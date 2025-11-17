Sociedad

Hallaron a un hombre muerto dentro de su auto en un barrio privado de Neuquén: qué reveló la investigación

El hijo fue quien alertó a las autoridades al encontrarse con la escena. El sistema de emergencias médicas de la provincia intentó reanimarlo, pero no tuvo éxito

La investigación policial apunta a un accidente doméstico tras una caída y golpe en la cabeza dentro del domicilio de la víctima

Un hombre de aproximadamente 45 años fue encontrado muerto en el interior de su auto en el barrio privado Chapelco Golf, en la ciudad de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, la noche del sábado.

El hallazgo ocurrió minutos antes de las 22 y fue reportado a las autoridades tras el aviso de un joven que, al descubrir el cuerpo de su padre en el vehículo, decidió comunicarse con el personal de seguridad del complejo residencial. Inmediatamente, se dio intervención a la Policía provincial y al Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).

Cuando los efectivos policiales arribaron al lugar, el equipo del SIEN ya había comenzado tareas de reanimación cardiopulmonar al encontrar al hombre sin signos vitales y con un claro golpe en la cabeza. A pesar de las maniobras desplegadas, los profesionales no lograron salvarle la vida y se confirmó el fallecimiento en el sitio.

De acuerdo a LM Neuquén, que contactó a fuentes ligadas a la investigación, las primeras tareas de investigación indicaron que el hecho tendría carácter accidental. El hombre, tras sufrir una caída y golpearse dentro de su domicilio, intentó llegar al hospital movilizándose en su propio vehículo, pero perdió el conocimiento y se desplomó en el auto antes de que pudiera recibir atención médica.

El protocolo policial incluyó la toma de testimonios al personal de seguridad del barrio Chapelco Golf y a quienes pudieron aportar información relevante. Así, se preservó la escena con el objetivo de resguardar elementos y eventuales pruebas útiles para la causa en curso.

A su vez, familiares y vecinos acudieron al lugar tras conocer la noticia, manifestándose consternados y ofreciendo datos para colaborar con la investigación.

Por disposición de la fiscalía de San Martín de los Andes, se avanzará con el relevamiento de cámaras de seguridad en caso de ser necesario. También intervinieron especialistas del Gabinete de Criminalística.

El informe de autopsia está previsto para la mañana del lunes y el informe preliminar sobre la causa de muerte oficial y otros detalles del hecho se conocerán al finalizar la jornada.

Las diligencias se concentran ahora en esclarecer con exactitud las circunstancias en las que ocurrió el deceso y confirmar si efectivamente se trató de un accidente doméstico, a fin de delimitar responsabilidades y descartar otras hipótesis en este trágico episodio en San Martín de los Andes.

El antecedente del hallazgo de un cadáver en Río Negro

En Fernández Oro, Río Negro, hallaron otro cadáver en avanzado estado de descomposición tras la alerta de vecinos por un fuerte olor

Un penetrante olor despertó la alarma entre los habitantes de Fernández Oro, en la provincia de Río Negro, semanas atrás, durante octubre pasado. Tras dar aviso a las autoridades, efectivos policiales irrumpieron en la vivienda señalada y hallaron el cadáver de un hombre de 43 años, ya en un estado avanzado de descomposición.

El domicilio, situado en la calle Tierra del Fuego al 1000, se convirtió en centro de una profunda consternación en la comunidad, y motivó la apertura de una investigación judicial.

Durante las primeras horas de la jornada, personal de la Comisaría N°26 y del área de Criminalística de la Policía de Río Negro acudieron al lugar como respuesta a la alerta de los vecinos.

Fuentes vinculadas a la justicia precisaron que el hombre vivía solo y padecía problemas de salud; llevaba varios días sin contacto con quienes lo rodeaban, situación que aumentó la preocupación en el barrio.

Según publicó LM Neuquén, la condición del cuerpo requirió procedimientos forenses detallados y el resguardo total de la escena mientras se aguardaba la llegada de la autoridad judicial. Las evaluaciones iniciales no encontraron signos de intervención criminal, aunque por protocolo se realizará la autopsia para descartar la participación de terceras personas, detallaron fuentes del caso.

Durante varias horas, la Comisaría N°26 y los especialistas en criminalística trabajaron en el interior del inmueble, recolectando elementos de prueba y asegurando la vivienda para análisis posteriores.

Finalmente, el cadáver fue trasladado a la morgue judicial bajo órdenes de la Fiscalía de Cipolletti, que quedó a cargo del expediente.

Simultáneamente, la policía terminó de relevar los testimonios de vecinos y familiares, un aspecto clave para reconstruir los movimientos en el área y entender el contexto previo a los hechos. Debido al historial médico de la víctima, no descartan recurrir a registros o instituciones de salud de la zona.

