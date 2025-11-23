Crimen y Justicia

El femicidio de Soledad Machuca en Misiones: una maniobra de “extrema violencia”, una suegra encubridora y la pericia que resultó clave

La ampliación de la autopsia determinó que la docente de 35 años asesinada en febrero pasado murió por compresión cervical. El rol de la madre del principal sospechoso

Guardar
Soledad Machuca, víctima de femicidio
Soledad Machuca, víctima de femicidio en Misiones

La investigación judicial sobre el femicidio de Soledad Machuca en la ciudad de Posadas, en Misiones, ingresó en su etapa final luego de que las pericias forenses establecieron que la víctima fue asfixiada por su esposo, Gustavo Cardozo, un suboficial de la Policía provincial.

La información fue confirmada por fuentes judiciales y detallada a El Territorio por Nancy Jara, abogada de la familia de Machuca, una docente y preceptora de 35 años.

La mujer fue encontrada sin vida el 25 de febrero en su domicilio del barrio Acaraguá. Desde ese día, la investigación a cargo del Juzgado de Instrucción N°3 de Posadas, dirigido por Fernando Verón, se centró en determinar la causa del fallecimiento y la posible responsabilidad penal de Cardozo, quien permanece en prisión preventiva desde septiembre.

El Territorio consignó que también está imputada Teresa Correa, madre del acusado, sospechosa de colaborar en la manipulación posterior a los hechos.

La abogada querellante subrayó que el dictamen de la autopsia permitió autorizar la cremación del cuerpo por disposición judicial, destacando que “el informe completo confirmó la muerte por compresión cervical generada por el antebrazo de Cardozo, una maniobra ejercida con extrema violencia”. Según fuentes citadas por el medio misionero, los resultados del examen forense resultaron determinantes para la instrucción y para profundizar el análisis de pruebas genéticas y rastros en la escena.

La autopsia confirmó que Soledad
La autopsia confirmó que Soledad Machuca fue asfixiada por su esposo, el suboficial Gustavo Cardozo, en Posadas

El expediente judicial contiene testimonios y pericias técnicas que complican la situación procesal de los imputados. El barrido de luminol evidenció una “escena cruda” con múltiples rastros de sangre en paredes y mobiliario, lo que motivó la recolección de prendas y dispositivos electrónicos para estudios complementarios.

El material genético hallado resultó compatible con el perfil de Cardozo, mientras la ropa y el cuerpo de la víctima presentaban marcas de violencia y huellas compatibles. La suegra de la víctima fue señalada como partícipe por haber limpiado la escena con un trapo, después corroborado por declaraciones de testigos y familiares.

Las próximas etapas procesales incluyen la ampliación de la indagatoria de los dos principales acusados y la revisión de informes particulares solicitados recientemente por la defensa.

La familia de Machuca solicitó la restitución de objetos personales, aunque los dispositivos electrónicos permanecerán en manos de la justicia para eventuales pericias adicionales. “El caso está prácticamente resuelto y solo faltan cuestiones técnicas para su elevación a juicio”, indicó la abogada.

El juez Verón resolvió la prisión preventiva a fines de septiembre, decisión que la familia de la víctima consideró relevante y que interpretó como señal de avance judicial en la causa. Sin embargo, la querella mantiene preocupación por la revictimización de los allegados ante un posible llamado a reconstrucción presencial en la vivienda, ya que “la familia no está en condiciones de atravesar una experiencia de ese tipo”.

Las fuentes ligadas al expediente también apuntaron que hay elementos en estudio que podrían corresponder a la intervención de más personas, aunque por ahora solo Cardozo y Correa tienen acusación formal.

La coartada del femicida

Al inicio del caso, la muerte de Soledad Machuca, encontrada sin vida en su domicilio el 25 de febrero de 2025, fue atribuida a un posible desmayo originado por un virus que habría contraído en un reciente viaje a Brasil.

Esa era la principal hipótesis policial alimentada por Cardozo, el presunto femicida. Se hablaba de causa natural como consecuencia de una deshidratación o cuadro viral.

Las autoridades secuestraron el arma reglamentaria de su esposo y recabaron testimonios. Fue el informe preliminar de la autopsia, que marcaba un traumatismo de cráneo, lo que hizo sospechar a los investigadores y los motivó a profundizar la investigación sobre el entorno.

Temas Relacionados

FemicidiosPosadasMisionesSoledad Machucaúltimas noticias

Últimas Noticias

Amenazaron con electrocutar a un hombre de 94 años durante una violenta entradera en Mar del Plata

En la casa también se encontraban la hija de la víctima y el esposo de esta, quien sería un paciente oncológico. Por el momento, no hay detenidos por el ataque

Amenazaron con electrocutar a un

El cuñado de la psiquiatra asesinada en La Plata apuntó contra un amigo que manejaba sus cuentas bancarias

El hombre había sido detenido, pero luego fue puesto en libertad por haber colaborado con la investigación

El cuñado de la psiquiatra

Dos personas fueron baleadas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez en menos de tres horas de diferencia

Mientras una de las víctimas fue baleada por un familiar, la segunda habría protagonizado un altercado en plena vía pública

Dos personas fueron baleadas en

La familia de la nena asesinada de un disparo en Tucumán denunció que el ataque tendría un “sello mafioso”

Zoe Robledo jugaba con otros niños, cuando una bala impactó en su cabeza. Su mamá, Claudia, aseguró que los agresores tenían problemas previos con sus cuñados

La familia de la nena

La megaestafa de los 0KM: el monto final del daño y el drama de los empleados de la concesionaria

La Justicia realizó un cálculo del dinero perdido por las víctimas del Grupo Central, con sus líderes hoy procesados y bajo prisión domiciliaria

La megaestafa de los 0KM:
DEPORTES
Manejó un taxi, pensó en

Manejó un taxi, pensó en el retiro y fue el héroe de Lanús campeón de la Sudamericana: la historia de superación de Nahuel Losada

Impacto en la Fórmula 1: descalificaron a los McLaren y el campeonato de pilotos está al rojo vivo

El detalle en el celular de Franco Colapinto que se volvió viral en el GP de Las Vegas de Fórmula 1

Arde la pelea por el título de la F1 tras el triunfo de Verstappen y la sanción a McLaren: qué necesita Norris para ser campeón en Qatar

Los 5 países con menos habitantes que jugaron una Copa del Mundo

TELESHOW
Marta González, entre la pasión

Marta González, entre la pasión y el arte como refugio: “El escenario te da vida”

Julián Cerati interpreta a Pipo Cipolatti en La Dicha en Movimiento: “Necesité saber sus miedos, motivaciones y heridas”

Martín Fierro Latino 2025: todo lo que hay que saber sobre los premios que se entregan esta noche en Miami

La esperanza de Alejandra Maglietti tras el incendio que consumió la fábrica de su marido: “Ocurrió un milagro”

La reacción de Mirtha Legrand al conocer al hijo de tres meses de Alejandra Maglietti: “Nunca tuve un bebito así”

INFOBAE AMÉRICA

La entidad serbia de Bosnia

La entidad serbia de Bosnia elige presidente en medio de la peor crisis política desde la guerra

Subasrtaron una cámara Leica del papa Francisco por una cifra millonaria

EEUU evalúa estrategias integrales para frenar los ataques terroristas contra cristianos en Nigeria

Eslovenia vota en un nuevo referéndum si mantiene o suspende la ley de muerte asistida

Lula celebró el consenso en la COP30 pero pidió al G20 una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles