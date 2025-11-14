Crimen y Justicia

Vecinos de Córdoba redujeron y golpearon a un ladrón que terminó pidiendo perdón de rodillas a la víctima

La rápida reacción de los transeúntes impidió que el delincuente huyera de la escena. “La gente estaba toda indignada”, relató la joven a la que le intentaron robar el celular

Guardar
Vecinos de Córdoba redujeron y golpearon al “ladrón de la Titán Negra”, que terminó pidiendo perdón de rodillas a la víctima (Video: El Doce)

Un motochorro, conocido como el “ladrón de la Titán Negra”, fue reducido y golpeado por un grupo de vecinos en Nueva Córdoba tras arrebatarle el celular a una joven en Obispo Oro al 400 durante la tarde del jueves. El delincuente, que había sido identificado previamente por una serie de robos relámpago en la avenida Chacabuco, terminó de rodillas pidiendo perdón ante la indignación de los presentes.

Martina, la víctima del robo, relató a El Doce que el asalto se produjo de manera fulminante. “Saqué el celular cinco segundos, se subió a la vereda con la moto y me sacó el celular. Yo empecé a correr como desquiciada y lo tiraron de la moto”, explicó.

La rápida intervención de los vecinos no solo impidió la fuga, sino que permitió reducir al ladrón en plena vía pública. Trabajadores de una obra cercana se sumaron a la escena, arrojando escombros y propinando golpes al delincuente.

Un motochorro, conocido como el
Un motochorro, conocido como el “ladrón de la Titán Negra”, fue reducido y golpeado por un grupo de vecinos en Nueva Córdoba (Captura de video)

La tensión alcanzó su punto máximo cuando el ladrón, acorralado y superado por la violencia de la situación, se arrodilló ante Martina para implorar perdón.

“En un momento el tipo se arrodilló a pedirme perdón porque no le paraban de pegar. La gente estaba toda indignada”, describió la joven. A pesar de la brutalidad del ataque, el agresor resultó con apenas un corte en el labio, según precisó la víctima.

El episodio sumó un matiz insólito cuando el ladrón intentó justificar su accionar con una excusa poco creíble. Martina recordó el momento en que recuperó su teléfono: “Cuando llegué le pedí el celular, lo tenía aún en el bolsillo y me dijo: ‘Perdón, pensé que eras mi prima’. ¿Desde cuándo se les roba a los primos también?”, ironizó.

Vecinos de Córdoba redujeron y
Vecinos de Córdoba redujeron y golpearon al “ladrón de la Titán Negra”, que terminó pidiendo perdón de rodillas a la víctima (El Doce)

La identidad del asaltante no pasó desapercibida para los presentes. Fue reconocido de inmediato como el “ladrón de la Titán Negra”, un motochorro que había ganado notoriedad en las redes sociales durante las semanas previas por protagonizar una serie de robos relámpago en la avenida Chacabuco.

Martina destacó la reacción colectiva de los vecinos. “Lo bueno de todo esto es que nadie dijo ‘ay, pobre, le robaron y no hicieron nada’. Siento que se generó comunidad y que la gente actuó bien”, concluyó.

Motochorros arrastraron y golpearon a una mujer para robarle

Un intento de robo en La Plata quedó registrado por una cámara de seguridad, mostrando como dos motochorros atacaron a una joven en la madrugada del sábado en el Barrio Norte. En las imágenes, se observa a los asaltantes sorprendiendo a la víctima, golpeándola y arrastrándola por la vereda mientras intentan quitarle la cartera.

Una cámara de seguridad captó el momento en que dos delincuentes sorprendieron a una mujer en Barrio Norte. La intervención de vecinos fue clave para evitar que se concretara el robo (Video: 0221)

El episodio tuvo lugar sobre la avenida 38, entre las calles 2 y 3. La joven, que se encontraba acompañada por su pareja, relató a 0221 que ambos advirtieron la presencia de los delincuentes cuando estos se aproximaron en una motocicleta.

“Aparecieron dos pibes en moto por 2. Le grité a mi novio que empecemos a correr y corrimos uno para cada lado. El de la moto lo siguió a él y el que se bajó me siguió a mí”, contó la víctima. El agresor que descendió de la moto portaba un arma de fuego.

Durante la huida, la joven cayó al suelo, momento en el que el asaltante armado la sujetó y la arrastró por la vereda, intentando arrebatarle el bolso. “Se me enganchó la cartera en el buzo y por eso no pudieron sacármela”, explicó la víctima.

Dos motochorros golpearon a una
Dos motochorros golpearon a una joven y la arrastraron por la vereda para robarle la cartera en La Plata (0221)

Los gritos de auxilio de la joven alertaron a los vecinos, quienes salieron de sus casas para asistirla. “Los vecinos me escucharon y los chorros se fueron porque salieron a ayudarme”, detalló la joven al mismo medio.

El video, grabado por la cámara de un frentista, documenta la totalidad del ataque y será utilizado como prueba en la causa. La víctima sufrió golpes durante el forcejeo, aunque no requirió atención médica. Hasta el momento, los delincuentes no fueron identificados.

Temas Relacionados

CórdobaNueva CórdobaMotochorrosRobosÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Un hombre y su hijo serán enjuiciados por matar a tiros a otro en medio de una pelea barrial en Córdoba

El ataque ocurrió el miércoles 12 de junio de 2024. Hubo conflictos entre las partes por problemas en el barrio Renacimiento de la capital provincial

Un hombre y su hijo

Los custodios del vicegobernador de Salta atraparon a dos sospechosos de un robo tras una persecución

El episodio ocurrió cerca del mediodía del jueves, cuando los agentes divisaron a dos individuos que arrojaban un bulto a un canal y escaparon

Los custodios del vicegobernador de

Cuatro detenidos por inmigración ilegal: sospechan de vínculos con Al Qaeda

Tres son extranjeros, con un cómplice argentino. La Justicia federal los acusa de traficar personas oriundas de Siria, Túnez y Marruecos. Se realizaron ocho allanamientos en Mar del Plata y CABA

Cuatro detenidos por inmigración ilegal:

Los vuelos narcos de la banda de Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados del país que cayó con 950 kilos de cocaína

El presunto capo narco rosarino detenido el martes en un operativo de Gendarmería en Exaltación de la Cruz, fue imputado junto a otras tres personas este jueves. En el último año, aparecen relacionados al hallazgo de al menos tres aviones con droga en distintas localidades santafesinas

Los vuelos narcos de la

Tres detenidos y más de 1.200 dosis de droga secuestradas en un operativo en la Villa 1-11-14

En una acción de la fuerza porteña, agentes interceptaron a tres personas sospechadas de comercializar estupefacientes e incautaron cocaína, pasta base y marihuana prensada, junto con dinero y diversos elementos vinculados al narcomenudeo

Tres detenidos y más de
DEPORTES
Argentina debuta ante Eslovaquia por

Argentina debuta ante Eslovaquia por la Billie Jean King Cup: hora y TV de los encuentros

Mariano Navone y Román Burruchaga protagonizarán el duelo albiceleste en el Challenger de Montevideo

La contundente respuesta de Dibu Martínez tras las críticas de Gennaro Gattuso: “No saben lo que es Sudamérica”

La durísima sanción a Alfredo Berti por su tenso cruce con Nicolás Ramírez en la final de la Copa Argentina

Un cambio obligado, otro táctico y el regreso de un referente: el inédito equipo de Boca que probó Úbeda para recibir a Tigre

TELESHOW
Jimena Barón, entre la llegada

Jimena Barón, entre la llegada de su bebé, la maternidad y planes de mudanza: “No entramos”

Los shows de los argentinos en los Latin Grammy: del rock de Fito Páez al rap de Trueno

La aclaración de Cris Morena sobre el homenaje en Camino a casa: “Se grabó antes de la partida de mi nieta, Mila”

La tristeza de Juana Repetto por el pedido médico que recibió en su embarazo: “No fueron las mejores noticias”

Las fotos del velatorio de Jorge Lorenzo: la despedida de Gerardo Romano y amigos íntimos del mundo artístico

INFOBAE AMÉRICA

Qué leer esta semana: autorretrato

Qué leer esta semana: autorretrato de una niña violada por su padrastro, Viviana Rivero y la verdad sobre el cuidado del riñón

Meme del Real, el Tacubo silencioso, publica su primer disco solista: “Estoy en transformación”

Individualismo y soledad, la combinación que define una paradoja de la vida moderna

El presidente de Costa Rica comparece ante el Congreso por acusaciones de intervenir en las elecciones de 2026

Persecución en Cuba: la dictadura acusó a un medio digital independiente de “tráfico de divisas” y “evasión fiscal”