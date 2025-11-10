Crimen y Justicia

Qué determinó la autopsia al cuerpo de la adolescente 17 años hallado en un descampado de Santiago del Estero

Hay un detenido por el femicidio de Camila Emilse Barrera, a quien le encontraron en su casa el celular de la víctima

Emilse Camila Barrera había cumplido los 17 años el 7 de noviembre

Se conoció este lunes el resultado de la autopsia al cuerpo de Emilse Camila Barrera, la adolescente de 17 años que fue hallada asesinada en un descampado de la ciudad santiagueña de Frías y por el que hay un sospechoso detenido, acusado del femicidio.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que el informe de los forenses determinó que a Emilse la estrangularon manualmente. “Tiene fractura del hueso hioides”, explicaron sobre el signo inequívoco de ese tipo de crímenes.

La fiscal de turno de Frías Natalia Simoes tiene a un sospechoso detenido: Raúl Pallares está acusado del homicidio agravado por haber mediado violencia de género.

En la casa de Pallares hallaron el celular de la víctima y sospechan que el femicidio ocurrió en el marco de un encuentro sexual, ampliaron las fuentes del caso a este medio.

El cuerpo de Emilse fue hallado en el cruce de Catamarca y Ruta Nacional 157, en uno de los accesos a la ciudad de Frías

El cuerpo de Emilse había sido hallado este domingo en un descampado y con evidentes signos de violencia. Lo encontró un vecino, cerca de las 7.30, mientras caminaba por el cruce de Catamarca y ruta nacional 157, en uno de los accesos a la ciudad de Frías, ubicada al sudoeste de la provincia de Santiago del Estero.

Fuentes del caso dijeron que tenía "golpes visibles en distintas partes del cuerpo" y que el cuerpo estaba “sin sus prendas de vestir”.

La fiscal Simoes se presentó en el lugar y dispuso la realización de un perímetro para preservar la escena del crimen, ordenó diversas medidas y un examen médico al cuerpo de la víctima, que se conoció este lunes y aportó cuál fue la mecánica utilizada por el homicida para matar a la adolescente.

Además, la funcionaria solicitó la intervención en el caso de la División Homicidios y Delitos Complejos de la Policía de Santiago del Estero. En ese contexto, se concretó la aprehensión del ahora principal sospechoso.

Según consignó el medio Nuevo Diario Web, Pallares, de 37 años, contaría con un frondoso prontuario y había recuperado la libertad hace poco tiempo, tras cumplir condena por violencia de género, justamente, en una causa en la que lo denunció Emilse.

Fuentes del caso citadas por el diario Panorama señalaron que el hombre, al ser indagado por la fiscal Simoes, habría reconocido que había pactado un encuentro con la víctima y admitió haber estado con ella. “Se me fue la mano”, habría dicho el sospechoso al brindar su declaración.

El reclamo de la familia de Emilse

Lo único que nos queda es pedir justicia, que salga a la luz todo lo que tenga que salir, porque hay un solo detenido, pero se nombran a varias personas”, expresó Hugo Barrera, tío de la víctima, ante Nuevo Diario Web.

Al referirse al avance de la investigación, el tío de la víctima del femicidio detalló: “Es muy lamentable todo lo que sucedió. Hay una persona detenida, Pallares, y el caso está en un 80% avanzado. La fiscalía está trabajando, siguen haciendo allanamientos. Está muy sellada toda la información, nos han pedido que esperemos, que están trabajando”.

En medio del dolor, Barrera evocó el último encuentro con su Emilse: “Mi sobrina tenía 17 años, toda una vida por delante. El viernes fue la última vez que la vi, el día de su cumpleaños. Fue a verme a mi trabajo para que la salude”.

