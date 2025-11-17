Crimen y Justicia

Sacrificó a su dogo porque atacó a un menor: terminó detenido por maltrato animal y por las lesiones del niño

Ocurrió en Melchor Romero, La Plata. La víctima sufrió heridas en brazo, cuello y espalda, pero está fuera de peligro

El dueño del dogo quedó detenido en la comisaría de Melchor Romero

La Policía Bonaerense aprehendió este domingo en La Plata a un hombre que sacrificó a su perro porque atacó a un niño de nueve años. Ahora deberá responder por ambos delitos: las lesiones culposas que se desprenden de la agresión que sufrió el chico y el maltrato animal que llevó adelante justo después.

Todo empezó en la calle 164 entre 34 y 35, donde el albañil detenido vivía con su mascota, un dogo argentino. El perro escapó de su propiedad y se dirigió hacia otra casa ubicada en 163 entre 37 y 38, donde se encontró con el menor.

El dogo no tardó en abalanzarse sobre el niño, que no sufrió lesiones graves de milagro. Apenas se llevó algunas heridas superficiales en brazos, cuello y espalda, según consta en las actuaciones policiales.

La víctima fue trasladada por vecinos hacia el hospital Dr. Alejando Korn donde recibió la atención médica necesaria y rápidamente se confirmó que no estaba con peligro de vida.

La casa desde donde salió el dogo que atacó al menor

Minutos después, el dueño del dogo volvió a llevar a su mascota para su casa. Entonces todo empeoró: en el patio de su propiedad, el hombre habría ahorcado hasta la muerte a su perro, probablemente a partir de la creencia de que era necesario sacrificarlo para que no volviera a atacar a otra persona.

Toda la secuencia provocó un escándalo en el barrio. Entonces llegó al lugar personal del Comando de Patrullas y de la comisaría 14ª de Melchor Romero, que se entrevistó con los testigos y con el albañil denunciado.

Luego de que se reconstruyeran los hechos, primero tomó intervención la UFI N°17 especializada en maltrato animal, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo. En esa sede se abrió una causa por violación de la ley 14.346.

Dicha normativa prevé penas de prisión que van de 15 días a un año de cárcel a quien “infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales”.

Después también tomó el caso la UFI N°12, que inició otro expediente por “lesiones culposas”. En esta Fiscalía se investigará la responsabilidad que tuvo el hombre en la agresión que sufrió el menor.

Secuestraron y abusaron de una mujer en el Parque Pereyra Iraola

Jonathan Andrés Peralta, el policía detenido

Faltaban unos minutos para las 17 del miércoles, para que las calles se llenen de chicos que salían del colegio, de padres que iban a buscarlos. Y, en el medio de esa jornada cualquiera, una mujer caminaba tranquila por una vereda de un barrio manso de la localidad de City Bell. Llegó a su coche que estaba estacionado, lo abrió y se subió. Lo que sucedería segundos después sería terrible. Un hombre entró a su auto, la amenazó y la retuvo por más de tres horas para abusar de ella. Los investigadores ya detuvieron a su principal sospechoso. Es policía.

Un sargento de la Bonaerense fue detenido este domingo al ser identificado como presunto autor del robo, el secuestro y el abuso sexual de una mujer en el Parque Pereyra Iraola, en las afueras de la ciudad de La Plata.

Identificado como Jonathan Andrés Peralta, el acusado es un sargento de 32 años que cumplía funciones en un destacamento de la autopista Buenos Aires - La Plata. Cuando lo capturaron manejaba una camioneta robada.

El rapto ocurrió el miércoles a plena luz del día en la calle 14, entre 474 y 476, en la localidad de City Bell. Allí una joven de 25 años había entrado a su Volkswagen Gol Trend cuando un sospechoso que la seguía con una caja en la mano, descartó los cartones y, al mismo tiempo que abría la puerta del conductor del auto, la increpó armado.

