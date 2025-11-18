Violento asalto en Salta: detuvieron a cuatro sospechosos y dos tenía pedido de captura

Delincuentes asaltaron una casa en la calle Mendoza y Peñaloza de la localidad salteña de Orán (Google Maps)

En Orán, una ciudad situada en el norte de Salta, se vivió una escena de extrema tensión este lunes en horas del mediodía.

Un grupo de cuatro delincuentes encapuchados irrumpió armado en una vivienda del barrio 20 de Febrero, sorprendiendo a un padre y a su hijo.

El hecho activó una respuesta policial inmediata que derivó en la detención de todos los involucrados, algunos de los cuales ya estaban siendo buscados por la justicia.

El incidente, reportado cerca de las 13.15, no solo puso en alerta a la comunidad local, sino que arrojó luces sobre posibles conexiones criminales que trascienden las fronteras provinciales. Durante el asalto, los agresores maniataron y golpearon a las víctimas antes de darse a la fuga con una suma estimada en $300.000.

De acuerdo con fuentes policiales, el operativo dispuesto tras el ataque permitió, en cuestión de horas, identificar y capturar a los sospechosos en otra vivienda de la ciudad. Dos de los detenidos tenían pedido de captura vigente, una situación que, según la información de El Tribuno, aportó un elemento extra de gravedad a la causa.

El ataque ocurrió en una propiedad ubicada en la intersección de pasaje Peñaloza y Mendoza, en plena zona urbana de Orán. Los asaltantes ingresaron armados, redujeron a las víctimas y utilizaron precintos plásticos para atarlas, según informaron fuentes oficiales.

Los afectados describieron que los delincuentes actuaron con violencia y que uno de ellos llegó a golpear al padre de familia en el estómago mientras exigía la entrega de dinero. Terminaron por tomar una suma cercana a $300.000 y otros objetos de valor.

Pasados pocos minutos, un llamado al Sistema de Emergencias 911 alertó a la policía local.

Así se desplegó un operativo que incluyó a la Brigada de Investigaciones de Orán y otras áreas operativas de la fuerza provincial. El rastreo se orientó rápidamente hacia viviendas donde se creía que podían ocultarse los responsables.

Luego de unas tres horas de búsqueda, los agentes hallaron a los acusados en otra vivienda del mismo municipio. Fuentes consultadas por el portal del diario El Tribuno confirmaron que los detenidos son cuatro adultos: uno de Jujuy, uno de Tucumán, uno de Orán y uno de Salta Capital.

El dato que generó mayor preocupación entre los investigadores es que dos de estos individuos tenían pedido de captura vigente por causas previas. Las autoridades consideran que este elemento refuerza la gravedad del hecho y abre nuevas líneas de investigación sobre la posible vinculación de los apresados con otras bandas criminales activas en la región.

Durante el procedimiento, la policía secuestró armas cortas, una suma de dinero y elementos que podrían servir como prueba para la causa, según confirmaron los voceros del procedimiento. Todo quedó bajo custodia de la Fiscalía interviniente.

Con base en las primeras diligencias, las fuerzas de seguridad intentan establecer si los sospechosos actuaron solos o si contaron con apoyo logístico externo desde otras provincias o con cómplices en Orán.

Mientras avanza la investigación y se reciben declaraciones testimoniales, los cuatro detenidos permanecen alojados en dependencias policiales de Orán y se espera una serie de peritajes sobre las armas y el dinero recuperado.

La Fiscalía penal local coordina los próximos pasos del expediente, que incluirá la indagatoria de los sospechosos y el análisis de las comunicaciones telefónicas y de otros elementos recabados durante los procedimientos de detención.

Los delincuentes fueron capturados horas después ocultos en una vivienda de la zona

Tres encapuchados asaltaron a una mujer de 88 años mientras dormía en La Plata

Horas atrás, tres personas encapuchadas irrumpieron en la vivienda de una mujer de 88 años, ubicada en las afueras de La Plata, y se llevaron joyas, la alianza de matrimonio y el dinero de su jubilación. El hecho ocurrió en la zona de 218 y Diagonal 210, en El Peligro, un sector rural donde predominan quintas y donde la víctima vive desde hace décadas.

Según la denuncia, los intrusos cortaron el alambrado perimetral para ingresar a la propiedad. Uno de los implicados portaba un arma, otro empuñaba un destornillador y el tercero colaboró en la maniobra para reducir a la mujer, que descansaba en su habitación. Todos tenían el rostro cubierto y utilizaban guantes, y actuaron con rapidez. No obstante, la víctima “alcanzó a distinguir que uno de ellos tenía pelo rubio”.

Al irrumpir, los asaltantes despertaron a la mujer y la inmovilizaron: uno de ellos le colocó la mano sobre la boca para impedir que pidiera auxilio. Mientras la mantenían controlada, revisaron cada ambiente de la casa en busca de objetos de valor. Finalmente, escaparon con las joyas, la alianza y el dinero de la jubilación de la víctima. Una vez que los agresores se retiraron, la mujer logró pedir ayuda y dio cuenta de lo sucedido ante las autoridades.

La denuncia quedó registrada en la seccional de la zona y, por el momento, no se informaron avances en la investigación. Las autoridades trabajan en la identificación de los responsables, de acuerdo con el parte presentado en la comisaría.