Violento asalto a un chofer de aplicación en La Plata: una banda de delincuentes lo golpeó y robó la moto

Una banda de delincuentes asaltó al conductor de una aplicación en Melchor Romero (Foto: captura de Google Maps)

La recuperación de una moto robada y la identificación de un grupo delictivo conocido como Los Mendieta marcaron el desenlace de un asalto violento que sufrió un chofer de aplicación en la ciudad de La Plata. El conductor había sido engañado por integrantes de una banda de delincuentes, quienes lo atacaron al llegar a destino. A raíz de la denuncia, se concretó una serie de allanamientos que dieron con los responsables del hecho.

El violento episodio tuvo lugar cuando el conductor, de veintinueve años, había aceptado un viaje solicitado por una mujer a través de la aplicación. Al llegar al punto de encuentro en Melchor Romero, fue emboscado por tres individuos armados que lo amenazaron, le exigieron la entrega de su moto y su teléfono móvil, y lo agredieron físicamente antes de huir.

El ataque ocurrió cerca de las veintitrés horas del martes, cuando la víctima se dirigió a la intersección de las calles 155 y 528, en Melchor Romero, tras recibir el pedido de viaje. Al arribar, los asaltantes lo interceptaron a punta de pistola y, tras despojarlo de sus pertenencias, lo golpearon brutalmente.

Tras el violento ataque el joven formalizó la denuncia en la comisaría Decimocuarta, lo que dio inicio a una investigación policial orientada a identificar y detener a los responsables.

En los allanamientos se encontraron la moto, un arma y otros elementos de interés (Foto: Policía de Buenos Aires)

Las primeras averiguaciones permitieron a los agentes establecer que la banda operaba en la zona, por lo que se libraron órdenes de allanamiento en distintos domicilios de Melchor Romero. Los procedimientos se llevaron a cabo en viviendas ubicadas en 528 entre 156 y 157, 156 entre 527 y 528, 529 entre 156 y 157, y en 516 entre 159 y 160.

De acuerdo a lo informado por medios locales, durante los operativos, la policía logró recuperar la moto sustraída y secuestró un revólver calibre 22 sin numeración, seis cartuchos y una pistola de fabricación casera.

Según fuentes policiales citadas por 0221, los implicados forman parte de un clan familiar conocido en el barrio como Los Mendieta, compuesto por adultos y menores de edad. Entre los detenidos se encuentra un joven de diecisiete años que, por disposición judicial, fue entregado a sus padres, mientras que los demás integrantes fueron trasladados a la seccional policial.

La causa quedó bajo la órbita de la UFI Nº11 de La Plata, que calificó el expediente como “robo agravado cometido en lugar poblado y en banda y por empleo de arma de fuego”. Los investigadores continúan con las diligencias para determinar el grado de participación de cada uno de los integrantes del grupo.

El aumento de los robos a conductores de aplicaciones de viajes en La Plata ha generado preocupación entre los trabajadores del sector y las autoridades. Hace una semana, un abogado de 38 años que utiliza su vehículo para obtener ingresos adicionales fue víctima de un asalto violento bajo la modalidad del falso viaje, una práctica delictiva que se repite con frecuencia en la región, según informó el portal 0221.

El episodio se produjo en la intersección de la calle 610 y 19, en el barrio Aeropuerto, cuando el conductor aceptó un viaje solicitado a través de la aplicación. Al llegar al punto de encuentro, tres hombres y una mujer subieron al automóvil sin mostrar señales de alarma. Sin embargo, minutos después, en una calle interna del barrio, la situación cambió de manera abrupta: uno de los pasajeros, ubicado en el asiento del acompañante, extrajo una cuchilla y lo amenazó, mientras que otro, desde el asiento trasero, lo sujetó del cuello.

Los asaltantes se apoderaron del vehículo, un teléfono móvil, un parlante y una suma estimada en 50.000 pesos, huyendo rápidamente del lugar. El abogado quedó a la intemperie y buscó refugio en viviendas cercanas. Vecinos de la zona, al advertir lo sucedido, lo asistieron y lo acompañaron a radicar la denuncia en la Comisaría Octava de La Plata.