazareno Oscar Ailan (20), pareja de su sobrina. Según reconstruyeron fuentes del caso, el conflicto entre ambos había comenzado en un cumpleaños de hace dos años.

Todo comenzó el domingo pasado cerca de las 20, cuando el principal acusado se cruzó en la calle a Riquelmes y fue a golpearlo. Ambos se trenzaron en una pelea a trompadas hasta que Ailan se retiró del lugar.

Parecía que la situación no pasaría a mayores. Sin embargo, según el reporte policial, Ailan más tarde regresó junto a dos hombres -que fueron identificados como Leonel Ezequiel Ruiz y Leonel Alejandro Sayago- a bordo de una camioneta Chevrolet Tracker.

Dos sospechosos fueron detenidos y
Dos sospechosos fueron detenidos y buscan a un tercero

Estaban armados, bajaron del vehículo y comenzaron a disparar contra Riquelmes y sus dos acompañantes, de 45 y 19 años.

Estos últimos recibieron tiros en las piernas, mientras que la víctima fue baleada en el abdomen y quedó gravemente herida. De inmediato lo trasladaron al hospital Eva Perón, donde permaneció internado hasta su fallecimiento en la madrugada de este martes.

En tanto, los otros dos heridos permanecen fuera de peligro.

Los agresores, por su parte, se dieron a la fuga luego del tiroteo, aunque dos de ellos cayeron en las horas siguientes. Agentes de la Policía Bonaerense hallaron y detuvieron a Ailan en Ruta 40 y Gaboto. Más tarde, también arrestaron a Ruiz en la ciudad de Dolores.

El vehículo involucrado en el
El vehículo involucrado en el hecho

Además, la camioneta involucrada se secuestró en Castelli. Así las cosas, solo Sayago continúa prófugo.

Bajo la carátula de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y lesiones, el caso está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de Morón, encabezada por los fiscales Claudio Oviedo y Ernesto Lovillo.

Los sospechosos permanecen ahora alojados en la Comisaría Tercera de Merlo. Serán indagados en las próximas horas.

Tras la muerte de Riquelmes, en las redes sociales comenzaron a multiplicarles los mensajes de dolor y pedido de justicia.

“Prometo no olvidarte tío! Cada persona que me conoce sabe lo mucho que te admiraba y cómo hablaba tan bien de vos, siempre sacándome una sonrisa, segundando para que mi mamá no me rete, y con tus enseñanzas. Te amo tío, con todo mi corazón y eso lo sabes”, escribió una sobrina.

También un sobrino le dedicó unas palabras: “Tío Joe, danos fuerzas donde estés. Me duele el alma tener que despedirme de vos. Todas las cosas que pasamos y vivimos fueron buenísimas, felices. Esos valores que me enseñabas, consejos, charlas. Te quiero un montón”.

Celulares secuestrados en los operativos
Celulares secuestrados en los operativos

“Te voy a extrañar mucho, Joelcito. Siempre te voy a recordar por cómo eras, siempre con una sonrisa, un tipo alegre, honesto y humilde. Una excelente persona, padre y amigo”, publicó un amigo en su cuenta de Facebook, y reclamó en otro posteo: “Te vamos a extrañar negrito querido... Que se haga justicia, que los cómplices y culpables paguen su culpa”.

Desde el Club Altos de Merlo también expresaron públicamente su acompañamiento con un mensaje para la familia: “Abrazamos en el sentimiento y compartimos con dolor esta triste noticia, saludamos respetuosamente a la familia de Joel y al Club Aguado en este difícil momento. Adherimos junto al resto de los clubes al pedido de justicia por este brutal crimen”.

Temas Relacionados

Parque San MartínMerloHomicidiosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un tatuaje fue la clave para identificar los restos encontrados por un perro en Córdoba: quién era la víctima

La Fiscalía de Instrucción del Distrito Dos Turno Seis, a cargo de María Eugenia Pérez Moreno, informó que se logró la identificación. Era una trabajadora sexual de 26 años de edad

Un tatuaje fue la clave

El juicio por Loan, más cerca: el tribunal unificó las causas por la desaparición y el desvío de la investigación y fijó fecha

La Justicia federal dispuso que la audiencia preliminar se haga el próximo 27 de febrero y que el debate tenga a los 17 imputados en el banquillo, los 7 por la causa madre y los 10 de la paralela vinculada a la Fundación Dupuy

El juicio por Loan, más

Dos detenidos por el crimen de Nazareno Isern, baleado en la cabeza por una bicicleta: uno es menor de edad

Se trata de un chico de 16 años y otro sospechoso de 23, por lo que el caso pasó a manos de la Justicia de Responsabilidad Juvenil. La testigo clave por otro robo y las fotos con armas

Dos detenidos por el crimen

“Dormido o con el celular”: creen que el micro que iba a Mar del Plata volcó por una distracción del chofer detenido

El fiscal Germán Vera Tapia tiene casi descartada la intervención de otro vehículo en el trágico accidente que dejó dos muertos y más de 40 heridos. Cuáles son las posibles hipótesis

“Dormido o con el celular”:

Otro detenido por el caso del nene de 7 años que perdió un riñón tras ser baleado en una pelea vecinal en Tigre

Así, son dos los acusados presos por el ataque a tiros en una causa por intento de homicidio. Hay tres prófugos

Otro detenido por el caso
DEPORTES
Da pelea en el Torneo

Da pelea en el Torneo Clausura y está cerca de jugar con Messi: el argentino que negocia para sumarse al Inter Miami

La historia de amor que sacude al fútbol europeo: inminente casamiento entre una ex figura de la Premier y una famosa actriz erótica

El Chelsea de Enzo Fernández venció 3-0 al Barcelona y se metió en puestos de clasificación a octavos en la Champions League: todos los goles

Dante Pagani, la nueva joya del tenis argentino: ganó su primer título profesional y dio un salto histórico en el ranking

El show de Enzo Fernández en la goleada del Chelsea ante Barcelona: dos gritos anulados, una asistencia y un aporte clave

TELESHOW
La jugada producción de fotos

La jugada producción de fotos de Sofía “La Reini” Gonet inspirada en PopStars: “Como Dios me trajo al mundo”

Lourdes Fernández reveló el motivo de su internación y agradeció el cariño recibido: “Nos vemos después de la recuperación”

A cinco años de la muerte de Diego Maradona, sus hijos lo recordaron con dolor, promesas de justicia y mensajes íntimos

L-Gante aclaró los rumores de reconciliación con Tamara Báez: “Estábamos jugando en la cama”

Cinthia Fernández confesó que está arrepentida de una de las etapas más mediáticas de su vida: “Fue un papelón”

INFOBAE AMÉRICA

Petro y las Farc, ¿les

Petro y las Farc, ¿les sorprende?

Taiwán descartó cualquier plan de integración a China y denunció los intentos de intimidación del régimen de Xi Jinping

Entre la conservación y la tradición culinaria: por qué el futuro de la anguila japonesa podría estar en jaque

Micro-rituales navideños: la pausa que transforma diciembre en recuerdos inolvidables

La tablilla de Nippur: el primer plano urbano de la historia revela técnicas de planificación milenarias en Mesopotamia