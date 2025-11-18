Crimen y Justicia

La Plata: tres encapuchados asaltaron a una mujer de 88 años mientras dormía

En una casa ubicada en las inmediaciones de 218 y Diagonal 210, los asaltantes con guantes y el rostro cubierto sorprendieron a una jubilada que descansaba, la inmovilizaron y revisaron cada ambiente hasta huir con joyas, su alianza matrimonial y dinero en efectivo

Tres encapuchados ingresaron a una vivienda y redujeron a una mujer de 88 años

En las primeras horas de la madrugada, tres personas encapuchadas irrumpieron en la vivienda de una mujer de 88 años, ubicada en las afueras de La Plata, y se llevaron joyas, la alianza de matrimonio y el dinero de su jubilación. El hecho ocurrió en la zona de 218 y Diagonal 210, en El Peligro, un sector rural donde predominan quintas y donde la víctima vive desde hace décadas.

Según la denuncia, los intrusos cortaron el alambrado perimetral para ingresar a la propiedad. Uno de los implicados portaba un arma, otro empuñaba un destornillador y el tercero colaboró en la maniobra para reducir a la mujer, que descansaba en su habitación. Todos tenían el rostro cubierto y utilizaban guantes, y actuaron con rapidez. No obstante, la víctima “alcanzó a distinguir que uno de ellos tenía pelo rubio”, según consignó el portal 0221.

Al irrumpir, los asaltantes despertaron a la mujer y la inmovilizaron: uno de ellos le colocó la mano sobre la boca para impedir que pidiera auxilio. Mientras la mantenían controlada, revisaron cada ambiente de la casa en busca de objetos de valor. Finalmente, escaparon con las joyas, la alianza y el dinero de la jubilación de la víctima. Una vez que los agresores se retiraron, la mujer logró pedir ayuda y dio cuenta de lo sucedido ante las autoridades.

La denuncia quedó registrada en la seccional de la zona y, por el momento, no se informaron avances en la investigación. Las autoridades trabajan en la identificación de los responsables, de acuerdo con el parte presentado en la comisaría.

El episodio —que dejó a la víctima en estado de shock— se suma a otras situaciones de inseguridad reportadas en la ciudad. En el entorno inmediato se mencionaron incidentes recientes: un vecino de La Plata fue baleado en una pierna durante un intento de robo de su moto, y una moza fue atacada tras un robo en una cafetería de la ciudad. Estos hechos, mencionados en los partes locales, muestran una serie de denuncias por asaltos en distintos puntos del distrito.

Violento asalto a una matrimonio de jubilados en La Plata: los golpearon y les robaron 200 mil pesos

Ocurrió en una propiedad ubicada sobre la calle 8

Una pareja de jubilados fue víctima de un violento asalto en su casa de la ciudad de La Plata, donde dos delincuentes los golpearon, los amenazaron con el cuchillo de la cocina y se llevaron, entre varias cosas, 200.000 pesos.

El salvaje episodio ocurrió en una casa ubicada en la calle 8 entre 501 y 502, alrededor de las 19.00 horas del viernes, según informó el diario El Día de La Plata.

Todo comenzó cuando una mujer, de 80 años, barría la vereda frente a su casa, tal como lo hacía diariamente al caer la tarde. En ese momento, dos jóvenes se aproximaron a la jubilada, la sorprendieron e ingresaron por la fuerza a la vivienda mediante empujones, golpes e insultos.

Dentro del domicilio, los agresores intensificaron la violencia: redujeron al esposo de la mujer, un hombre de 87 años, que intentó intervenir, pero fue golpeado hasta quedar tendido en el piso la cocina.

Los asaltantes, con guantes puestos, les exigían insistentemente dinero bajo amenazas. Repetían frases intimidatorias con insultos y más agresiones. “Entregá la plata ya”, le decía uno de los delincuentes.

En ese momento, el ladrón tomó un cuchillo de la cocina y les impidió que pudieran pedir ayuda. Mientras uno de los delincuentes mantenía sometida a la pareja, su cómplice revisó todos los ambientes de la casa, incluyendo dormitorios, living, comedor y la planta alta, donde aprovechó para desordenar todo lo que tenía en frente.

Durante el recorrido por la propiedad, los ladrones se apoderaron de aproximadamente 200.000 pesos en efectivo, varias joyas, un bolso y un teléfono móvil. Luego, se retiraron rápidamente por el garage, el sector por el que habían entrado al encontrarlo sin rejas de seguridad.

De acuerdo a la hipótesis inicial de los investigadores citada por medio platense, se trataría de un asalto al voleo ejecutado por dos jóvenes que aprovecharon la falta de rejas en el acceso al garaje. La causa fue caratulada como robo agravado.

