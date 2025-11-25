Exigieron un cambio de carátula en la investigación por el crimen del joven asesinado por una gorra en La Plata

Hugo Agustín González fue el joven asesinado en Tolosa luego de una discusión por una gorra

La familia de Hugo Agustín González, el joven de 22 años que fue asesinado en Tolosa en el contexto de una discusión por una gorra, presentó un pedido formal ante la Justicia de La Plata para que el caso cambie de calificación legal.

Los padres de la víctima, Paola Rodríguez y Hugo González, solicitan que los tres sospechosos detenidos sean acusados de homicidio doblemente calificado en coautoría, agregándose los agravantes de alevosía y premeditación por la participación de dos o más personas.

La presentación se realizó en la Unidad Funcional de Instrucción N.º 11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta.

El documento fue acompañado por los abogados de la familia, encabezados por Ignacio Fernández Camillo, quienes explicaron que la actual figura legal no contempla, desde su perspectiva, la totalidad de la gravedad y la coordinación con la que se habría producido el crimen. Según sostienen, los tres imputados habrían tenido roles activos y concertados durante el ataque que terminó con la vida de González.

La petición de los familiares busca que la Justicia incorpore de modo explícito las circunstancias agravantes y se atienda a lo que consideran una conducta planificada y ejecutada de manera grupal. El resultado de este pedido podría modificar el encuadre penal y, en consecuencia, las penas que enfrentarán los detenidos si son hallados culpables.

En el escrito, los padres de la víctima exponen que el ataque sufrido por su hijo presenta elementos contundentes para considerar la existencia de alevosía. De acuerdo con su relato, Agustín González fue sorprendido sin cualquier posibilidad de defensa, siendo alcanzado por disparos a corta distancia, dirigidos primero a la cabeza y luego a la columna.

La familia sostiene que los hechos muestran una ausencia total de oportunidad para defenderse, lo que justificaría la calificación agravada solicitada. Insisten en que el accionar, lejos de responder a un ataque espontáneo, estuvo caracterizado por la premeditación y la colaboración organizada de los tres imputados.

Los responsables se retiraron tras la discusión inicial y regresaron armados con la decisión de ejecutar el ataque, expresa el escrito presentado ante la UFI N.º 11, según confirmó el portal del diario El Día. Esta acción de retirarse y volver al lugar del hecho, ya pertrechados, es para la familia la principal evidencia de una acción coordinada y deliberada.

Los padres remarcan, además, que la modalidad del ataque excluye la posibilidad de que uno de los detenidos sea responsabilizado como mero partícipe secundario. En la presentación judicial se destaca que no existió un único agresor, sino que los tres sospechosos participaron activamente, ya fuera aportando el arma, facilitando el regreso al lugar del crimen o ejecutando los disparos.

González fue asesinado en la madrugada del lunes 10 de noviembre de 2025 en Tolosa

El cambio de carátula solicitado implica que los acusados puedan afrontar penas de prisión perpetua. La familia de la víctima argumenta que el caso encuadra con los parámetros del homicidio doblemente calificado por alevosía y por haberse producido a partir de la actuación conjunta y premeditada de varias personas.

La decisión ahora queda en manos de la Fiscalía N.º 11 y del fiscal Álvaro Garganta, quien deberá analizar los argumentos presentados y la evidencia recabada hasta el momento.

Mientras tanto, la causa continuará con la recolección de pruebas y las declaraciones de testigos. Fuentes judiciales consultadas por el portal señalaron que aún restan peritajes balísticos y nuevas testimoniales para definir la situación procesal de cada imputado.

En la madrugada del pasado lunes 10 de noviembre, el joven identificado como Hugo Agustín González, de 22 años, fue asesinado de dos disparos luego de una discusión que tuvo como origen una gorra y un enfrentamiento previo entre conocidos del barrio El Mercadito, en Tolosa.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, González se encontraba junto a un amigo en la esquina de 118 y 521, cuando varios hombres llegaron al lugar. Los recién llegados buscaban a ese amigo por un conflicto de vieja data. En medio del intercambio verbal, la víctima le habría quitado la gorra a uno de ellos y luego se la devolvió. Aquella acción, aparentemente sin mayor trascendencia, terminó siendo el desencadenante de una secuencia fatal.

El joven que había protagonizado la discusión se retiró, pero minutos más tarde regresó acompañado por dos personas. Sin mediar palabra, abrió fuego contra González y su amigo. Las balas impactaron al joven en la espalda y en la cabeza. Los familiares, que acudieron rápidamente, lo trasladaron en un auto particular hasta el Hospital Gutiérrez de La Plata, donde los médicos constataron su fallecimiento poco después de su ingreso