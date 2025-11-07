Escobar: sigue la búsqueda del tirador que baleó a una mujer en el río, aunque no descartan que haya sido una bala perdida

El momento posterior al ataque

Por orden del fiscal Claudio Aundjian, continúa a contrarreloj la búsqueda del presunto tirador que hirió a Ana Marquis, la mujer que fue baleada en el pecho mientras paseaba en lancha por el Arroyo Correntino, en la localidad bonaerense de Escobar. Sin embargo, según confirmaron fuentes de la causa a Infobae, tampoco descartan que haya sido una bala perdida, aunque aclararon que tampoco se ha establecido de dónde podría haber salido.

Por lo pronto, la víctima evoluciona favorablemente y se encuentra fuera peligro, de acuerdo con lo que supo este medio. De hecho, según dijo Martín Firpo, su esposo, la víctima será llevada a una sala común.

El ataque ocurrió este domingo cuando se encontraba acompañada por familiares y amigos, a pocos metros de una zona conocida como Kayak Escobar. Según fuentes policiales, el balazo salió de la orilla este del arroyo cuando el grupo navegaba desde el Río Paraná hacia el Río Luján.

Tras ello, uno de los tripulantes dio aviso de inmediato a la seguridad del barrio y llamaron a una ambulancia. Ana fue atendida primero en el Hospital Erill de Escobar y más tarde trasladada a la Clínica Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires, donde permaneció hasta hace unas horas internada en terapia intensiva.

“Se siguen haciendo operativos de rastrillaje en la zona. Ayer hubo un importante operativo como consecuencia de unos disparos que escuchó un periodista. No hay grandes cambios porque se siguen haciendo operativos, pero todavía no hay nada”, dijo un investigador a este medio.

A su turno, el marido indicó que todavía no hay ninguna pista acerca del tirador y pidió colaboración a los vecinos de la zona para que aporten datos sobre la identidad. Según dijo Martín, en diálogo con Telefe, se trata de una persona “fuera de sus cabales”, que siempre manifestó molestia por el paso de embarcaciones cerca de su propiedad. Además, expresó que le parece increíble que aún no sepa nada acerca del agresor. Firpo sostiene de que el tiro fue intencional.

“No se sabe realmente a ciencia cierta si esto fue un ataque o fue otra cosa, en el sentido de que hasta pudo haber sido una bala perdida también”, añadió la fuente consultadas por Infobae.

Al respecto, continuó: “se habló con peritos de Policía Científica para establecer si se puede hacer un tipo de planimetría respecto a poder establecer el ángulo de disparo. Pero al ser una embarcación, en esa situación no sería factible por las fluctuaciones del movimiento”.

El disparo correspondió a un arma calibre .22 y la bala ingresó por el omóplato, perforó un pulmón y terminó alojada cerca del corazón. El equipo médico decidió no extraerla para evitar riesgos adicionales, y hasta este jueves la evolución de la paciente era favorable. “La bala no la pudieron sacar”, dijo el esposo de Ana.

El caso fue caratulado como tentativa de homicidio. Según contaron ayer fuentes del caso a Infobae, quienes paseaban junto a Ana dijeron que, previo al tiro, “habían visto a una persona que, desde la orilla, los miró de una manera rara, desafiante, como si pareciera molesta”, aunque no lo observaron en ningún momento empuñando un arma o disparando hacia su embarcación.

“Dijeron que podría ser una bala perdida, porque nadie escuchó la detonación. Se dieron cuenta de lo que había pasado porque la víctima empezó a quejarse de un dolor, la revisaron y vieron que tenía la herida”, contó un investigador a este medio.

Y agregó: “Se hizo un relevamiento en el lugar, y se dialogó con personal de Policía Científica para realizar una pericia que determine desde dónde provino la bala”.

Con el correr de la investigación, los detectives identificaron a un sospechoso de 39 años fue visto en una de las varias casas abandonadas que hay en la zona. Así, el martes fueron a buscarlo.

Pero el resultado del allanamiento fue negativo: no se hallaron armas ni municiones y, por el momento, no se adoptó ninguna medida contra el vecino, ya que no hay indicios que lo ubiquen como el autor del disparo.

Las dudas del marido

“Me sorprende mucho y hasta me parece insólito que todavía no lo hayan encontrado. Si uno comete una infracción de tránsito te encuentran en minutos. No se trató de una bala perdida, este hombre, que no está en sus cabales, apuntó y disparó”, manifestó Firpo a la agencia NA.

En este marco, sostuvo que, luego de que Ana haya salido bien de la operación, decidieron contarlo para que no quede impune: “Eso permitió que muchos decidan hablar y cuenten hechos similares o que fueron amenazados por esta misma persona”.

“Tiene que pagar la pena que le corresponde, no puede quedar impune”, sumó.