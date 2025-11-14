Cayó el primer sospechoso del crimen de un joven en La Plata tras una discusión por una gorra

El joven asesinado tenía 22 años

La Policía Bonaerense capturó en las últimas horas a uno de los jóvenes señalados por el asesinato de Hugo Agustín González, de 22 años, ocurrido el lunes de la semana pasada en una calle de Tolosa, La Plata. En medio de un insólito episodio que involucró una gorra, la víctima recibió dos disparos que le provocaron la muerte minutos después.

El detenido, identificado como S. E. P., de 19 años, habría facilitado el arma homicida al autor de los disparos, quien permanece prófugo. Ante una serie de operativos desplegados en distintos puntos de la ciudad, el joven decidió entregarse voluntariamente a las autoridades, de acuerdo con lo informado por 0221.

A partir de las actuaciones del Grupo Táctico Operativo (GTO), los investigadores pudieron identificar a dos jóvenes vinculados al episodio y con dicha información, la Justicia ordenó tres allanamientos en domicilios del barrio El Mercadito.

Allí, agentes de Infantería, Caballería, el Grupo de Apoyo Departamental, el Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata y la Comisaría Sexta incautaron cartuchos de escopeta, teléfonos celulares y distintas tarjetas bancarias relacionadas con los sospechosos.

Horas después, la Policía fue alertada que uno de los apuntados pretendía entregarse. Se trataba del joven de 19 años, quien fue detenido sin oponer resistencia y permanece a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 11, bajo la supervisión de la Fiscalía encabezada por Álvaro Garganta y el Juzgado de Garantías N°5. La causa fue caratulada como homicidio y se espera que el único detenido e imputado hasta el momento declare en las próximas horas.

Familiares y amigos de Hugo Agustín González expresaron su dolor y exigieron justicia en redes sociales

Cómo fue el caso

El crimen de González generó gran conmoción en Tolosa, debido a las circunstancias que llevaron al fatal desenlace. En la madrugada del lunes, la víctima conversaba con un amigo sobre la esquina de 118 y 521, cuando un grupo de hombres se acercó, buscando al acompañante por un enfrentamiento previo. Según la reconstrucción oficial, tras un breve intercambio la discusión escaló cuando González le quitó la gorra a uno de ellos y, aunque se la devolvió, ese fue el detonante.

El grupo se retiró, pero a los pocos minutos regresó el joven que minutos después dispararía contra González. Lo hizo acompañado de dos cómplices, quienes presenciaron el momento en que las balas impactaron en la espalda y cabeza de la víctima. Los familiares y vecinos lo trasladaron de urgencia en un vehículo particular al Hospital Gutiérrez de La Plata, donde los médicos constataron la muerte poco después del ingreso. En tanto, los agresores se dieron a la fuga.

Al trascender la noticia de la muerte del chico de 22 años, amigos y conocidos expresaron su dolor en redes sociales y reclamaron justicia. “Tenías un corazón enorme y nunca jodiste a nadie, vos no te lo merecés”, escribió una prima de González. Mensajes similares se repitieron por parte de allegados y amigos que describieron al joven como una persona solidaria, ajena a los conflictos violentos.

“Gordo, prometo hacer justicia por vos, que paguen los que tengan que pagar”, publicó uno de sus amigos, quien además sostuvo que la familia quedó “destrozada” tras el crimen. El episodio convocó a una movilización por parte de los vecinos que, días después, reclamaron avances y mayor presencia policial en la zona.

Los investigadores sospechan que los participantes del crimen forman parte del mismo entorno barrial y que la disputa tenía antecedentes previos. La causa se encuentra caratulada como homicidio y los efectivos trabajan sobre grabaciones de cámaras de seguridad y declaraciones testimoniales con el objetivo de reconstruir el recorrido de los sospechosos antes y después del tiroteo.

Hasta el momento, la Policía mantiene activo un operativo de búsqueda en distintos sectores de la ciudad, mientras apunta a obtener nuevas pistas que permitan la detención del autor material.