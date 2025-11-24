Delincuentes amenazaron con un arma a una madre y su bebé para robarle el auto en La Plata

Encañonaron a una madre con su bebé para robarle el auto en La Plata

En la localidad de Lisandro Olmos, en La Plata, una familia fue víctima de un violento robo en la tarde del sábado último, cuando una madre fue amenazada con un arma por una banda de delincuentes mientras su hijo de un año permanecía en el auto.

Según informaron fuentes policiales al medio local 0221, el intento de robo ocurrió en la puerta de la vivienda de la víctima, sobre calle 52 y 223, cuando regresaba de su comercio.

La mujer, de 35 años, relató que había completado su rutina diaria y no observó movimientos extraños durante el trayecto hacia su casa.

Al llegar, frenó frente al portón y se dispuso a descender del vehículo. Sin embargo, inmediatamente, aparecieron dos individuos encapuchados, que descendieron sorpresivamente de un auto estacionado a poca distancia.

Al percatarse de lo que sucedía, la mujer pidió a los atacantes que no la lastimaran y les advirtió sobre la presencia del bebé, pero recibió una respuesta aún más amenazante.

“Dale, bajalo al bebé”, exigió uno de los asaltantes mientras apuntaban directamente a la cabeza de la madre.

El episodio duró menos de dos minutos, en los que los delincuentes intentaron llevarse el auto. Uno de ellos intentó arrancarlo, pero no logró hacerlo funcionar al descubrir que el vehículo tenía caja automática.

En medio de la confusión, ese mismo hombre comenzó a gritar instrucciones al resto de la banda, que esperaba en un Peugeot 208 negro estacionado a 20 metros. Un tercer integrante, también encapuchado, bajó del Peugeot y corrió hasta el auto de la víctima, logrando poner en marcha el auto. De esta manera, se dieron a la fuga.

Luego del asalto, la víctima realizó la denuncia correspondiente en la dependencia local. Personal policial tomó intervención inmediata, basándose en los datos y la descripción física de los delincuentes, así como el testimonio de la madre.

Delincuentes le robaron el auto al conductor de una aplicación

A principios de este mes, un hombre que es abogado y trabaja para una aplicación de viajes para tener un ingreso extra, perdió su auto tras ser víctima de otro robo bajo la modalidad del falso viaje, también en La Plata. Fueron cuatro los supuestos pasajeros que se subieron a su vehículo y huyeron con él al poco tiempo de iniciar el viaje.

El hecho ocurrió en la intersección de calle 610 y 19, en las primeras horas de la noche. El abogado, de 38 años, había aceptado un viaje solicitado a través de la aplicación y al llegar al destino, tres hombres y una mujer subieron al vehículo. Nada en la actitud de los pasajeros le permitió prever el desenlace. Todo cambió minutos más tarde, en una calle interna del Barrio Aeropuerto.

El asalto fue sorpresivo y violento. Un hombre que ocupaba el asiento del acompañante tomó una cuchilla y le advirtió. Simultáneamente, otro de los pasajeros, que permanecía en el asiento trasero, lo tomó del cuello.

Así, los ladrones se llevaron el vehículo, un celular, un parlante y una suma estimada en 50.000 pesos. Huyeron de inmediato.

El abogado quedó a la intemperie y se refugió en casas cercanas al lugar del hecho. Vecinos de la zona advirtieron lo ocurrido y lo acompañaron a realizar la denuncia ante la Comisaría Octava de La Plata.

No se informaron detenciones y la Policía Bonaerense investiga el caso mediante el análisis de cámaras de seguridad de la zona.