Crimen y Justicia

Ejecutaron a tiros a un joven en La Plata tras una discusión por una gorra

Minutos después de un breve intercambio de palabras, un joven regresó con dos cómplices y abrió fuego contra Hugo Agustín González y su amigo, dejando a la víctima gravemente herida y provocando su muerte en el Hospital Gutiérrez

La víctima fue trasladada por
La víctima fue trasladada por familiares al Hospital Gutiérrez donde los médicos confirmaron su muerte

Un conflicto mínimo derivó en un crimen que conmocionó a La Plata. En la madrugada del lunes, un joven identificado como Hugo Agustín González, de 22 años, fue asesinado de dos disparos luego de una discusión que tuvo como origen una gorra y un enfrentamiento previo entre conocidos del barrio El Mercadito, en Tolosa.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, González se encontraba junto a un amigo en la esquina de 118 y 521, cuando varios hombres llegaron al lugar. Los recién llegados buscaban a ese amigo por un conflicto de vieja data. En medio del intercambio verbal, la víctima le habría quitado la gorra a uno de ellos y luego se la devolvió. Aquella acción, aparentemente sin mayor trascendencia, terminó siendo el desencadenante de una secuencia fatal.

Según informó el portal 0221, el joven que había protagonizado la discusión se retiró, pero minutos más tarde regresó acompañado por dos personas. Sin mediar palabra, abrió fuego contra González y su amigo. Las balas impactaron al joven en la espalda y en la cabeza. Los familiares, que acudieron rápidamente, lo trasladaron en un auto particular hasta el Hospital Gutiérrez de La Plata, donde los médicos constataron su fallecimiento poco después de su ingreso.

Fuentes policiales confirmaron que el autor principal del ataque fue identificado con las iniciales D. M. V., de 22 años, quien habría actuado junto a dos cómplices. Por el momento, ninguno de los tres fue detenido.

El fiscal Álvaro Garganta está
El fiscal Álvaro Garganta está a cargo de la investigación junto al Juzgado de Garantías N°5 de La Plata

Al conocerse la noticia, la conmoción se extendió por el barrio. Vecinos que presenciaron el hecho relataron que, tras los disparos, los agresores huyeron a toda velocidad y dejaron a González tendido en el suelo. Algunos corrieron para ayudarlo, mientras otros alertaron al 911. Cuando los efectivos de la Comisaría Sexta llegaron al lugar, se encontraron con un grupo de personas alteradas que les arrojaron objetos. La escena fue preservada más tarde por orden judicial para la intervención de Policía Científica, que trabajó en el relevamiento de pruebas y el secuestro de vainas servidas.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°11 de La Plata, dirigida por el fiscal Álvaro Garganta, y del Juzgado de Garantías N°5, a cargo de Marcela Garmendia. Desde la Fiscalía se solicitó la intervención de peritos y la colaboración de la DDI La Plata para avanzar en la identificación plena de los autores y en la recopilación de elementos que permitan esclarecer la mecánica del ataque.

En redes sociales, los familiares y amigos de la víctima expresaron su dolor y exigieron justicia. “Tenías un corazón enorme y nunca jodiste a nadie, vos no te lo merecés”, escribió una prima en su cuenta personal, acompañando el mensaje con una foto de González. En otro mensaje, agregó: “Si vos no tenías maldad para nada, por qué a vos gordito”.

Otros allegados también compartieron mensajes de despedida y pedidos de justicia. “Gordo, prometo hacer justicia por vos, que paguen los que tengan que pagar”, publicó uno de sus amigos, quien además sostuvo que la familia quedó “destrozada” tras el crimen.

Familiares y amigos de Hugo
Familiares y amigos de Hugo Agustín González expresaron su dolor y exigieron justicia en redes sociales

Fuentes vinculadas al caso señalaron que los agresores pertenecen al mismo entorno barrial y que los antecedentes de tensión entre ambos grupos se remontan a incidentes anteriores. Las primeras hipótesis apuntan a una disputa personal que, con el paso del tiempo, derivó en amenazas y conflictos. Sin embargo, la discusión por la gorra habría sido el detonante inmediato de la agresión.

En el expediente, caratulado como “homicidio”, los investigadores trabajan sobre registros de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos que podrían haber presenciado los momentos previos y posteriores al ataque. Los peritajes se centran en establecer la trayectoria de los disparos y confirmar si en la escena participaron tres personas, tal como indican las declaraciones iniciales.

Hasta el momento, los sospechosos continúan prófugos y la Policía Bonaerense mantiene un operativo de búsqueda en distintos puntos de la ciudad. Los investigadores confían en que las imágenes obtenidas de cámaras del municipio y de viviendas cercanas permitan localizar a los responsables en los próximos días.

