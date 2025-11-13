Crimen y Justicia

Delincuentes persiguieron y balearon a un hombre en La Plata por no poder robarle la moto

Los motochorros lo persiguieron en la calle 15 entre 49 y 50 de Villa Elisa. Fue herido en el gemelo. Está internado pero fuera de peligro

Un hombre de 40 años fue víctima de un violento episodio delictivo en Villa Elisa, partido de La Plata, al ser perseguido y baleado por dos motochorros, mientras circulaba por la zona en horas de la noche.

El intento de robo, que conmocionó al barrio, ocurrió el martes alrededor de las 21.30 en la intersección de las calles 15 entre 49 y 50. Dos delincuentes armados persiguieron al motociclista durante varias cuadras con la intención de apoderarse de su vehículo.

Según relató la víctima a los agentes policiales, durante el trayecto detectó la presencia de otra moto que se acercaba peligrosamente. Al percatarse de las intenciones de los individuos, el hombre aceleró en un intento de evitar el robo. La persecución se extendió por varias cuadras hasta que los asaltantes, ante la imposibilidad de interceptarlo, abrieron fuego contra él.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221, uno de los disparos impactó en la pierna, a la altura del gemelo. Pese a la herida, el motociclista consiguió mantener el control de su vehículo y escapar a toda velocidad.

Según el parte médico, el hombre ingresó por sus propios medios al Hospital San Roque de Gonnet poco tiempo después del ataque. Allí, los médicos comprobaron que la herida presentaba un orificio de entrada y salida en el gemelo, descartando lesiones de mayor gravedad.

Tras el ataque, el hombre radicó la denuncia en la Comisaría de Villa Elisa, desde donde se inició el relevamiento de cámaras de seguridad localizadas en el trayecto de la persecución. Las autoridades trabajan sobre varias líneas de investigación para identificar a los responsables, quienes lograron escapar sin ser identificados. La Policía Bonaerense analiza imágenes y testimonios de la víctima en busca de detalles sobre la fisonomía y vestimenta de los agresores.

El fiscal a cargo de la causa solicitó la colaboración de los vecinos para aportar información acerca de movimientos sospechosos o la posible ruta de escape de los motochorros.

Hasta el momento, no hay detenidos ni recupero del vehículo de la víctima, quien conserva en su poder la motocicleta tras el fallido robo.

Intentaron robarle la moto a un joven en La Plata y le dispararon en la huida

Un par de días atrás, en la localidad de Villa Elvira, en La Plata, un hombre de 40 años resultó baleado en la pierna durante un robo perpetrado por dos delincuentes armados que lo abordaron cuando circulaba en su moto.

El caso ocurrió en la esquina de 15 y 50, por donde la víctima transitaba en horas de la madrugada.

En ese momento, fue interceptado por dos desconocidos que se desplazaban a pie y portaban armas de fuego. Ambos exigieron la entrega de la motocicleta y, a pesar de que el conductor no opuso resistencia, uno de los atacantes abrió fuego contra él.

El disparo impactó en la pierna derecha del motociclista, específicamente en el gemelo, provocando una herida grave, aunque sin riesgo vital.

Finalmente, la moto no fue sustraída, dado que los atacantes se dieron a la fuga tras el disparo debido a la reacción de vecinos y transeúntes, quienes solicitaron asistencia médica para la víctima.

Tras resultar herido, la víctima logró movilizarse por sus propios medios hasta el Hospital San Roque de Gonnet, ubicado a varias cuadras del lugar del incidente. Allí, los médicos examinaron la lesión y constataron un orificio de entrada y salida a la altura del gemelo. El paciente recibió atención de urgencia, fue estabilizado y tras las curaciones correspondientes, fue dado de alta médica horas después.

El hecho quedó caratulado como “abuso de arma y lesiones” por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.º 9 de La Plata, a cargo de la pesquisa. Personal de la comisaría 12° interviene en la recolección de pruebas y en la revisión de cámaras de seguridad urbanas con el objetivo de identificar a los responsables.

La víctima optó por no realizar una denuncia. Pese a esto, la investigación se focaliza en el rastreo de los sospechosos que permanecen prófugos. Diversos operativos de patrullaje y el análisis de registros fílmicos buscan determinar si los agresores actuaron bajo un modus operandi recurrente en otros ilícitos recientes.

