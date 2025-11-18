Crimen y Justicia

Franco Colapinto le regaló una campera, entraron a su casa y se la robaron: hay dos detenidos

Cuatro asaltantes irrumpieron en una casa y se llevaron, entre otros objetos de valor, la prenda que el piloto argentino le había obsequiado a la víctima. Otra sospechosa fue detenida en La Matanza

Cayó el líder de una banda que realizaba escruches en ituzaingó y recuperaron la campera que Franco Colapinto le había regalado a una de las víctimas

Agentes de la Policía Bonaerense recuperaron en las últimas horas una campera que el piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto regaló y que había sido robada durante un escruche (cuando el golpe se da sin moradores en la vivienda) en una casa de Ituzaingó, indicaron fuentes policiales.

Asimismo, los investigadores concretaron la detención del líder de la organización en Lanús, y a una de sus integrantes, que fue capturada en San Justo, La Matanza.

Fuentes policiales consultadas precisaron que la víctima se percató del robo cuando regresó a su hogar y, antes de ingresar, observó que las aberturas estaban violentadas y había varios faltantes.

Tras realizar la denuncia correspondiente, personal del Grupo Táctico de Operaciones de la comisaría local se abocó al relevamiento de cámaras de seguridad municipales y privadas de la zona, cuyas imágenes permitieron establecer que los autores del hecho habían sido cuatro: tres hombres y una mujer.

La banda, según corroboraron los investigadores, se movía en un Citroën C4 de color gris. Y al realizar el relevamiento de datos del vehículo, se encontraron con que el mismo estaba “lateado” -en la jerga, que circulaba con otra chapa patente-. Aun así, pudieron dar con el vehículo original.

El auto en el que se movía la banda.

Luego, el auto fue captado por lectoras de patentes del Anillo Digital en la intersección de las calles Coronel Lynch y Coronel Maure, en la localidad de Monte Chingolo, partido de Lanús. Así, el personal policial dispuso un operativo de urgencia en el lugar, donde se interceptó al vehículo y se detuvo al conductor, identificado como J.S.A.E., de 30 años y nacionalidad chilena.

Los investigadores, además, secuestraron el Citroën, cuyos números de motor y chasis se encontraban suprimidos, el teléfono celular del sospechoso, herramientas y otros elementos de interés para la causa.

G.M.C., la otra sospechosa detenida.

A partir de la apertura de antenas, la Policía determinó que J.S.A.E. había participado del robo a un vecino de Ituzaingó, y la UFI N° 3 departamental lo imputó por robo agravado por modalidad escruche.

Con el líder de la banda tras las rejas, la Policía continuó con las tareas investigativas y logró identificar a la mujer que estuvo involucrada en el asalto.

Así, los detectives allanaron este martes un domicilio ubicado en el barrio Villa Palito, en la localidad de San Justo, La Matanza, y capturaron a la sospechosa, identificada como G.M.C., de 24 años.

La campera que Franco Colapinto le había regalado a la víctima.

Entre los elementos secuestrados dentro de la vivienda se destacaba una campera que Franco Colapinto, piloto del equipo Alpine, le había obsequiado a la víctima.

La prenda de color azul, que luce en perfecto estado, corresponde al paso que el deportista tuvo por la escudería Williams durante el 2024, antes de su desembarco en la escudería francesa.

