Violento robo en Córdoba: delincuentes emboscaron a un vecino y lo golpearon en el piso para sacarle el celular

Las cámaras 911 captaron el hecho y permitieron la aprehensión de dos hombres y la recuperación del celular sustraído (Video: Policía de Córdoba).

Un violento robo registrado por las cámaras del sistema de videovigilancia 911 en el barrio Güemes y la rápida intervención de la Policía de Córdoba permitió la detención de dos hombres que atacaron a un vecino en la vía pública y le robaron el teléfono celular.

El ataque se produjo en la intersección de Santiago Temple y Belgrano, donde dos individuos abordaron a un joven en la vereda. Las imágenes captadas muestran cómo uno de los asaltantes inmovilizó a la víctima mientras el otro revisaba sus pertenencias. El joven intentó resistirse, pero la violencia de los golpes lo obligó a entregar el teléfono.

Tras apoderarse del aparato, los delincuentes se alejaron por la esquina, mientras la víctima escapó en dirección opuesta.

Desde el centro de monitoreo, los operadores del 911 detectaron la agresión y emitieron una alerta inmediata a los móviles policiales que patrullaban la zona.

El operativo se desplegó con rapidez: minutos después, en la intersección de Turrado Juárez y Richardson, los efectivos interceptaron a los sospechosos y recuperaron el teléfono robado. Uno de los detenidos intentó huir corriendo, pero fue reducido a pocos metros.

Según informó El Doce, ambos fueron trasladados a la sede policial junto con el dispositivo incautado y quedaron a disposición de la Justicia.

El sistema de videovigilancia 911, que opera con cámaras ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad, permitió seguir en tiempo real la situación de riesgo y actuar con celeridad para evitar la fuga de los agresores. Las imágenes del asalto, que duró apenas unos segundos, fueron incorporadas como evidencia en la causa judicial.

Vecinos de Córdoba redujeron y golpearon a un ladrón que terminó pidiendo perdón de rodillas a la víctima

La escena que se vivió en Nueva Córdoba durante la tarde del jueves dejó una imagen poco habitual: un motochorro terminó de rodillas, suplicando perdón ante la víctima y un grupo de vecinos que lo había reducido tras un robo.

El episodio, que involucró al conocido “ladrón de la Titán Negra”, se desarrolló en Obispo Oro al 400 y tuvo como protagonista a Martina, quien relató los hechos.

El asalto ocurrió de manera repentina. Martina explicó a El Doce: “Saqué el celular cinco segundos, se subió a la vereda con la moto y me sacó el celular. Yo empecé a correr como desquiciada y lo tiraron de la moto”.

La reacción inmediata de los vecinos fue determinante: impidieron la huida del delincuente y lograron reducirlo en plena vía pública. A la escena se sumaron trabajadores de una obra cercana, quienes arrojaron escombros y golpearon al asaltante, intensificando la tensión del momento.

Un motochorro, conocido como el “ladrón de la Titán Negra”, fue reducido y golpeado por un grupo de vecinos en Nueva Córdoba (Captura de video)

La situación alcanzó su punto más dramático cuando el ladrón, superado por la violencia y la indignación de los presentes, se arrodilló ante Martina para pedirle perdón. La joven describió ese instante: “En un momento el tipo se arrodilló a pedirme perdón porque no le paraban de pegar. La gente estaba toda indignada”. A pesar de la agresión colectiva, el delincuente solo sufrió un corte en el labio, según precisó la víctima.

El episodio sumó un elemento inesperado cuando el asaltante intentó justificar su accionar con una excusa poco convincente. Martina recordó el diálogo que mantuvo al recuperar su teléfono: “Cuando llegué le pedí el celular, lo tenía aún en el bolsillo y me dijo: ‘Perdón, pensé que eras mi prima’. ¿Desde cuándo se les roba a los primos también?”, ironizó.

La identidad del ladrón no pasó inadvertida entre los presentes. Fue reconocido de inmediato como el “ladrón de la Titán Negra”, un motochorro que había ganado notoriedad en redes sociales durante las semanas previas por protagonizar una serie de robos relámpago en la avenida Chacabuco.

Vecinos de Córdoba redujeron y golpearon al “ladrón de la Titán Negra”, que terminó pidiendo perdón de rodillas a la víctima (El Doce)

La reacción colectiva de los vecinos fue destacada por Martina, quien concluyó: “Lo bueno de todo esto es que nadie dijo ‘ay, pobre, le robaron y no hicieron nada’. Siento que se generó comunidad y que la gente actuó bien”.