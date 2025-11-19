Tenía más de 270 archivos de imágenes de abuso sexual infantil y los compartía en redes: lo detuvieron

Cristian G. fue detenido y será indagado en las próximas horas

Hace más de un año, la Policía Bonaerense allanó la casa de Cristian G., un vecino de la ciudad de Bahía Blanca, en el marco de una investigación por distribución de material de abuso sexual infantil. Tras analizar los archivos secuestrados en ese operativo, este martes las autoridades volvieron a su domicilio y lo detuvieron por orden de la Justicia.

Según fuentes policiales y del Ministerio Público Fiscal (MPF) bahiense, la causa comenzó en abril de 2024 cuando desde el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) de Estados Unidos -un organismo de referencia internacional en el combate a la explotación sexual de menores- informaron sobre el intercambio de videos con contenido ilegal a través de la aplicación Messenger de Facebook.

En total, eran 6 videos y mostraban abusos sexuales a menores de 13 años.

Las autoridades judiciales locales recibieron el reporte y se abrió así un expediente a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº20 de Bahía Blanca, encabezada por el fiscal Rodolfo De Lucia.

La División de Casos Especiales de la fuerza policial, con el apoyo de la DDI local, comenzó a rastrear la actividad del usuario señalado por el NCMEC, al cual describieron como “NN Cristian”.

Durante el análisis informático, los detectives especializados pudieron identificar al sospechoso. Así, fueron a buscarlo el 19 de agosto de 2024. En el allanamiento, los agentes notificaron al dueño de la vivienda de la causa en su contra y le secuestraron aparatos digitales y de almacenamiento.

Uno de los dispositivos incautados era un pendrive que resultó clave: cuando lo analizaron, descubrieron que guardaba 277 archivos que representaban a menores de 18 años en actividades sexuales explícitas.

Pero eso no fue todo. Al peritar en los meses siguientes el teléfono celular de Cristian G., los investigadores encontraron más videos y capturas con el mismo tipo de material y también hallaron conversaciones en las cuales el sospechoso intercambiaba este tipo de contenido con otros usuarios.

Con las pruebas reunidas, la fiscalía solicitó la detención de Cristian G., que se ejecutó en las últimas horas en su casa ubicada sobre la calle Charlone.

De esta manera, Cristian G., quien tiene 51 años, es padre de un joven de 18 y trabaja como empleado de comercio, permanece arrestado a disposición judicial.

En las próximas horas será indagado, acusado por tenencia y distribución de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas, agravada por ser menores de 13 años.

Un caso similar en Mar del Plata

A.C. al momento del allanamiento en su casa de Mar del Plata

En otro operativo reciente, un hombre de 35 años, identificado como A.C., fue arrestado en Mar del Plata por la Policía Federal Argentina (PFA) acusado de distribuir material de abuso sexual infantil.

Esa investigación fue coordinada por la División Unidades Operativas Federales y la Unidad Funcional de Intervención Temprana en la Violencia en la Familia y de Género, dirigida por la fiscal Graciela Trill.

Entre las pruebas, los investigadores detectaron que A.C. había compartido videos y fotos de abuso sexual infantil, incluso a través de la aplicación KIKI, donde se observaron escenas de violencia contra una menor de 13 años. En chats privados, además, el hombre expresó su deseo de “tener hijos para abusar sexualmente de ellos”.

A.C. fue detenido en una vivienda ubicada en el barrio Estrada. Allí también se secuestraron una notebook, un disco rígido, un pendrive y una cantidad importante de CD’s. Todo el material será peritado.

Al acusado también lo habían allanado meses atrás, en febrero de este año, cuando le secuestraron teléfonos y tarjetas de memoria con material explícito, aunque en ese momento el acusado no quedó detenido.

Después de ese operativo, la investigación continuó y acreditó que en junio volvió a compartir material con contenido similar a través del chat de Instagram.

El imputado está ahora alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán a la espera de indagatoria.