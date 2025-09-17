Crimen y Justicia

Tienen 12, 15 y 17 años y protagonizaron un raid delictivo en el que balearon a un policía: ¿qué pasará con ellos?

En una secuencia feroz por las calles de Morón y Tres de Febrero, los menores robaron tres autos y se tirotearon con un suboficial retirado de la Federal. En plena fuga, además, chocaron

Guardar
Balearon a un policía en Morón y hay tres menores detenidos: tienen 12, 15 y 17 años

Tres chicos de 12, 15 y 17 años, todos vecinos de la zona de Fuerte Apache en el partido de Tres de Febrero, protagonizaron este martes un raid delictivo en el que robaron tres autos, dispararon contra policías y balearon a uno. En plena fuga, además, chocaron. Por su edad, la Justicia declaró inimputables a dos de ellos: el más chico ya fue entregado a su familia.

Todo comenzó cerca de las 21 en las calles de Ciudadela con el robo de un Peugeot 2008 cerca de la Avenida Gaona. De allí, con ese vehículo, los adolescentes se dirigieron hacia la localidad de Villa Sarmiento, en jurisdicción de Morón, e interceptaron a una mujer de 47 años que bajaba de su Volkswagen T-Cross.

Según fuentes policiales y judiciales, los delincuentes rodearon a la conductora, la amenazaron a punta de pistola y la obligaron a entregar el vehículo.

Justo en ese momento pasaba un policía retirado de la Federal en su auto. El hombre, de 58 años, advirtió la escena y activó una sirena. Pero los asaltantes lo vieron y le dispararon, hiriéndolo en el hombro.

Al mismo tiempo, circulaba por el lugar un agente de la Policía Federal, de 27 años y vestido de civil. Al notar el asalto, se identificó y enfrentó a los ladrones a tiros. El policía resultó ileso y los adolescentes escaparon con los dos autos.

Después del tiroteo, el policía retirado fue trasladado en un patrullero de la Comisaría 5ª de Morón hacia el Hospital Posadas. Estaba consciente y fuera de peligro, de acuerdo a lo informado por las fuentes.

Los tres menores detenidos
Los tres menores detenidos

Mientras tanto, varios patrulleros comenzaron a rastrear los vehículos robados. El primer seguimiento surgió por el sistema satelital: el Volkswagen T-Cross blanco fue ubicado en la zona de Ituzaingó.

En ese punto, los menores volvieron a robar: esta vez, la víctima fue una mujer de 54 años a la que le arrebataron su Audi Q2 negro. Allí se dividieron: los dos más chicos se subieron a ese coche, mientras que el de 17 años siguió a bordo del T-Cross.

El raid continuó en dirección opuesta, por colectora de Acceso Oeste, de regreso hacia Villa Sarmiento. Pero para entonces las autoridades habían montado un operativo cerrojo y los tenían cercados.

Finalmente, los agentes capturaron los dos adolescentes de 12 y 15 años. El tercer joven, por su parte, siguió con su fuga, aunque no durante mucho más: en medio de la persecución chocó la T-Cross contra otro auto estacionado cerca del cruce de Carlos Pellegrini y Acceso Oeste, ya en Ciudadela.

Tras el impacto, el delincuente se bajó del vehículo y corrió hasta ser reducido: amenazó a los agentes con el arma, pero los policías dispararon al aire para intimidarlo y detenerlo. Tiene 17 años y es el único imputable.

El operativo finalizó cuando los uniformados dieron con el Peugeot 2008 que la banda usó para dar comienzo a todo el recorrido delictivo. A este coche lo encontraron abandonado en el cruce de Guerrieri y Falcón, también en Ciudadela.

Los tres autos robados durante
Los tres autos robados durante el raid

En el caso intervienen la Unidad Funcional de Instrucción Nº2 del fuero penal juvenil de Morón, a cargo del fiscal Pablo Cabrejas, y el Juzgado de Garantías del Joven N°2 del mismo distrito, que conduce la jueza Cecilia Drago.

Dos de los detenidos tienen menos de 16 años y por esa razón la Justicia los declaró inimputables. De acuerdo a lo que pudo saber este medio, la fiscalía entonces pidió que ambos quedaran sometidos a medidas de seguridad, pero solo al de 15 años le impusieron una restricción. El de 12 fue remitido al cuidado de su familia.

Sobre el sospechoso de 17 años, la fiscalía pidió que siga detenido mientras avanza la investigación.

Temas Relacionados

inseguridadrobosmenores y delitosúltimas noticiasMorónHaedo

Últimas Noticias

Se incendiaron dos embarcaciones en una guardería de San Fernando y hay un empleado herido

El fuego se desató pasado el mediodía en Amarras del Norte. Un hombre de 43 años fue trasladado al hospital local y su estado es reservado. Los videos

Se incendiaron dos embarcaciones en

De testigo a acusada: la trabajadora sexual que quedó detenida por el crimen de un cliente durante una cita

Yanina G. (33) está sospechada de haberle tendido una trampa a un hombre de 36 años que fue apuñalado en su propio auto. Según la investigación, un cómplice de la mujer lo atacó para robarle la riñonera

De testigo a acusada: la

La muerte de Liam Payne: los acusados de venderle la cocaína siguen presos y van a juicio

El proceso contra Braian Paiz y Ezequiel Pereyra se realizará en el Tribunal N°30 luego de que la Justicia de la Ciudad se declarara incompetente. La apelación en curso contra Rogelio Nores y las pericias que faltan

La muerte de Liam Payne:

Supermercado, juegos online y un pasaje a España: los gastos de la maestra jardinera buscada por una estafa millonaria

La acusada tiene orden de captura internacional por usar las tarjetas de sus compañeras de trabajo. Los robos los cometió mientras hacía una suplencia de 4 días

Supermercado, juegos online y un

El youtuber “El Presto” va a juicio por instigar a ir a la casa de un intendente e incendiarla “con la familia adentro”

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó la impugnación extraordinaria presentada por la defensa de Eduardo Miguel Prestofelippo y confirmó la decisión de la Cámara de Casación Penal, que había anulado su absolución y ordenado un nuevo debate

El youtuber “El Presto” va
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se incendiaron dos embarcaciones en

Se incendiaron dos embarcaciones en una guardería de San Fernando y hay un empleado herido

Invertirán más de USD 20 millones para renovar un antiguo shopping de Morón

Un estudio realizado en Argentina prueba cómo el omega-3 mejora la salud cardiovascular

Aerolíneas Argentinas explicó que tendrá resultado financiero negativo porque invertirá USD 400 millones de su “caja” operativa

Joaquín Cottani, ex viceministro de Caputo: “Nunca entendí el programa económico”

INFOBAE AMÉRICA
El sistema láser antimisiles israelí

El sistema láser antimisiles israelí ‘Iron Beam’ estará listo para uso militar antes de fin de año

El Banco Central de Canadá bajó la tasa de interés debido a los aranceles de Trump

Zelensky busca otros 1.500 millones de dólares de sus aliados europeos para comprar misiles Patriot

Comenzó la campaña electoral en Chile: ocho candidatos y una polarizada disputa entre Jara y Kast

Emiratos Árabes recibió a 119 heridos y enfermos de Gaza para brindarles tratamiento médico

TELESHOW
La palabra de Flor Jazmín

La palabra de Flor Jazmín Peña tras los polémicos dichos de Agustín Franzoni: “Estoy en shock, me siento muy vulnerada”

Moria Casán le entregó el premio María Guerrero a Sofía Gala, su hija: “Gracias, mamá”

La reacción de Nicki Nicole al ser nominada a los Latin Grammy y el apoyo de Lamine Yamal

Jorgelina Cardoso respaldó a Camila Galante y Leandro Paredes: “Con cada piedra que les tiren sigan construyendo el castillo”

Entre besos y caricias: el acaramelado video de la China Suárez y Mauro Icardi