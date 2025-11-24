Crimen y Justicia

Un hombre atacó a golpes a su pareja y se atrincheró en una habitación con un cuchillo

Ocurrió en la ciudad de Córdoba. El atacante se entregó a la Policía tras el trabajo de un negociador y durante el operativo también fueron detenidos el padre del agresor y el hijo de la mujer

Córdoba: un hombre le pegó a su pareja, se atrincheró en su casa y terminó detenido

Momentos de incertidumbre y tensión se vivieron este domingo en el barrio Marechal de la ciudad de Córdoba, debido a que un hombre atacó a golpes a su pareja y, luego, se atrincheró en una habitación con un cuchillo, con el que amenazaba con quitarse la vida, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Luego de un extenso trabajo llevado a cabo por un negociador del Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (ETER) de la Policía provincial, el agresor se entregó y terminó detenido.

Los agentes también aprehendieron al padre del agresor y al hijo de la víctima. El primero de ellos agredió a los efectivos cuando intentaban llevarse a su hijo y, el más joven, fue detenido debido a que, pese con tener una orden de restricción en su contra, ingresó a la casa de la mujer.

Las fuentes policiales consultadas precisaron que el hecho ocurrió en una casa ubicada sobre calle Doctor Félix Garzón Maceda al 1100, a tan solo dos cuadras de la avenida Costanera Mestre, que bordea el cauce del río Suquía.

En horas de la tarde, la víctima se comunicó con el 911 y denunció que había recibido golpes de puño en el rostro por parte de su novio. Y luego de ello, el atacante subió al segundo piso del domicilio, armado con un cuchillo.

Personal del ETER negoció con
Personal del ETER negoció con el atacante para que depusiera su actitud y se entregara a la Policía.

Dada la tensión de la situación, los agentes de la Policía provincial solicitaron la intervención del personal especializado del ETER. Al cabo de algunas horas de intensa negociación, los expertos lograron reducir al atacante y lo esposaron de inmediato.

El padre del agresor atacó
El padre del agresor atacó a los uniformados y también fue detenido.

Los agentes que participaron del operativo secuestraron un arma blanca y otros elementos que podrían ser de interés para la causa.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación por violencia familiar y lesiones.

Una adolescente destrozó el auto de su ex novio con un zapato

Una adolescente fue aprehendida este domingo por la mañana en Córdoba, luego de golpear y destrozar el auto de su ex pareja con un zapato. El incidente tuvo lugar en la intersección de Boulevard Chacabuco y San Jerónimo, uno de los sectores más transitados de la ciudad.

El hecho ocurrió cerca de las 9. De acuerdo con el parte policial, la agresora atacó a un vehículo Ford Fiesta de color azul propiedad de un hombre mayor de edad, con quien mantenía una relación previa.

Los testigos que circulaban por la zona presenciaron el momento en que la chica -menor de edad- empleó un zapato para golpear la luneta trasera y el espejo retrovisor del automóvil, provocando la rotura de los cristales.

La zona donde ocurrió el
La zona donde ocurrió el ataque es muy transitada (Google Maps)

De acuerdo con el medio local El Doce TV, el incidente cobró mayor gravedad luego de que algunos fragmentos de vidrio que volaron por el estallido impactaron en espalda de la joven, produciéndole algunos cortes superficiales. Esto requirió que, además, asistiera al lugar un servicio de emergencias médicas.

La adolescente fue aprehendida por la Policía, que además secuestró el zapato utilizado para provocar los daños al vehículo. El objeto quedó incorporado como parte de la evidencia en el expediente que instruyen las autoridades judiciales.

Las autoridades trabajan para establecer el contexto y las circunstancias previas, además de analizar las cámaras de seguridad de la nota con el finde reconstruir el episodio.

