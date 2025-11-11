Crimen y Justicia

Delincuentes le robaron la moto a un hombre en La Plata y le dispararon antes de huir

La moto no fue sustraída, dado que los atacantes se dieron a la fuga tras el disparo debido a la reacción de vecinos

Guardar
La víctima muestra la herida
La víctima muestra la herida luego que dos delincuentes intentaran robarle la moto en La Plata y dispararle aunque no opuso resistencia (0221)

En la localidad de Villa Elvira, en La Plata, un hombre de 40 años resultó baleado en la pierna durante un robo perpetrado por dos delincuentes armados que lo abordaron cuando circulaba en su moto. El caso, sucedido en la esquina de 15 y 50, reactivó el reclamo vecinal por mayor seguridad en la zona.

Según confirmaron fuentes policiales al medio local 0221, la agresión ocurrió en horas de la madrugada, cuando la víctima transitaba por el barrio a bordo de su vehículo.

En ese momento, fue interceptado por dos desconocidos que se desplazaban a pie y portaban armas de fuego. Ambos exigieron la entrega de la motocicleta y, a pesar de que el conductor no opuso resistencia, uno de los atacantes abrió fuego contra él.

El disparo impactó en la pierna derecha del motociclista, específicamente en el gemelo, provocando una herida grave, aunque sin riesgo vital.

Finalmente, la moto no fue sustraída, dado que los atacantes se dieron a la fuga tras el disparo debido a la reacción de vecinos y transeúntes, quienes solicitaron asistencia médica para la víctima.

Tras recibir el disparo, la víctima logró movilizarse por sus propios medios hasta el Hospital San Roque de Gonnet, ubicado a varias cuadras del lugar del incidente. Allí, los médicos examinaron la lesión y constataron un orificio de entrada y salida a la altura del gemelo. El paciente recibió atención de urgencia, fue estabilizado y tras las curaciones correspondientes, fue dado de alta médica horas después.

Voceros del hospital confirmaron que el hombre no sufrió daños óseos ni vasculares graves, por lo que ahora se recupera en su domicilio.

El hecho quedó caratulado como “abuso de arma y lesiones” por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.º 9 de La Plata, a cargo de la pesquisa. Personal de la comisaría 12° interviene en la recolección de pruebas y en la revisión de cámaras de seguridad urbanas con el objetivo de identificar a los responsables.

La víctima optó por no realizar una denuncia. Pese a esto, la investigación se focaliza en el rastreo de los sospechosos que permanecen prófugos. Diversos operativos de patrullaje y el análisis de registros fílmicos buscan determinar si los agresores actuaron bajo un modus operandi recurrente en otros ilícitos recientes.

La víctima fue atendida en
La víctima fue atendida en el Hospital San Roque donde lo revisaron y luego le dieron el alta, está fuera de peligro (Gobierno PBA)

Tres adolescentes le robaron a un repartidor en La Plata y le dispararon antes de huir

Hacia fines del mes pasado, también en La Plata, un repartidor de 58 años resultó herido tras ser víctima de un robo a mano armada mientras trabajaba.

El hecho ocurrió sobre la avenida 66, entre las calles 21 y 22, cuando tres delincuentes interceptaron al trabajador.

De acuerdo con la reconstrucción que realizaron los medios locales, los asaltantes se acercaron a pie y sin mediar conversación comenzaron a gritarle. “¡Dame la moto!”, escuchó el repartidor antes de quedar rodeado.

Lo que parecía ser un robo exprés se tornó más grave cuando uno de los delincuentes, tras recibir la orden de su cómplice, sacó un arma de fuego y abrió fuego contra él. Tras el disparo, que solo rozó el muslo de la víctima, los agresores se apoderaron del vehículo y escaparon rápidamente.

Una vecina de la cuadra, que notó la situación tras oír la detonación, fue quien asistió al repartidor herido y dio aviso a la Policía. Minutos después, personal del Servicio de Emergencias arribó al lugar y constató que el hombre presentaba una lesión leve producto del impacto del proyectil. Recibió atención primaria en el sitio y luego fue derivado a un centro de salud para controles adicionales.

La causa fue caratulada como “robo calificado por el uso de arma de fuego”, quedando de inmediato bajo la órbita de la fiscalía en turno de La Plata.

Tras el relevamiento de las cámaras de seguridad privadas de la zona, las autoridades lograron identificar a los posibles autores, quienes serían tres adolescentes: dos de ellos vestían camperas azules con capucha y el tercero un buzo gris, señalado como quien disparó el arma.

Según lo recabado por los efectivos, los delincuentes también intentaron robarle el teléfono celular al repartidor antes de darse a la fuga, pero no lograron apoderarse del aparato.

Temas Relacionados

La PlataVilla ElviraInseguridadRobosMotoÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Mataron a un joven a la salida de un boliche en Neuquén y su asesino presenta heridas provocadas con un machete

El hecho ocurrió en el sábado por la mañana en la localidad de Picún Leufú. La víctima se dirigía a buscar su moto para ir a trabajar

Mataron a un joven a

Un violento robo y una persecución en Ituzaingó terminaron con dos detenidos tras una balacera

Le robaron a una pareja en la puerta de su casa y chocaron a pocas cuadras. Intentaron huir a pie, pero fueron reducidos por los vecinos y la Policía

Un violento robo y una

Mató a un joven en Rosario tras una discusión y cayó luego de estar un mes prófugo

Nahuel Brulé fue asesinado luego de una discusión con un conocido. Lo encontraron tirado cerca de la vía del ferrocarril Belgrano. Se descompensó y murió en el lugar

Mató a un joven en

Asesinaron a balazos a un joven a metros de una escuela en Córdoba en medio de una pelea entre mujeres

El episodio también dejó a una mujer gravemente herida. La persona que realizó los disparos estaría identificada

Asesinaron a balazos a un

Una mujer desapareció de un camping en Necochea hace cuatro días e investigan el caso como un presunto femicidio

El último contacto que la familia tuvo con Débora Bulacio Del Valle fue el sábado cuando habló con su hija. El principal sospechoso intentó irse del lugar pero lo atraparon

Una mujer desapareció de un
DEPORTES
Tiene 14 años, compite con

Tiene 14 años, compite con la “magia” de Colapinto y representará a la Argentina en el Mundial de Karting

Jugó en cinco categorías del fútbol argentino, le hizo dos goles a River en la B Nacional y estuvo cerca de Boca: los recuerdos de Píriz Alves

Mariano Navone pisó fuerte en su debut en el Challenger de Montevideo: Sebastián Báez busca romper la mala racha

Las 3 chances que le quedan a River Plate para acceder a la Copa Libertadores 2026: la “ayuda” que podría darle Boca Juniors

Colapinto, íntimo: cuándo se enteró de su renovación en Alpine, por qué le cuesta dormir y su familia

TELESHOW
El elogio de Franco Colapinto

El elogio de Franco Colapinto a Wanda Nara, ¿con indirecta para la China Suárez?: “Es divertida”

La romántica escapada de Andrea Rincón a Mendoza junto a un misterioso hombre: “En el paraíso”

El chispazo del Chino Leunis y Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity: “¡Se picó!"

Cuánto cobraron los famosos en el show de Martín Cirio y las exigencias de Wanda Nara: “Pidió de todo”

Ale Sergi habló de Dua Lipa cantando “Tu misterioso alguien” en la Argentina y por qué rechazaron su oferta

INFOBAE AMÉRICA

Aprovechando el abrazo de América

Aprovechando el abrazo de América Latina a los Estados Unidos

Líderes del G7 se reúnen en Canadá para definir cómo mantener el apoyo a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia

Rusia lanzó un ataque masivo con drones contra Ucrania: al menos un muerto y tres heridos

Ecuador entra en la semana decisiva para el referéndum impulsado por el presidente Daniel Noboa

El Gobierno de Taiwán evacuó a miles de personas ante la inminente llegada del tifón Fung-wong