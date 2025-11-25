Otro detenido por el caso del nene de 7 años que perdió un riñón tras ser baleado en una pelea vecinal en Tigre

"Peroti", el segundo detenido por el caso del chicos de 7 años baleado durante una pelea vecinal

Le duró poco el tiempo escondido a uno de los cuatro prófugos por el ataque a tiros durante una pelea vecinal en la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre, que dejó a un chico de 7 años sin un riñón e internado en el Hospital Posadas. Tampoco es que se la hizo tan difícil a los investigadores. No bien lo comenzaron a buscar el manual indicaba ir a la casa de familiares. Y ahí estaba.

Leandro V. (20), apodado ‘Peroti’, fue detenido en la casa de un pariente en la localidad de Bancalari, también del partido de Tigre, según informaron fuentes oficiales a Infobae.

Lo atraparon en el cruce de las calles Corrientes y 9 Julio, apenas a siete kilómetros de donde el pasado viernes por la noche se desató la locura, cuando dos familias vecinas se pelearon y terminaron a los tiros. Ese domicilio era uno de los tantos que era vigilado por los agentes de la SubDDI de Tigre de la Policía Bonaerense.

Ahora, “Peroti” es el segundo acusado por el intento de homicidio del niño, apodado “Papito”. La primera fue la mujer dueña de casa y que aportó el arma que dio inicio a la balacera: Ayelén A.. Quedan tres prófugos por el caso que investiga el fiscal general adjunto de San Isidro Cosme Iribarren.

El asentamiento de la localidad de Ricardo Rojas conocido como barrio La Trapito

Eran las 20 del viernes y el grito “dale, vamos a pelear mano a mano” cortó el silencio del inicio del fin de semana largo en el cruce de Dorrego y Quintana, conocido como barrio La Trapito. Dos familias vecinas se enfrentaban a los golpes: de un lado los Aguirre y del otro los parientes de Ayelén A.: “El Chapa”, “Peroti”, “Tom” y su novia, “Aye”.

En ese contexto, “Ayer” gritó “trae el fierro” y la ahora detenida entró a su casa y salió con un arma de color negra. Así, mientras los hermanos Aguirre, uno de los cuales es padrastro de la víctima, se peleaban con “El Chapa” y “Peroti”; “Tom” agarró el arma y empezó a los tiros.

Una nena de 10 años advirtió que el chico estaba mal y gritó: “Le dieron un tiro a ‘Papito’, le dieron un tiro a ‘Papito’”. Una de las tías del nene herido lo vio sentado en la calle y, cuando se acercó, él le dijo: “Ayudame”. Se tomaba la zona del abdomen. Por eso, lo alzó y lo llevó a una casa vecina: “Comenzó a desvanecerse y, al revisarlo por la espalda, vi la presencia de una herida con sangrado. Entonces, salí a la calle gritando ‘el Papito, el Papito’”, relató ante las autoridades la mujer.

Ayelén A., la primera detenida

Fue el hermano del nene quien reaccionó de inmediato, lo alzó y así el niño fue trasladado de urgencia a la Sala de Primeros Auxilios de Ricardo Rojas, ubicada en Richieri y Elizalde.

Desde allí fue derivado al Hospital Materno Infantil de Tigre, pero como su cuadro era grave lo trasladaron al hospital Posadas, donde lo operaron dos veces y perdió un riñón.

Por este hecho, el fiscal Iribarren ordenó una serie de allanamientos y detuvo a Ayelén A., de 25 años, acusada de haber provisto, en base a los testigos, el arma con la que se sospecha balearon al nene. Este martes atraparon a “Peroti”, pero aún quedan prófugos “El Chapa” y “Tom” y su novia.