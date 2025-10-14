Crimen y Justicia

Cayó un líder narco que usaba un almacén y una casa de comidas como pantalla para vender cocaína

El allanamiento se realizó en una vivienda ubicada en Córdoba. Encontraron armas y dinero, entre otras cosas

Un efectivo de la Fuerza
Un efectivo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico traslada detenido al "Cuervo" lider de la banda narco que vendía droga en un almacén y casa de comida en Córdoba (El Doce.tv)

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevó a cabo un operativo que concluyó con la detención de dos individuos, quienes utilizaban un almacén y casa de comidas para tapar la venta de drogas en el barrio General Bustos de la ciudad de Córdoba.

El procedimiento permitió secuestrar estupefacientes, armas y dinero en el comercio ubicado sobre la intersección de las calles Mauricio Yadarola y República, luego de una investigación impulsada por denuncias anónimas recibidas por el Ministerio Público Fiscal.

A partir de las denuncias, la FPA pudo detectar que el local funcionaba durante el día como comercio tradicional y por la noche se transformaba en punto de entrega de drogas a clientes habituales. El despliegue se efectuó bajo la dirección de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno, que ordenó el allanamiento y detención del implicado, según informó el portal El Doce.tv.

Durante el registro en el local y domicilio del sospechoso, los agentes hallaron 540 dosis de cocaína, 292 de marihuana y 194 comprimidos de psicofármacos. También fueron secuestrados un revólver calibre .22 con cinco cartuchos, dinero en efectivo cuya suma no fue revelada y elementos de corte y fraccionamiento, en línea con lo consignado por la FPA.

Los detenidos fueron identificados como dos hombres de 49 y 53 años, uno de ellos apodado “El Cuervo”, era propietario del negocio y señalado como cabecilla de la organización, mientras que el otro se desempeñaba como empleado y colaborador directo en las maniobras de comercialización. Ambos quedaron a disposición del tribunal competente tras su traslado a sede judicial.

La modalidad consistía en combinar la atención habitual durante el día con la venta de drogas bajo el formato de un comercio de proximidad. De noche, los clientes previamente identificados accedían a la droga sin generar sospechas en el vecindario.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno procedió a la imputación de los dos sospechosos por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

La FPA mantiene abierta la
La FPA mantiene abierta la causa para futuras investigaciones relaciondas (mpfcordoba.gob.ar)

Cayó en Córdoba un veterinario que lideraba una banda narco y le regalaba drogas a menores

Un veterinario de 61 años fue detenido en Villa Cerro Azul, provincia de Córdoba, a fines de agosto, tras haber sido señalado por liderar una banda dedicada al narcomenudeo y de regalar estupefacientes a menores de edad. El operativo, realizado por personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), se desarrolló en una vivienda de la calle Mendoza, sin número, en el departamento Colón.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron 166 dosis de marihuana, ocho de cocaína, 30 semillas de cannabis sativa, una motocicleta y diferentes elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de sustancias prohibidas. El profesional fue arrestado tras una investigación coordinada por la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, cuyo objetivo principal era establecer los movimientos de venta y la distribución de la droga en la región.

Las investigaciones revelaron que el veterinario complementaba su labor durante el día con el suministro ilegal de drogas por la noche. La investigación cobró gravedad adicional al comprobarse que entregaba estupefacientes sin costo a adolescentes vecinos, una práctica que agrava los cargos en su contra. Por este motivo, la sede judicial de Jesús María continúa trabajando para identificar el alcance de la red de compradores y determinar la existencia de cómplices o nexos que hayan facilitado la operatoria.

De acuerdo con el portal El Doce.tv, la noticia sorprendió a los habitantes de Villa Cerro Azul, debido a que se trataba de una persona conocida en la zona. El caso quedó a disposición de la justicia provincial, desde donde se profundizan los análisis sobre el material secuestrado.

