Cayó "El Mexicanito": era buscado por un crimen en Frontera y lo atraparon durante un robo en Córdoba

El presunto autor del homicidio de Federico Bazán se encontraba junto a un joven de 18 años. Ambos quedaron detenidos e investigan si estarían vinculados a otros delitos ocurridos en la zona

El momento en el que
El momento en el que el acusado habría disparado a la víctima (Gentileza: El Doce.tv)

A dos semanas del crimen de Federico Bazán, un hombre de 32 años que fue asesinado en la localidad santafesina de Frontera, las autoridades confirmaron la captura del presunto responsable. Se trata de L.J.V.C., conocido como “El Mexicanito”, quien fue atrapado mientras intentaba robar en una vivienda de la localidad de San Francisco, provincia de Córdoba.

El arresto se confirmó este sábado a la madrugada, cuando la Policía sorprendió a dos hombres en pleno robo dentro de una vivienda del barrio Vélez Sarsfield. Fue así que lograron identificarlo como el presunto autor del homicidio de Bazán, mientras que se supo que su cómplice era un joven de 18 años.

Durante el operativo, los agentes incautaron un revólver calibre 32, varios cartuchos, dos teléfonos celulares y diversos objetos sustraídos, los cuales fueron reconocidos por la víctima del robo. Finalmente, se dispuso el traslado de los delincuentes hacia la seccional más cercana.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, "El Mexicanito" fue señalado como el sujeto que había sido captado en video mientras disparaba contra Bazán. Producto del ataque, la víctima recibió dos disparos en el pecho y quedó tendido en plena vía pública.

El arma que secuestró la
El arma que secuestró la Policía de Córdoba durante el operativo

La reconstrucción de los hechos indicó que la víctima se encontraba acompañada por Ángel Darío Aciar, cuando ambos fueron abordados por dos individuos que se desplazaban en motocicleta. En el caso de su compañero, este resultó herido, pero logró ser traslado hacia un hospital en San Francisco.

En la escena del crimen, la policía secuestró un millón de pesos, 20 mil dólares, un teléfono celular y municiones, elementos que reforzaron la hipótesis de que el homicidio podría estar vinculado a transacciones comerciales o intercambio de divisas.

Desde el momento del asesinato, la Justicia de Santa Fe había desplegado un operativo de búsqueda para dar con el paradero de “El Mexicanito”. Finalmente, la detención del prófugo en Córdoba permitió dar aviso a las autoridades santafesinas a cargo de la investigación del homicidio de Bazán.

Imputaron a un joven de 18 años por el crimen de un futbolista en Pérez

Un joven de 18 años, identificado como M. R., y su padre de 39 años, A. R., fueron imputados en la causa que investiga el crimen de Milton Sosa (20), un futbolista del club Mitre que fue asesinado de una puñalada durante una fiesta de 15 años celebrada en la localidad de Pérez, en la provincia de Santa Fe.

La secuencia que derivó en la muerte de Sosa se inició en la madrugada del domingo 2 de noviembre, cuando el joven y la víctima coincidieron en un cumpleaños en la zona de Rearte al 2100, barrio Villa América. Según la acusación de la fiscal Georgina Pairola, ambos mantuvieron una discusión durante la celebración, aunque en ese momento la situación no pasó a mayores.

Sin embargo, cerca de las 04:40 horas, volvieron a cruzarse y la disputa escaló hasta que Sosa recibió una puñalada en el tórax. Aunque el futbolista fue trasladado en estado crítico en un vehículo particular al Hospital Municipal El Gurí, llegó prácticamente sin vida.

Milton Pérez, el joven de
Milton Pérez, el joven de 20 años que fue asesinado de una puñalada

Según la información publicada por La Capital, la noticia de la muerte generó disturbios tanto en las inmediaciones del centro médico como frente a la vivienda de un familiar del presunto agresor. En ese contexto de tensión, el padre del principal acusado realizó varios disparos al aire en la vía pública con una pistola semiautomática Bersa Thunder 380 registrada a su nombre.

Como consecuencia de estos hechos, A. R. fue trasladado a un centro de salud en Soldini antes de quedar detenido bajo sospecha de abuso de armas. Asimismo, las autoridades constataron que el hombre no contaba con permiso para portar el arma utilizada.

Luego de que ambos fueran detenidos el mismo día del crimen, el miércoles pasado la fiscal Pairola imputó a M. R. por el delito de homicidio simple, mientras que a su padre le atribuyó abuso de armas y portación ilegítima de arma de fuego.

El juez Fernando Sosa resolvió dictar prisión preventiva efectiva para el joven de dieciocho años por un plazo legal de hasta dos años. En cuanto a A. R., fue liberado bajo estrictas reglas de conducta que deberá cumplir durante al menos ciento veinte días, con posibilidad de prórroga si la fiscalía lo solicita y el juez lo considera necesario.

Entre las condiciones impuestas, se le prohibió acercarse por cualquier medio a los testigos del hecho y a los familiares de la víctima, así como ingresar a la zona donde ocurrió el homicidio. Además, deberá designar un garante, presentarse cada quince días a firmar en sede judicial y fijar domicilio fuera de las localidades de Pérez y Soldini.

