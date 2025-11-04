Crimen y Justicia

Secuestraron a un jubilado, le desvalijaron la casa y fueron detenidos tras realizar otras dos entraderas

La banda operaba en la zona oeste del Conurbano bonaerense. Los agentes detuvieron a cuatro sospechosos, tras realizar seis allanamientos en Moreno y Merlo

Desarticularon una banda dedicada a robos tipo entradera en el conurbano bonaerense

Luego de meses de investigación, la Policía logró desarticular una banda dedicada a robos tipo entradera en la zona oeste del Conurbano bonaerense. Tras realizar seis allanamientos en los partidos de Moreno y Merlo, los agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Moreno – General Rodríguez detuvieron a dos personas y aprehendieron a otras dos. De esta manera, esclarecieron al menos tres hechos cometidos por este grupo.

Según pudo saber Infobae de fuentes cercanas al caso, La investigación se inició tras el robo que sufrió un hombre de 68 años, quien el 22 de agosto circulaba en su motocicleta hacia un supermercado de Paso del Rey para cobrar un préstamo a un cliente, como hacía habitualmente.

En ese trayecto, un grupo de hombres armados a bordo de un Volkswagen Fox negro lo interceptó, le robó el vehículo y lo privó de su libertad, trasladándolo hasta su domicilio.

Allí, los delincuentes lo golpearon y redujeron junto a su familia, apoderándose de teléfonos móviles, dos televisores, dinero en efectivo y otra motocicleta, para luego huir.

Una de las motos robadas por la banda

A partir de este hecho, el personal de la DDI Moreno – General Rodríguez desplegó tareas de análisis de cámaras de seguridad, redes sociales y otros elementos recolectados, lo que permitió identificar a tres de los autores y los domicilios relacionados.

Como resultado, la Justicia libró seis órdenes de allanamiento en los partidos de Moreno y Merlo. Durante la investigación, se determinó que los implicados formaban parte de una organización criminal dedicada a cometer este tipo de ilícitos y que eran responsables de al menos otros dos robos: el 13 de octubre, cuya víctima fue J. C. R., y el 21 de octubre, cuando la afectada fue A. P. T., ambos en el partido de Moreno.

En el marco de los allanamientos, se logró la detención de R. H. V., de 24 años, y M. E. S. C., de 40, así como la aprehensión de D. S. M., de 34, y B. M. R., de 39, todos vinculados a los hechos investigados.

Los cuatro detenidos

Entre los elementos secuestrados figuran un revólver con pedido de secuestro por hurto simple, dos municiones calibre nueve milímetros, un televisor, una funda de chaleco antibalas con la inscripción de Policía, una jerarquía de pecho equivalente a la de oficial subinspector, dos chalecos refractarios con las siglas de Policía Federal Argentina (PFA), nueve teléfonos móviles, una cédula automotor, prendas de vestir similares a las utilizadas en los hechos, una riñonera con documentos de identidad a nombre de distintas personas —presuntamente víctimas—, tarjetas bancarias y billeteras virtuales, un parlante, una motocicleta Yamaha YBR 125cc sin patente y tres cascos de motocicleta.

Los elementos secuestrados por los agentes de la DDI

El análisis de los antecedentes de los aprehendidos reveló trayectorias delictivas extensas.

D. S. M. tiene causas por robo agravado, encubrimiento agravado y robo calificado, habiendo estado detenido en la Unidad Penal 42 de Florencio Varela hasta el 29 de marzo de 2023.

Por otro lado, B. M. R. cuenta con antecedentes por robo, tentativa de hurto simple, tentativa de robo calificado y privación ilegal de la libertad, con intervenciones judiciales en los partidos de Morón, Mercedes y Moreno, y períodos de detención en la Unidad Penal 59 de Merlo.

Por último, R. H. V. figura imputado en una causa por privación ilegal de la libertad en Moreno.

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 7, a cargo de la doctora Castelli, con la colaboración del ayudante fiscal doctor Gómez y la jueza de garantías doctora Adriana Julián, todos del departamento judicial de Moreno – General Rodríguez.

