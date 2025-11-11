Delincuentes le robaron la moto a un hombre en La Plata y le dispararon antes de huir

La víctima muestra la herida luego que dos delincuentes intentaran robarle la moto en La Plata y dispararle aunque no opuso resistencia (0221)

En la localidad de Villa Elvira, en La Plata, un hombre de 40 años resultó baleado en la pierna durante un robo perpetrado por dos delincuentes armados que lo abordaron cuando circulaba en su moto. El caso, sucedido en la esquina de 15 y 50, reactivó el reclamo vecinal por mayor seguridad en la zona.

Según confirmaron fuentes policiales al medio local 0221, la agresión ocurrió en horas de la madrugada, cuando la víctima transitaba por el barrio a bordo de su vehículo.

En ese momento, fue interceptado por dos desconocidos que se desplazaban a pie y portaban armas de fuego. Ambos exigieron la entrega de la motocicleta y, a pesar de que el conductor no opuso resistencia, uno de los atacantes abrió fuego contra él.

El disparo impactó en la pierna derecha del motociclista, específicamente en el gemelo, provocando una herida grave, aunque sin riesgo vital.

Finalmente, la moto no fue sustraída, dado que los atacantes se dieron a la fuga tras el disparo debido a la reacción de vecinos y transeúntes, quienes solicitaron asistencia médica para la víctima.

Tras recibir el disparo, la víctima logró movilizarse por sus propios medios hasta el Hospital San Roque de Gonnet, ubicado a varias cuadras del lugar del incidente. Allí, los médicos examinaron la lesión y constataron un orificio de entrada y salida a la altura del gemelo. El paciente recibió atención de urgencia, fue estabilizado y tras las curaciones correspondientes, fue dado de alta médica horas después.

Voceros del hospital confirmaron que el hombre no sufrió daños óseos ni vasculares graves, por lo que ahora se recupera en su domicilio.

El hecho quedó caratulado como “abuso de arma y lesiones” por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.º 9 de La Plata, a cargo de la pesquisa. Personal de la comisaría 12° interviene en la recolección de pruebas y en la revisión de cámaras de seguridad urbanas con el objetivo de identificar a los responsables.

La víctima optó por no realizar una denuncia. Pese a esto, la investigación se focaliza en el rastreo de los sospechosos que permanecen prófugos. Diversos operativos de patrullaje y el análisis de registros fílmicos buscan determinar si los agresores actuaron bajo un modus operandi recurrente en otros ilícitos recientes.

La víctima fue atendida en el Hospital San Roque donde lo revisaron y luego le dieron el alta, está fuera de peligro (Gobierno PBA)

Tres adolescentes le robaron a un repartidor en La Plata y le dispararon antes de huir

Hacia fines del mes pasado, también en La Plata, un repartidor de 58 años resultó herido tras ser víctima de un robo a mano armada mientras trabajaba.

El hecho ocurrió sobre la avenida 66, entre las calles 21 y 22, cuando tres delincuentes interceptaron al trabajador.

De acuerdo con la reconstrucción que realizaron los medios locales, los asaltantes se acercaron a pie y sin mediar conversación comenzaron a gritarle. “¡Dame la moto!”, escuchó el repartidor antes de quedar rodeado.

Lo que parecía ser un robo exprés se tornó más grave cuando uno de los delincuentes, tras recibir la orden de su cómplice, sacó un arma de fuego y abrió fuego contra él. Tras el disparo, que solo rozó el muslo de la víctima, los agresores se apoderaron del vehículo y escaparon rápidamente.

Una vecina de la cuadra, que notó la situación tras oír la detonación, fue quien asistió al repartidor herido y dio aviso a la Policía. Minutos después, personal del Servicio de Emergencias arribó al lugar y constató que el hombre presentaba una lesión leve producto del impacto del proyectil. Recibió atención primaria en el sitio y luego fue derivado a un centro de salud para controles adicionales.

La causa fue caratulada como “robo calificado por el uso de arma de fuego”, quedando de inmediato bajo la órbita de la fiscalía en turno de La Plata.

Tras el relevamiento de las cámaras de seguridad privadas de la zona, las autoridades lograron identificar a los posibles autores, quienes serían tres adolescentes: dos de ellos vestían camperas azules con capucha y el tercero un buzo gris, señalado como quien disparó el arma.

Según lo recabado por los efectivos, los delincuentes también intentaron robarle el teléfono celular al repartidor antes de darse a la fuga, pero no lograron apoderarse del aparato.