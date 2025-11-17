Crimen y Justicia

Violento robo en Córdoba: delincuentes emboscaron a un vecino y lo golpearon en el piso para sacarle el celular

El hecho fue registrado por las cámaras del sistema de videovigilancia 911 y ambos fueron detenidos por la Policía

Guardar
Las cámaras 911 captaron el hecho y permitieron la aprehensión de dos hombres y la recuperación del celular sustraído (Video: Policía de Córdoba).

Un violento robo registrado por las cámaras del sistema de videovigilancia 911 en el barrio Güemes y la rápida intervención de la Policía de Córdoba permitió la detención de dos hombres que atacaron a un vecino en la vía pública y le robaron el teléfono celular.

El ataque se produjo en la intersección de Santiago Temple y Belgrano, donde dos individuos abordaron a un joven en la vereda. Las imágenes captadas muestran cómo uno de los asaltantes inmovilizó a la víctima mientras el otro revisaba sus pertenencias. El joven intentó resistirse, pero la violencia de los golpes lo obligó a entregar el teléfono.

Tras apoderarse del aparato, los delincuentes se alejaron por la esquina, mientras la víctima escapó en dirección opuesta.

Un violento robo registrado por
Un violento robo registrado por las cámaras del sistema de videovigilancia 911 en el barrio Güemes

Desde el centro de monitoreo, los operadores del 911 detectaron la agresión y emitieron una alerta inmediata a los móviles policiales que patrullaban la zona.

El operativo se desplegó con rapidez: minutos después, en la intersección de Turrado Juárez y Richardson, los efectivos interceptaron a los sospechosos y recuperaron el teléfono robado. Uno de los detenidos intentó huir corriendo, pero fue reducido a pocos metros.

Ambos fueron trasladados a la
Ambos fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición de la Justicia

Según informó El Doce, ambos fueron trasladados a la sede policial junto con el dispositivo incautado y quedaron a disposición de la Justicia.

El sistema de videovigilancia 911, que opera con cámaras ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad, permitió seguir en tiempo real la situación de riesgo y actuar con celeridad para evitar la fuga de los agresores. Las imágenes del asalto, que duró apenas unos segundos, fueron incorporadas como evidencia en la causa judicial.

Los efectivos interceptaron a los
Los efectivos interceptaron a los sospechosos y recuperaron el teléfono robado

Vecinos de Córdoba redujeron y golpearon a un ladrón que terminó pidiendo perdón de rodillas a la víctima

La escena que se vivió en Nueva Córdoba durante la tarde del jueves dejó una imagen poco habitual: un motochorro terminó de rodillas, suplicando perdón ante la víctima y un grupo de vecinos que lo había reducido tras un robo.

El episodio, que involucró al conocido “ladrón de la Titán Negra”, se desarrolló en Obispo Oro al 400 y tuvo como protagonista a Martina, quien relató los hechos.

El asalto ocurrió de manera repentina. Martina explicó a El Doce: “Saqué el celular cinco segundos, se subió a la vereda con la moto y me sacó el celular. Yo empecé a correr como desquiciada y lo tiraron de la moto”.

La reacción inmediata de los vecinos fue determinante: impidieron la huida del delincuente y lograron reducirlo en plena vía pública. A la escena se sumaron trabajadores de una obra cercana, quienes arrojaron escombros y golpearon al asaltante, intensificando la tensión del momento.

Un motochorro, conocido como el
Un motochorro, conocido como el “ladrón de la Titán Negra”, fue reducido y golpeado por un grupo de vecinos en Nueva Córdoba (Captura de video)

La situación alcanzó su punto más dramático cuando el ladrón, superado por la violencia y la indignación de los presentes, se arrodilló ante Martina para pedirle perdón. La joven describió ese instante: “En un momento el tipo se arrodilló a pedirme perdón porque no le paraban de pegar. La gente estaba toda indignada”. A pesar de la agresión colectiva, el delincuente solo sufrió un corte en el labio, según precisó la víctima.

El episodio sumó un elemento inesperado cuando el asaltante intentó justificar su accionar con una excusa poco convincente. Martina recordó el diálogo que mantuvo al recuperar su teléfono: “Cuando llegué le pedí el celular, lo tenía aún en el bolsillo y me dijo: ‘Perdón, pensé que eras mi prima’. ¿Desde cuándo se les roba a los primos también?”, ironizó.

La identidad del ladrón no pasó inadvertida entre los presentes. Fue reconocido de inmediato como el “ladrón de la Titán Negra”, un motochorro que había ganado notoriedad en redes sociales durante las semanas previas por protagonizar una serie de robos relámpago en la avenida Chacabuco.

Vecinos de Córdoba redujeron y
Vecinos de Córdoba redujeron y golpearon al “ladrón de la Titán Negra”, que terminó pidiendo perdón de rodillas a la víctima (El Doce)

La reacción colectiva de los vecinos fue destacada por Martina, quien concluyó: “Lo bueno de todo esto es que nadie dijo ‘ay, pobre, le robaron y no hicieron nada’. Siento que se generó comunidad y que la gente actuó bien”.

Temas Relacionados

CórdobaBarrio GüemesRobosPolicía de CórdobaÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Un comerciante de Río Negro atacó con un machete a un ladrón y le cortó la mano: “Estamos cansados de esta gente”

El propietario de una regalaría en la ciudad de Allen admitió que el machetazo tenía como destino la cabeza del hombre, aunque reconoció la desproporción de su accionar. Tras se demorado, quedó en libertad

Un comerciante de Río Negro

Hallaron asesinada a una reconocida psiquiatra en su casa de La Plata: la sospecha sobre un amigo

El crimen ocurrió en la localidad de City Bell. La mujer, de 68 años, era viuda y vivía sola. Lo investigan como un robo que “se les fue de las manos”

Hallaron asesinada a una reconocida

Detuvieron a un hombre con 12 celulares robados durante una fiesta electrónica en Costanera Norte

Una de las víctimas logró rastrear al ladrón y denunció el hecho ante la seguridad privada del lugar

Detuvieron a un hombre con

Sacrificó a su dogo porque atacó a un menor: terminó detenido por maltrato animal y por las lesiones del niño

Ocurrió en Melchor Romero, La Plata. La víctima sufrió heridas en brazo, cuello y espalda, pero está fuera de peligro

Sacrificó a su dogo porque

40 segundos para matar: asesinó de seis tiros al nuevo novio de su ex delante de su hija de 10 años

La víctima tenía 28 años y el homicida, que se fugó tras el crimen, se entregó este domingo en la comisaría de González Catan. Está acusado de homicidio agravado

40 segundos para matar: asesinó
DEPORTES
Javier Frana, en la previa

Javier Frana, en la previa del choque con Alemania por Copa Davis: el nuevo formato, las chances argentinas y su amor por San Lorenzo

El fotógrafo de Senna reveló los secretos de cómo se convirtió en estrella de la F1 y elogió a Colapinto: “Su parecido con Ayrton es increíble”

La Selección Argentina de Copa Davis participó de la gala oficial y acelera su preparación en Bolonia

7 frases de Úbeda tras el triunfo de Boca: de su reacción por la comparación de Paredes con Scaloni al mensaje que ilusiona al hincha

La emoción de Nacho Russo al recordar a su padre: de la ovación en La Bombonera al gesto del uruguayo que encontró la camiseta homenaje

TELESHOW
Eleonora Wexler: “Vivía atrapada en

Eleonora Wexler: “Vivía atrapada en la mujer y la madre que debía ser”

Maxi López arrinconó a Wanda Nara por los rumores con el futbolista Achraf Hakimi: “¿No hubo un marroquí?"

Un exfinalista de Gran Hermano movilizó a sus fans con una rifa solidaria en medio de su lucha contra el cáncer

La divertida despedida de soltera de Cande Ruggeri: disfraz sexy, limusina y champagne

Tres generaciones de Fantino felices, mientras “papá” se recupera de una operación

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky viaja a París para

Zelensky viaja a París para avanzar en un acuerdo clave que permita reforzar la defensa aérea de Ucrania frente a los ataques rusos

Parisi instó a Kast y Jara a modificar sus propuestas para sumar el respaldo de sus votantes en el balotaje

Un recorrido por el nuevo guion de arte argentino de la Colección Amalita

Daniel Noboa reconoció los resultados: “Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado”

JP Morgan, fiestas con celebridades y escándalos: el lado más glamuroso y turbio del colapso de 1929