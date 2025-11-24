Crimen y Justicia

“Le dieron un tiro a Papito”: balearon a un nene de 7 años en una pelea vecinal en Tigre y el chico perdió un riñón

Hay una detenida y cuatro prófugos, uno de ellos acusado de haber disparado. La trama narco detrás del caso que denunciaron los vecinos

La zona donde balearon al
La zona donde balearon al chico

El grito se escuchó claro: “Dale, vamos a pelear mano a mano”. Eran las 20 del viernes pasado y en el asentamiento de la localidad de Ricardo Rojas, conocido como barrio La Trapito, la situación estaba a un segundo de pasar al descontrol absoluto. Dos familias vecinas se enfrentaron a los golpes: de un lado los Aguirre, del otro los parientes de Ayelén A., hoy, la única presa del caso. Pero alguien dijo “trae el fierro”, la mujer que ahora duerme en un calabozo llevó el arma a la vereda y un chico de 7 años, totalmente ajeno al hecho, terminó con un balazo que derivó en que perdiera el riñón.

Fuentes oficiales dijeron a Infobae que el niño se recupera en el Hospital Posadas, al que fue trasladado de urgencia y donde lo operaron dos veces para salvarle la vida.

Por el caso que investiga el fiscal general adjunto de San Isidro Cosme Iribarren como homicidio en grado de tentantiva hay una detenida y cuatro prófugos, uno es el autor del disparo.

La zona de Tigre donde todo pudo haber terminado en una tragedia no es de las más tranquilas. Incluso, una de las testigos del caso declaró que allí las luminarias de la cuadra fueron quemadas a propósito para “que no se vean las maniobras de venta de droga” que le endilgan a la detenida y a los prófugos.

Según los testimonios que constan en la causa, y a los que tuvo acceso este medio, hace seis meses Ayelén A. le dio asilo en su casa a sus parientes apodados Peroti, El Chapa, Tom y su novia, Aye.

“Todos vendían cocaína en bolsitas las 24 horas y se turnaban para hacerlo. Desde que se agruparon empeoraron los líos y se escuchaban disparos de armas de fuego”, denunció una de las personas que testificó en la causa por el ataque al niño. Una de las tías de los acusados usa una tobillera electrónica incluso.

Lo cierto es que se desconoce bien la raíz del conflicto que terminó con los hermanos Aguirre, uno de los cuales es padrastro de la víctima, enfrentados a golpes con Tom, El Chapa y Peroti. Lo cierto es que en un momento de la pelea “Aye” lanzó: “Trae el fierro”.

Fuentes del caso dijeron que fue la detenida la que le alcanzó el arma a “Aye”, que Tom se la sacó de las manos y empezó a los tiros. En ese contexto fue que el nene terminó herido. Pero también se conoce que no habrían sido más los que dispararon.

Una nena de 10 años advirtió que el chico estaba mal y gritó: “Le dieron un tiro a ‘Papito’, le dieron un tiro a ‘Papito’”. Una de las tías del nene herido lo vio sentado en la calle y, cuando se acercó a verlo, él le dijo: “Ayudame”. Se tomaba la zona del abdomen. Por eso, lo alzó y lo llevó a una casa vecina: “Comenzó a desvanecerse y, al revisarlo por la espalda, vi la presencia de una herida con sangrado. Entonces, salí a la calle gritando ‘el Papito, el Papito’”, relató ante las autoridades la mujer.

Fue el hermano del nene quien reaccionó de inmediato, lo alzó y así el niño fue trasladado de urgencia a la Sala de Primeros Auxilios de Ricardo Rojas, ubicada en Richieri y Elizalde. Desde allí fue derivado al Hospital Materno Infantil de Tigre, pero como su cuadro era grave lo trasladaron al hospital Posadas, donde lo operaron dos veces y perdió un riñón.

Por este hecho, el fiscal Iribarren ordenó una serie de allanamientos y detuvo a Ayelén A., de 25 años, acusada de haber provisto, en base a los testigos, el arma con la que se sospecha balearon al nene. El resto de los implicados están prófugos.

