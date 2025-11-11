Crimen y Justicia

La Matanza: buscan a cinco presos que se fugaron de una comisaría de Isidro Casanova

La mayoría de ellos fue detenida por robo. Sospechan que escaparon por un ducto de ventilación que conecta con el techo de la dependencia policial

Cinco presos se fugaron anoche de una comisaría en el barrio San Alberto, en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, partido de La Matanza, y son intensamente buscados por las autoridades, indicaron fuentes judiciales a Infobae.

Los detenidos habrían escapado por el techo de la sede policial. El hecho es investigado por el fiscal Gastón Bianchi, de la Fiscalía N° 3 del Departamento Judicial La Matanza, quien supervisó las tareas periciales en el lugar junto a efectivos de Gendarmería Nacional (GNA).

Según los primeros datos de la investigación, la fuga ocurrió este lunes y fue descubierta tras un conteo de rutina en la Comisaría 5ta Centro, ubicada en la calle Pekín al 4290, a metros del asentamiento San Alberto.

De acuerdo a la investigación, los presos huyeron por el ducto de ventilación que conecta con el techo de la comisaría. Al momento de la fuga, estaba en el lugar una oficial ayudante y una sargento, quienes fueron desafectadas del servicio por decisión de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

En la zona se desplegó un fuerte operativo de Gendarmería y del Grupo Táctico Operativo (GTO) para dar con los sospechosos.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, en el calabozo de la comisaría quedó alojado un solo preso, que había sido capturado poco antes del escape.

Los fugitivos fueron identificados como Rodrigo Alejandro Araujo (20), detenido por robo en poblado y en banda desde el 18 de octubre pasado. Su expediente está a cargo del Fuero Responsabilidad Penal juvenil Nº2 del Departamento Judicial de La Matanza y el Juzgado de Garantías Nº6.

Otro de los evadidos fue identificado como Daniel Germán Garderes (50), lesiones leves. Está detenido desde el 14 de octubre, en una causa a cargo de la UFI Nº11.

El tercero es Fernando Cisnero Palavecino (32), quien enfrenta cargos por resistencia a la autoridad. Su expediente está a cargo de la UFI Nº1 de La Matanza.

La Policía busca también a Matías Ezequiel Nahuel Alcántara (26), arrestado por robo calificado con arma, cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada. En ese expediente interviene la UFI Descentralizada Nº3 del mismo departamento judicial. Estaba detenido desde el 16 de octubre.

El quinto fue identificado como Emanuel David Herrera (37), acusado de robo simple en una causa a cargo de la UFI Nº20 del Departamento Judicial de La Matanza. Está bajo arresto desde el 10 de noviembre.

El fiscal Bianchi calificó el expediente bajo el delito de evasión culposa y no tomó ningún temperamento en contra de las policías que estaban en la dependencia al momento del escape. El comisario de la dependencia no estaba en el lugar cuando los cinco presos huyeron.

Antecedente

En enero pasado, se fugaron seis hombres que se encontraban detenidos en la comisaría N°2 de González Catán, en La Matanza.

Claudio Fabián Muñoz, Juan Ángel Gabriel Quintana, Braian Alberto Moyano, Alejandro Nicolás Venegas Sánchez, Matías Leonardo González y Brian Nahuel Luna son los nombres de los evadidos, quienes rompieron una reja y el doble mallado del patio interno que funciona como pulmón de aire y desemboca en los techos de la seccional, según le informaron fuentes policiales a Infobae. Todos cuentan con diferentes tipos de antecedentes.

González estaba detenido por resistencia a la autoridad, Luna por robo agravado en poblado y en banda, Moyano por hurto agravado de vehículos, Venegas por robo agravado con armas, Muñoz por robo y Quintana por amenaza y resistencia a la autoridad.

Según informaron las fuentes, cuando se hizo el cambio de oficiales de servicio, se hizo el recuento de los detenidos. De los 37 que había divididos en dos grupos, faltaban seis. Encontraron rejas forzadas y una doble malla de seguridad que daba a un patio interno, rota. A través de ese patio interno, accedieron a los techos, y por allí escaparon.

De los seis, cinco son argentinos y uno chileno (Venegas Sánchez). Juntos, lograron escapar de la seccional La Matanza Sur 2da., ubicada en la esquina de las calles Sáenz y Puerto Argentino de la mencionada localidad.

Los efectivos se percataron de la situación y comenzaron un operativo de búsqueda que continuaba esta tarde. Según las fuentes, el fiscal Gastón Duplaá, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 descentralizada en Gregorio de Laferrere, Departamento Judicial La Matanza, investigó las circunstancias de la fuga.

