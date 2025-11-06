Tres detenidos por el robo de monedas antiguos y relojes de lujo a un coleccionista de Saavedra

Fueron detenidos por robar monedas y relojes antiguos a un coleccionista en Saavedra

La Policía de la Ciudad logró detener a tres personas y recuperar monedas antiguas y relojes de lujo robados a un coleccionista en el barrio de Saavedra, gracias al seguimiento realizado junto con el sistema Anillo Digital, indicaron fuentes del caso a Infobae.

La investigación reveló que los detenidos engañaron a la víctima después de pactar una compra-venta y concretaron el robo en su domicilio.

El hecho ocurrió en un edificio ubicado en Balbín al 3500, donde un coleccionista denunció el ingreso de una pareja bajo el pretexto de una operación comercial. Los implicados, un hombre de 37 años y dos mujeres de 45 y 60 años, lo redujeron y escaparon por la puerta principal, provocando daños en el acceso, antes de abordar un Fiat Cronos blanco en el que los esperaba la tercera integrante del grupo.

Ante la alerta, la Policía de la Ciudad activó el protocolo de búsqueda y localizó el vehículo sobre Balbín, rumbo a General Paz, mediante el monitoreo del Anillo Digital.

Durante la intervención policial, el hombre descendió del auto e intentó eludir a los efectivos al cruzar hacia territorio provincial.

Poco después, ingresó en un predio privado, donde fue observado quitándose una camiseta de fútbol para cambiarla por una remera negra, maniobra con la que buscó dificultar la identificación policial. Las dos mujeres permanecieron en el vehículo y fueron arrestadas en el lugar.

De acuerdo a las fuentes, en presencia de testigos, los oficiales inspeccionaron el Fiat Cronos y hallaron ocho relojes de diversas marcas, cuatro carpetas y doce recipientes con monedas de colección, dinero en efectivo, un pistolón y munición de escopeta, al igual que indumentaria, bolsos y tres teléfonos celulares.

Todos los elementos fueron inventariados y secuestrados por las autoridades.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 52, cuyo titular es Gabriel Omar Ghirlanda, con intervención de la Secretaría 60.

La investigación continúa para determinar si existen más víctimas relacionadas con el accionar de los detenidos.

Lo liberaron y, 48 horas después, volvió a ser detenido

Un hombre de 57 años fue detenido en Villa Sarmiento tras ser sorprendido mientras intentaba ingresar a una vivienda para robar, apenas dos días después de haber recuperado la libertad.

El episodio se registró en la calle Tuyú, en el partido de Morón, cuando el propietario de la vivienda advirtió una presencia sospechosa y alertó de inmediato al 911.

Al llegar al lugar, un móvil de la comisaría 5ª logró reducir al sospechoso en el acto, impidiendo que consumara el robo. “Estaba forzando la reja para meterse, pero no alcanzó a robar nada. Quizá creyó que la finca estaba sin ocupantes”, explicó una fuente vinculada a la investigación al portal Primer Plano Online.

El individuo, identificado como J. A. F., tenía domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), según la documentación que portaba.

Al revisar sus antecedentes, los agentes confirmaron que había recuperado la libertad apenas 48 horas antes del nuevo intento delictivo.