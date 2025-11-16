Crimen y Justicia

Secuestraron y abusaron de una mujer en el Parque Pereyra Iraola: detuvieron a un policía como principal sospechoso

Sargento de la Bonaerense, los investigadores están convencidos de que fue quien abordó a la víctima en su auto en City Bell y la retuvo durante tres horas. Al momento del arresto iba en un coche robado

Detuvieron a un policía por secuestrar a una joven y violarla en el Parque Pereyra Iraola. Video: 0221.com.ar

Faltaban unos minutos para las 17 del miércoles, para que las calles se llenen de chicos que salían del colegio, de padres que iban a buscarlos. Y, en el medio de esa jornada cualquiera, una mujer caminaba tranquila por una vereda de un barrio manso de la localidad de City Bell. Llegó a su coche que estaba estacionado, lo abrió y se subió. Lo que sucedería segundos después sería terrible. Un hombre entró a su auto, la amenazó y la retuvo por más de tres horas para abusar de ella. Los investigadores ya detuvieron a su principal sospechoso. Es policía.

Un sargento de la Bonaerense fue detenido este domingo al ser identificado como presunto autor del robo, el secuestro y el abuso sexual de una mujer en el Parque Pereyra Iraola, en las afueras de la ciudad de La Plata.

Identificado como Jonathan Andrés Peralta, el acusado es un sargento de 32 años que cumplía funciones en un destacamento de la autopista Buenos Aires - La Plata. Cuando lo capturaron manejaba una camioneta robada.

El rapto ocurrió el miércoles a plena luz del día en la calle 14, entre 474 y 476, en la localidad de City Bell. Allí una joven de 25 años había entrado a su Volkswagen Gol Trend cuando un sospechoso que la seguía con una caja en la mano, descartó los cartones y, al mismo tiempo que abría la puerta del conductor del auto, la increpó armado.

La Policía Bonaerense detuvo y apartó a un agente acusado de graves delitos

En las imágenes que registraron el momento se puede observar cómo el atacante la seguía a una distancia prudencial y cómo se acercó al vehículo con la caja en la mano -posiblemente para simular-: la tiró al suelo justo antes de increpar a la mujer. Según denunció la víctima, una vez dentro del auto el hombre la amenazó para que se quedara dentro del coche.

Quien sería el policía Peralta tomó el volante y manejó hacia el parque. Tuvo retenida a la víctima durante tres horas, en contra de su voluntad.

La mujer relató que una vez en que frenó el vehículo el agresor la sometió sexualmente. Además, el policía habría planeado un encuentro con otra persona que no se concretó.

Jonathan Andrés Peralta, el policía
Jonathan Andrés Peralta, el policía detenido

Luego de esas tres horas fatídicas, el atacante condujo el auto por camino General Belgrano hacia camino Centenario, donde finalmente liberó a la víctima. Le devolvió sus pertenencias, pero se quedó con el VW Gol Trend rojo.

Inmediatamente, la mujer pidió auxilio a un colectivero que pasó por el lugar. La trasladaron al Hospital de Gonnet para realizarle exámenes médicos antes de hacer la denuncia en la comisaría.

La causa quedó a cargo del fiscal Álvaro Garganta y de la jueza de Garantías Marcela Garmendia. Le imputaron al policía los delitos de robo calificado, abuso sexual y privación ilegítima de la libertad.

En las primeras horas de investigación se tomaron declaraciones testimoniales, se analizaron cámaras de seguridad que grabaron el ataque y se hizo un seguimiento del auto que determinó que el sospechoso huyó hacia el partido deFlorencio Varela.

Luego los investigadores de la DDI de La Plata lo siguieron hasta su domicilio en la localidad de Ingeniero Allan. Desde allí el sargento Peralta salió el sábado manejando un Nissan March blanco sin patente. Fueron tras él y finalmente lo detuvieron en la colectora de la Ruta 2, a la altura de Diagonal Fontana.

El Nissan March robado que
El Nissan March robado que le secuestraron al policía

Dentro del auto encontraron su pistola calibre 9 milímetros, una chapa patente apócrifa -cuya numeración corresponde a una Renault Kangoo-, documentación y elementos vinculados al hecho. Además, verificaron que tenía el vehículo que manejaba tenía un pedido de secuestro activo por robo.

En el operativo también se incautó el celular del sospechoso, dos cargadores de su pistola y ocho municiones.

La Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) de la Policía Bonaerense dispuso la inmediata desafectación del servicio del agente detenido.

