Cayeron dos integrantes de la banda que cometía entraderas en Esteban Echeverría: el video del robo a un vecino mientras dormía

Capturaron a los dos sospechosos de cometer una entradera en Esteban Echeverría

Luego de casi dos meses de una intensa investigación, este jueves personal de la Policía Bonaerense detuvo a dos integrantes de una banda que se dedicaba a robar domicilios en el partido de Esteban Echeverría mediante la modalidad de entraderas. Los sospechosos fueron capturados en un domicilio de Lomas de Zamora, donde se ocultaban, en el marco de un allanamiento ordenado por el fiscal Andrés Devoto, titular de la UFI N° 1 departamental.

Fuentes del caso consultadas por Infobae detallaron que la investigación comenzó el pasado 26 de septiembre, luego de que tres delincuentes ingresaran a robar al domicilio de un hombre de 57 años, ubicado en calle La Rabida al 2400, entre General José María Paz y Picqart.

El video que encabeza esta nota muestra que eran las 2.43 de la madrugada cuando los tres asaltantes, todos con sus rostros ocultos, saltaron la reja perimetral e irrumpieron en la casa de la víctima, que en ese momento se encontraba descansando.

Los asaltantes saltaron la reja de entrada e irrumpieron en el domicilio del vecino.

Una vez dentro de la propiedad, los ladrones sustrajeron un televisor y dinero en efectivo, y se dieron a la fuga. Por su parte, el propietario resultó ileso y unos minutos después radicó la denuncia correspondiente.

Es así que personal de la Comisaría 3a de Esteban Echeverría inició las tareas de campo para dar con los delincuentes, entre ellas el relevamiento de cámaras de la zona y la toma de testimonios de vecinos del barrio.

Con las pruebas recabadas hasta ese momento, los investigadores pudieron determinar que al menos uno de los sospechosos, identificado con el apodo de “Rodri”, se escondía en un domicilio de Lomas de Zamora.

El Juzgado de Garantías N°2 de Esteban Echeverría dio lugar a la solicitud de allanamiento presentada por el fiscal Devoto, y personal policial llevó a cabo el procedimiento este mismo jueves.

Cayeron dos integrantes de una banda que cometía entraderas en Esteban Echeverría

Al ingresar a la vivienda apuntada, los uniformados concretaron el arresto de dos sospechosos: R.D.Z., de 24 años, y D.A.L., de 48. Además, secuestraron dos revólveres, uno marca Doberman calibre .22 corto y otro marca Bagual calibre .32 corto, ambos sin municiones y con los números de serie suprimidos.

Los dos detenidos.

El fiscal Devoto imputó a los detenidos por robo agravado por efracción, mientras que continúa con el trabajo para dar con el tercer integrante de la banda, que hasta este jueves continuaba prófugo.

Secuestraron a un jubilado, le desvalijaron la casa y fueron detenidos tras realizar otras dos entraderas

A principios de noviembre, la Policía Bonaerense desarticuló una banda dedicada a robos tipo entradera en el conurbano tras detener a cuatro personas acusadas de privar de su libertad a un jubilado, desvalijar su vivienda y participar en otros dos hechos delictivos en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

La investigación se puso en marcha el 22 de agosto, luego del asalto a un hombre de 68 años que fue interceptado a bordo de su moto por un grupo armado cerca de un supermercado de Paso del Rey. Según precisaron fuentes policiales a este medio, el hombre resultó secuestrado por los delincuentes, quienes lo condujeron a su domicilio y lo sometieron junto a su familia. Durante el asalto, los asaltantes sustrajeron teléfonos móviles, dos televisores, dinero, otra otra moto y diversos objetos de valor antes de huir.

Desarticularon una banda dedicada a robos tipo entradera en el conurbano bonaerense

A partir de ese hecho, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Moreno – General Rodríguez realizó un seguimiento que incluyó análisis de cámaras de seguridad y perfiles en redes sociales, permitiendo individualizar a tres sospechosos y vincularlos con distintos domicilios. Como resultado, la justicia ordenó seis allanamientos en viviendas de los partidos de Moreno y Merlo.

La investigación estableció la presunta participación de los detenidos en otros dos robos bajo la misma modalidad, registrados los pasados 13 y 21 de octubre, con víctimas residentes del partido de Moreno.

Durante los operativos, la policía detuvo a R. H. V., de 24 años, y M. E. S. C., de 40, y aprehendió a D. S. M., de 34, y B. M. R., de 39. Entre los elementos incautados se encontraron un revólver con pedido de secuestro, dos municiones calibre .9 milímetros, un televisor, una funda de chaleco antibalas con la inscripción de Policía, credenciales, prendas de vestir utilizadas durante los hechos y una moto Yamaha YBR 125cc sin patente.

Los cuatro detenidos

Los antecedentes judiciales de los implicados expusieron causas previas por robo agravado, encubrimiento, privación ilegal de la libertad y robo calificado, con registros de detención en distintas unidades penales de la provincia de Buenos Aires.

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 7, a la que asisten el ayudante fiscal Gómez y la jueza de garantías doctora Adriana Julián, ambos del departamento judicial de Moreno – General Rodríguez.