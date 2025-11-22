Detuvieron a un hombre de 63 años por filmar a menores con su celular en una cafetería en Posadas

El hombre luego de la detención

Un hombre de 63 años fue detenido en una cafetería de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, luego de ser sorprendido mientras filmaba menores con su celular. El arresto no fue fácil: el sospechoso se resistió a la Policía después de que los descubrieran.

Fuentes policiales señalaron a Infobae que el hecho ocurrió este viernes en horas del mediodía, en un local ubicado en las calles Catamarca y Buenos Aires, luego de que el personal policial recibiera el aviso por parte de algunos padres sobre la conducta del hombre, quien utilizaba su teléfono para grabar a los menores.

Al ingresar al establecimiento, el personal policial constató la situación y avanzó en la identificación del hombre. Según informaron las fuentes policiales a este medio, lejos de colaborar, el hombre se resistió al procedimiento, lo que generó -describieron- “momentos de tensión” que obligaron a los agentes a reducirlo para finalmente trasladarlo a la sede policial.

Posteriormente, el detenido fue examinado por el médico policial y quedó alojado en la Comisaría 1ª, quedando a disposición de la Justicia.

En el marco de la investigación, se dispuso el secuestro del teléfono celular, que será sometido a peritajes, mientras que las actuaciones fueron remitidas al juzgado competente.

Pedófilo detenido en Bahía Blanca

Un hombre de 51 años fue detenido en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, luego de que descubrieran que tenía más de 270 archivos de imágenes de abuso sexual infantil y los compartía en redes.

Según fuentes policiales y del Ministerio Público Fiscal (MPF) bahiense, la causa comenzó en abril de 2024 cuando desde el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) de Estados Unidos -un organismo de referencia internacional en el combate a la explotación sexual de menores- informaron sobre el intercambio de videos con contenido ilegal a través de la aplicación Messenger de Facebook.

En total, eran 6 videos y mostraban abusos sexuales a menores de 13 años.

Las autoridades judiciales locales recibieron el reporte y se abrió así un expediente a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº20 de Bahía Blanca, encabezada por el fiscal Rodolfo De Lucía.

La División de Casos Especiales de la fuerza policial, con el apoyo de la DDI local, comenzó a rastrear la actividad del usuario señalado por el NCMEC, al cual describieron como “NN Cristian”.

Durante el análisis informático, los detectives especializados pudieron identificar al sospechoso. Así, fueron a buscarlo el 19 de agosto de 2024. En el allanamiento, los agentes notificaron al dueño de la vivienda de la causa en su contra y le secuestraron aparatos digitales y de almacenamiento.

Uno de los dispositivos incautados era un pendrive que resultó clave: cuando lo analizaron, descubrieron que guardaba 277 archivos que representaban a menores de 18 años en actividades sexuales explícitas.

Pero eso no fue todo. Al peritar en los meses siguientes el teléfono celular de Cristian G., los investigadores encontraron más videos y capturas con el mismo tipo de material y también hallaron conversaciones en las cuales el sospechoso intercambiaba este tipo de contenido con otros usuarios.

Con las pruebas reunidas, la fiscalía solicitó la detención de Cristian G., que se ejecutó en las últimas horas en su casa ubicada sobre la calle Charlone.

El sospechoso fue identificado como Cristian G., tiene 51 años, es padre de un joven de 18 y trabaja como empleado de comercio. Permanecerá arrestado a disposición judicial.

Fue indagado, acusado por tenencia y distribución de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas, agravado por ser menores de 13 años.