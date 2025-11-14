Vecinos de Córdoba redujeron y golpearon a un ladrón que terminó pidiendo perdón de rodillas a la víctima

Vecinos de Córdoba redujeron y golpearon al “ladrón de la Titán Negra”, que terminó pidiendo perdón de rodillas a la víctima (Video: El Doce)

Un motochorro, conocido como el “ladrón de la Titán Negra”, fue reducido y golpeado por un grupo de vecinos en Nueva Córdoba tras arrebatarle el celular a una joven en Obispo Oro al 400 durante la tarde del jueves. El delincuente, que había sido identificado previamente por una serie de robos relámpago en la avenida Chacabuco, terminó de rodillas pidiendo perdón ante la indignación de los presentes.

Martina, la víctima del robo, relató a El Doce que el asalto se produjo de manera fulminante. “Saqué el celular cinco segundos, se subió a la vereda con la moto y me sacó el celular. Yo empecé a correr como desquiciada y lo tiraron de la moto”, explicó.

La rápida intervención de los vecinos no solo impidió la fuga, sino que permitió reducir al ladrón en plena vía pública. Trabajadores de una obra cercana se sumaron a la escena, arrojando escombros y propinando golpes al delincuente.

La tensión alcanzó su punto máximo cuando el ladrón, acorralado y superado por la violencia de la situación, se arrodilló ante Martina para implorar perdón.

“En un momento el tipo se arrodilló a pedirme perdón porque no le paraban de pegar. La gente estaba toda indignada”, describió la joven. A pesar de la brutalidad del ataque, el agresor resultó con apenas un corte en el labio, según precisó la víctima.

El episodio sumó un matiz insólito cuando el ladrón intentó justificar su accionar con una excusa poco creíble. Martina recordó el momento en que recuperó su teléfono: “Cuando llegué le pedí el celular, lo tenía aún en el bolsillo y me dijo: ‘Perdón, pensé que eras mi prima’. ¿Desde cuándo se les roba a los primos también?”, ironizó.

La identidad del asaltante no pasó desapercibida para los presentes. Fue reconocido de inmediato como el “ladrón de la Titán Negra”, un motochorro que había ganado notoriedad en las redes sociales durante las semanas previas por protagonizar una serie de robos relámpago en la avenida Chacabuco.

Martina destacó la reacción colectiva de los vecinos. “Lo bueno de todo esto es que nadie dijo ‘ay, pobre, le robaron y no hicieron nada’. Siento que se generó comunidad y que la gente actuó bien”, concluyó.

Motochorros arrastraron y golpearon a una mujer para robarle

Un intento de robo en La Plata quedó registrado por una cámara de seguridad, mostrando como dos motochorros atacaron a una joven en la madrugada del sábado en el Barrio Norte. En las imágenes, se observa a los asaltantes sorprendiendo a la víctima, golpeándola y arrastrándola por la vereda mientras intentan quitarle la cartera.

El episodio tuvo lugar sobre la avenida 38, entre las calles 2 y 3. La joven, que se encontraba acompañada por su pareja, relató a 0221 que ambos advirtieron la presencia de los delincuentes cuando estos se aproximaron en una motocicleta.

“Aparecieron dos pibes en moto por 2. Le grité a mi novio que empecemos a correr y corrimos uno para cada lado. El de la moto lo siguió a él y el que se bajó me siguió a mí”, contó la víctima. El agresor que descendió de la moto portaba un arma de fuego.

Durante la huida, la joven cayó al suelo, momento en el que el asaltante armado la sujetó y la arrastró por la vereda, intentando arrebatarle el bolso. “Se me enganchó la cartera en el buzo y por eso no pudieron sacármela”, explicó la víctima.

Los gritos de auxilio de la joven alertaron a los vecinos, quienes salieron de sus casas para asistirla. “Los vecinos me escucharon y los chorros se fueron porque salieron a ayudarme”, detalló la joven al mismo medio.

El video, grabado por la cámara de un frentista, documenta la totalidad del ataque y será utilizado como prueba en la causa. La víctima sufrió golpes durante el forcejeo, aunque no requirió atención médica. Hasta el momento, los delincuentes no fueron identificados.