Crimen y Justicia

Funeral tumbero en La Plata: la despedida a un ladrón de 15 años asesinado en un ataque a tiros

La víctima, Tiziano Benjamín Videla, murió luego de permanecer internado más de un mes. Una herida de bala lo había dejado parapléjico. Por el hecho hay un imputado, de 18 años

Un funeral tumbero con quemas de motos y bailes tuvo lugar en las últimas horas en el Cementerio Municipal de La Plata, donde despidieron a Tiziano Benjamín Videla, el adolescente de 15 años que murió tras resultar baleado en San Carlos en un presunto ajuste de cuentas. El joven había quedado internado en estado crítico en el Hospital San Juan de Dios desde septiembre y su fallecimiento derivó en una despedida viralizada en redes por la modalidad de la ceremonia.

El hecho que desencadenó la muerte de Videla ocurrió el 22 de septiembre, cerca de las 23.30, en la zona de 45 y 141, donde varios vecinos alertaron al 911 tras escuchar disparos. Minutos más tarde, personal del Comando de Patrullas de La Plata halló al adolescente tendido en la vereda, con dos heridas de bala, una en la espalda y otra en el glúteo derecho.

Junto al cuerpo se encontraron un revólver calibre .32, una vaina servida de 9 milímetros y un cargador vacío, elementos que sostienen la hipótesis de un enfrentamiento armado.

Tras ser trasladado de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, los médicos confirmaron una grave lesión medular a nivel de la vértebra T2, que lo dejó a Tiziano parapléjico. Aunque el cuadro permaneció estable en las primeras semanas, era irreversible. Con el correr de los días, su salud se agravó hasta su deceso el 3 de noviembre. Murió en el Hospital San Juan de Dios, a donde había sido derivado.

El episodio de despedida, difundido a través de un video, mostró una caravana de autos y motos llegando al cementerio. En las imágenes, amigos y allegados bailan y vitorean alrededor de una moto incendiada que, según quienes lo conocían, pertenecía al adolescente fallecido. En el video que encabeza esta nota también se lee el mensaje: “Se te va a extrañar, negro. Siempre en nuestros corazones, volá bien alto”.

La investigación, impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de La Plata, cuenta con un imputado identificado desde los primeros días posteriores al ataque. El domicilio familiar del sospechoso fue allanado y el padre del joven implicado reconoció ante las autoridades la relación de su hijo con el hecho, además de informar sobre la tenencia de armas registradas y la ausencia de una bicicleta utilizada por su hijo.

El principal sospechoso, J.S.R., tiene 18 años y su situación quedó más comprometida tras la muerte de Tiziano Benjamín Videla, mientras la causa continúa en curso bajo la supervisión de la fiscalía.

Quién era el ladrón fallecido y cómo sigue la causa

Tiziano Benjamín Videla era vecino de La Plata y su nombre ya figuraba en expedientes judiciales previos por hechos delictivos en la periferia de la ciudad. El adolescente de 15 años tenía varias causas abiertas en distintas fiscalías platenses por robo, encubrimiento y tenencia de armas de fuego, según confirmaron fuentes vinculadas a la investigación.

Tras su fallecimiento, la causa que originalmente se hallaba caratulada como “lesiones graves y abuso de arma” será recaratulada como homicidio para avanzar en la pesquisa sobre el ataque que le costó la vida en San Carlos. De acuerdo con fuentes judiciales, la principal hipótesis es que se trató de un ajuste de cuentas entre jóvenes con antecedentes delictivos en la zona.

El expediente permanecerá bajo la órbita de la fiscal Betina Lacki, quien ordenó nuevas medidas procesales y peritajes para esclarecer la secuencia del enfrentamiento en el que murió Videla. Las autoridades buscan reconstruir los detalles del episodio y confirmar la participación de los involucrados.

