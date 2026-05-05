El ministro de Educación de Santa Fe confirmó que el tirador de la escuela de San Cristóbal no regresará a clases

El ministro de Educación de Santa Fe confirmó que el adolescente de 15 años que el 30 de marzo disparó en la escuela 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, donde murió Ian Cabrera y resultaron heridos otros ocho menores, no regresará a ningún establecimiento escolar, aunque el Estado garantizará su acceso a la educación por otras vías

El Ministerio de Educación de Santa Fe descartó que el adolescente de 15 años que el pasado 30 de marzo abrió fuego en la escuela 40 Mariano Moreno de San Cristóbal regrese a cualquier establecimiento escolar.

En ese sentido, el ministro José Goity fue terminante al respecto: “No hay condiciones para que este joven esté en un establecimiento educativo, y eso no va a pasar”, declaró ante la prensa este martes durante el acto de jura de lealtad a la Constitución Nacional en el Museo de la Constitución de la ciudad de Santa Fe.

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El tiroteo dejó un saldo de un menor muerto —Ian Cabrera, de 13 años— y otros ocho estudiantes heridos. El autor de los disparos, un adolescente de 15 años, es considerado no punible dado que el nuevo Régimen Penal Juvenil aún no está vigente.

C.G., identificado como el tirador de San Cristóbal, aparece en esta imagen, con su rostro pixelado para proteger su identidad.

La definición de Goity llegó para desmentir versiones que circulaban sobre un posible retorno del menor a las aulas. Lejos de dejar margen para la ambigüedad, el titular de la cartera educativa trazó una distinción que consideró central: “El derecho a la educación es estar educado, no necesariamente estar en un establecimiento educativo. Tenemos chicos y chicas que no están en condiciones de ser escolarizados, y no hay que confundir ambas cosas”, precisó el funcionario.

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Bajo esa premisa, el Ministerio de Educación garantizará el acceso del adolescente a la educación por vías alternativas a la asistencia a una escuela. “Nosotros vamos a garantizar el derecho a la educación como lo garantizamos de todos los jóvenes de nuestra provincia. Eso no implica que necesariamente tenga que ser en un establecimiento escolar. De hecho, eso hoy no va a pasar”, enfatizó Goity tras el acto de jura a la bandera.

El ministro José Goity confirmó que el adolescente no regresará a ningún establecimiento escolar, aunque el Estado garantizará su acceso a la educación por otras vías (Foto: Gobierno de Santa Fe)

A semanas del hecho, el ministro reconoció que la situación atravesó al sistema educativo provincial de manera profunda. “Lo de San Cristóbal nos conmocionó, nos atravesó como sociedad y nos hizo reflexionar mucho a quienes tenemos responsabilidad”, admitió. A esa sacudida inicial le siguió una seguidilla de amenazas de tiroteos en escuelas que, si bien disminuyeron, mantuvieron en alerta a la comunidad educativa.

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Frente a ese escenario, Goity reivindicó el rol de la institución escolar como espacio de contención y procesamiento colectivo. “La escuela sigue siendo el lugar de la resiliencia, el lugar donde hay más soluciones, más respuestas, más interrogantes. Eso es lo que tenemos que defender”, sostuvo. Y agregó: “La escuela es el lugar donde emergen esas inquietudes, donde se procesa y circula la palabra”, y subrayó que hay pocos espacios donde los jóvenes pueden expresar lo que sienten con la misma libertad.

Una cámara de seguridad captó el momento en el que los alumnos del colegio comenzaron a huir cuando escucharon los disparos en la planta alta del establecimiento.

El ministro también reconoció que la escuela enfrenta demandas que muchas veces la desbordan, y que en cierto modo también fue “una víctima más entre tantas que nuestra sociedad hoy lamentablemente tiene”. Aun así, insistió en que el sistema tuvo capacidad de respuesta. “Hemos podido resolver esta situación, no completamente, pero con buenas herramientas, con buena capacidad de respuesta y con buenos reflejos”, señaló.

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El trabajo articulado entre distintas áreas del Estado fue otro de los puntos que el funcionario destacó. Según explicó, la Justicia, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el área de Salud Mental actuaron de forma integrada. A eso se sumó el rol de los equipos directivos y las familias: “Sin el trabajo de los equipos directivos, sin el trabajo de la familia, sin el trabajo que se hace todos los días en la escuela, no hubiera sido posible superar este momento”, afirmó.

El llamamiento final de Goity apuntó en esa dirección: “Más escuela, más comunidad, más sociedad, más proyectos colectivos. Eso es lo que nos va a sacar adelante y nos va a permitir superar estas situaciones”.

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