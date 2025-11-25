Un hombre fue asesinado a tiros en una pelea vinculada a una antigua disputa familiar en Merlo: hay dos detenidos

La víctima del crimen, Joel Benjamín Riquelmes

La localidad bonaerense de Parque San Martín, en el partido de Merlo, fue escenario de un crimen el fin de semana pasado, cuando un hombre de 36 años resultó asesinado a tiros en plena calle. El hecho, además, dejó a otras dos personas heridas.

La víctima fue identificada como Joel Benjamín Riquelmes, quien tenía una vieja disputa familiar con Nazareno Oscar Ailan (20), pareja de su sobrina. Según reconstruyeron fuentes del caso, el conflicto entre ambos había comenzado en un cumpleaños de hace dos años.

Todo comenzó el domingo pasado cerca de las 20, cuando el principal acusado se cruzó en la calle a Riquelmes y fue a golpearlo. Ambos se trenzaron en una pelea a trompadas hasta que Ailan se retiró del lugar.

Parecía que la situación no pasaría a mayores. Sin embargo, según el reporte policial, Ailan más tarde regresó junto a dos hombres -que fueron identificados como Leonel Ezequiel Ruiz y Leonel Alejandro Sayago- a bordo de una camioneta Chevrolet Tracker.

Dos sospechosos fueron detenidos y buscan a un tercero

Estaban armados, bajaron del vehículo y comenzaron a disparar contra Riquelmes y sus dos acompañantes, de 45 y 19 años.

Estos últimos recibieron tiros en las piernas, mientras que la víctima fue baleada en el abdomen y quedó gravemente herida. De inmediato lo trasladaron al hospital Eva Perón, donde permaneció internado hasta su fallecimiento en la madrugada de este martes.

En tanto, los otros dos heridos permanecen fuera de peligro.

Los agresores, por su parte, se dieron a la fuga luego del tiroteo, aunque dos de ellos cayeron en las horas siguientes. Agentes de la Policía Bonaerense hallaron y detuvieron a Ailan en Ruta 40 y Gaboto. Más tarde, también arrestaron a Ruiz en la ciudad de Dolores.

El vehículo involucrado en el hecho

Además, la camioneta involucrada se secuestró en Castelli. Así las cosas, solo Sayago continúa prófugo.

Bajo la carátula de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y lesiones, el caso está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de Morón, encabezada por los fiscales Claudio Oviedo y Ernesto Lovillo.

Los sospechosos permanecen ahora alojados en la Comisaría Tercera de Merlo. Serán indagados en las próximas horas.

Tras la muerte de Riquelmes, en las redes sociales comenzaron a multiplicarles los mensajes de dolor y pedido de justicia.

“Prometo no olvidarte tío! Cada persona que me conoce sabe lo mucho que te admiraba y cómo hablaba tan bien de vos, siempre sacándome una sonrisa, segundando para que mi mamá no me rete, y con tus enseñanzas. Te amo tío, con todo mi corazón y eso lo sabes”, escribió una sobrina.

También un sobrino le dedicó unas palabras: “Tío Joe, danos fuerzas donde estés. Me duele el alma tener que despedirme de vos. Todas las cosas que pasamos y vivimos fueron buenísimas, felices. Esos valores que me enseñabas, consejos, charlas. Te quiero un montón”.

Celulares secuestrados en los operativos

“Te voy a extrañar mucho, Joelcito. Siempre te voy a recordar por cómo eras, siempre con una sonrisa, un tipo alegre, honesto y humilde. Una excelente persona, padre y amigo”, publicó un amigo en su cuenta de Facebook, y reclamó en otro posteo: “Te vamos a extrañar negrito querido... Que se haga justicia, que los cómplices y culpables paguen su culpa”.

Desde el Club Altos de Merlo también expresaron públicamente su acompañamiento con un mensaje para la familia: “Abrazamos en el sentimiento y compartimos con dolor esta triste noticia, saludamos respetuosamente a la familia de Joel y al Club Aguado en este difícil momento. Adherimos junto al resto de los clubes al pedido de justicia por este brutal crimen”.