Delincuentes persiguieron y balearon a un hombre en La Plata por no poder robarle la moto

Balearon a un joven cuando intentaron robarle la moto en La Plata

Un hombre de 40 años fue víctima de un violento episodio delictivo en Villa Elisa, partido de La Plata, al ser perseguido y baleado por dos motochorros, mientras circulaba por la zona en horas de la noche.

El intento de robo, que conmocionó al barrio, ocurrió el martes alrededor de las 21.30 en la intersección de las calles 15 entre 49 y 50. Dos delincuentes armados persiguieron al motociclista durante varias cuadras con la intención de apoderarse de su vehículo.

Según relató la víctima a los agentes policiales, durante el trayecto detectó la presencia de otra moto que se acercaba peligrosamente. Al percatarse de las intenciones de los individuos, el hombre aceleró en un intento de evitar el robo. La persecución se extendió por varias cuadras hasta que los asaltantes, ante la imposibilidad de interceptarlo, abrieron fuego contra él.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221, uno de los disparos impactó en la pierna, a la altura del gemelo. Pese a la herida, el motociclista consiguió mantener el control de su vehículo y escapar a toda velocidad.

Según el parte médico, el hombre ingresó por sus propios medios al Hospital San Roque de Gonnet poco tiempo después del ataque. Allí, los médicos comprobaron que la herida presentaba un orificio de entrada y salida en el gemelo, descartando lesiones de mayor gravedad.

Tras el ataque, el hombre radicó la denuncia en la Comisaría de Villa Elisa, desde donde se inició el relevamiento de cámaras de seguridad localizadas en el trayecto de la persecución. Las autoridades trabajan sobre varias líneas de investigación para identificar a los responsables, quienes lograron escapar sin ser identificados. La Policía Bonaerense analiza imágenes y testimonios de la víctima en busca de detalles sobre la fisonomía y vestimenta de los agresores.

El fiscal a cargo de la causa solicitó la colaboración de los vecinos para aportar información acerca de movimientos sospechosos o la posible ruta de escape de los motochorros.

Hasta el momento, no hay detenidos ni recupero del vehículo de la víctima, quien conserva en su poder la motocicleta tras el fallido robo.

