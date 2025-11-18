Crimen y Justicia

Quién era el hombre que fue hallado muerto dentro de su auto en un country de Neuquén y qué reveló la autopsia

La víctima tenía 45 años y fue su hijo quien llamó a la Policía al encontrar el cuerpo. Cuál es la hipótesis del fiscal

Vista panorámica del country
La investigación por el caso del hombre que fue encontrado muerto en el interior de su auto en el barrio privado Chapelco Golf, en la ciudad neuquina de San Martín de los Andes, avanza y en las últimas horas obtuvo un dato clave que podría comenzar a desentrañar lo que ocurrió: el resultado preliminar de autopsia.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, el examen forense reveló que la víctima murió por un traumatismo de cráneo, aunque todavía se investiga en qué circunstancias golpeó su cabeza. En ese sentido, señalaron que el fiscal del caso, Hernán Scordo, tiene una hipótesis sobre el caso.

Después de recorrer el lugar del hallazgo del cuerpo junto a personal de la Policía provincial y, según la información recolectada hasta el momento, la hipótesis es que la muerte fue accidental.

No hay elementos -hasta ahora- que indiquen que se haya tratado de una muerte violenta en la que haya participado otra persona. Es la misma teoría del caso que se elaboró apenas encontraron el cuerpo. Sin embargo, la investigación continúa y todavía se analizan otros elementos.

En el lugar se juegan
El hallazgo del cadáver se produjo minutos antes de las 22 del sábado pasado y fue reportado por el hijo de la víctima, al descubrir el cuerpo de su padre en el interior del vehículo. Primero, decidió comunicarse con el personal de seguridad del complejo residencial. Inmediatamente, se dio intervención a la Policía provincial y al Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).

Cuando los policías llegaron al lugar, el equipo del SIEN ya había comenzado tareas de reanimación cardiopulmonar al encontrar al hombre sin signos vitales y con un claro golpe en la cabeza. A pesar de las maniobras, los médicos no lograron salvarle la vida y se confirmó el fallecimiento en el mismo lugar del hallazgo.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, la víctima fue identificada como Alfonso Alejandro González, un hombre de 45 años. De acuerdo con registros previsionales, era beneficiario de la obra social del Personal de la Industria Maderera y figuraba como empleado del Chapelco Golf Club.

Por el momento, lo que se cree que el hombre, tras sufrir una caída y golpearse dentro de su domicilio, intentó llegar al hospital movilizándose en su propio vehículo, pero perdió el conocimiento y se desplomó en el auto antes de que pudiera recibir atención médica.

Ese día, se tomaron de testimonios al personal de seguridad del barrio privado y a quienes pudieron aportar información relevante. Además, se preservó la escena con el objetivo de resguardar elementos y eventuales pruebas útiles para la causa.

A su vez, familiares y vecinos acudieron al lugar tras conocer la noticia, manifestándose consternados y ofreciendo datos para colaborar con la investigación.

Según se desprende de la página web oficial del barrio privado, se trata de un exclusivo country ubicado sobre la ruta nacional 40, a unos 15 kilómetros del centro de la ciudad. Cuenta, además de su cancha de golf, con un lujoso hotel de 85 habitaciones y 430 lotes que van de los 1.000 a los 4.100 metros cuadrados para viviendas “unifamiliares”.

Por disposición de la fiscalía de San Martín de los Andes se avanzará con el relevamiento de cámaras de seguridad en caso de ser necesario. También intervinieron especialistas del Gabinete de Criminalística.

Por ahora, las tareas se concentran en esclarecer con exactitud las circunstancias en las que ocurrió la muerte de González y confirmar si efectivamente se trató de un accidente doméstico, a fin de delimitar responsabilidades y descartar otras teorías.

Por su parte, desde la familia pidieron prudencia ante versiones y comentarios difundidos en redes sociales, según publicaron medios locales.

Estaba previsto que los restos del hombre fueran entregados a la familia una vez que concluyeran los exámenes forenses.

