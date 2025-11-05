Delincuentes robaron el auto de un conductor de aplicación: es abogado y realiza viajes para llegar a fin de mes

Robaron a un chofer de una aplicación de viajes en La Plata (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es abogado y trabaja para una aplicación de viajes para tener un ingreso extra. Ahora, perdió su auto tras ser víctima de otro robo bajo la modalidad del falso viaje en La Plata. Fueron cuatro los supuestos pasajeros que se subieron a su vehículo y huyeron con él al poco tiempo de iniciar el viaje.

El hecho ocurrió en la intersección de calle 610 y 19, en las primeras horas de la noche. El abogado, de 38 años, había aceptado un viaje solicitado a través de la aplicación y al llegar al destino, tres hombres y una mujer subieron al vehículo. Nada en la actitud de los pasajeros le permitió prever el desenlace. Todo cambió minutos más tarde, en una calle interna del Barrio Aeropuerto.

El asalto fue sorpresivo y violento. Un hombre que ocupaba el asiento del acompañante tomó una cuchilla y le advirtió. Simultáneamente, otro de los pasajeros, que permanecía en el asiento trasero, lo tomó del cuello.

Así, los ladrones se llevaron el vehículo, un celular, un parlante y una suma estimada en 50.000 pesos. Huyeron de inmediato.

Según informó el portal 0221, el abogado quedó a la intemperie y se refugió en casas cercanas al lugar del hecho. Vecinos de la zona advirtieron lo ocurrido y lo acompañaron a realizar la denuncia ante la Comisaría Octava de La Plata.

Hasta el momento, no se informaron detenciones y la Policía Bonaerense investiga el caso mediante el análisis de cámaras de seguridad de la zona.

Las autoridades policiales recabaron los primeros testimonios y activaron el protocolo para robo de automotores, sumando el caso al registro de hechos violentos contra trabajadores de aplicaciones digitales.

El chofer es abogado y en sus tiempos libres ganaba su dinero extra, el auto no fue recuperado

Este no es el primer caso que se registra en la zona, puesto que los asaltos bajo esta modalidad son cada vez más frecuentes. De hecho, durante el fin de semana, un joven de 26 años que trabajaba para una aplicación de viajes fue víctima de un violento asalto en Melchor Romero.

Todo sucedió el viernes pasado, cuando un falso pasajero lo citó mediante la app y, al llegar a la dirección pactada, lo redujo con un golpe de arma y le robó la moto utilizada para el trabajo.

Cerca de las 23 horas, el motociclista —que utiliza habitualmente una Honda Wave 100 S negra, modelo 2017— acudió en tiempo y forma a la cita en la calle 163 entre 520 y 521. Según lograron establecer, el joven llegó al punto solicitado y fue sorprendido de inmediato por un hombre armado. El asaltante, que vestía ropa negra, un buzo con capucha y una gorra, actuó a cara descubierta y golpeó a la víctima con la culata de una pistola oxidada.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, testigos presenciales detallaron que, mientras el motociclista se encontraba indefenso y aturdido por el golpe, el agresor lo amenazó verbalmente.

A pesar del fuerte golpe recibido, el conductor no sufrió heridas de gravedad. Apenas pudo reaccionar, se alejó del lugar para buscar resguardo y dar aviso a las autoridades.

Ahora, la Policía Bonaerense cuenta con el número de teléfono utilizado para solicitar el viaje en la app, un elemento que podría permitir el avance en la identificación del sospechoso o del entorno desde donde se planificó el robo.

La denuncia quedó radicada en la dependencia policial correspondiente, mientras la fiscalía interviniente analiza las imágenes de cámaras de seguridad existentes en la zona, que podrían aportar información sobre la huida o los movimientos posteriores del asaltante.