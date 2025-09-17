Tienen 12, 15 y 17 años y protagonizaron un raid delictivo en el que balearon a un policía: ¿qué pasará con ellos?

Balearon a un policía en Morón y hay tres menores detenidos: tienen 12, 15 y 17 años

Tres chicos de 12, 15 y 17 años, todos vecinos de la zona de Fuerte Apache en el partido de Tres de Febrero, protagonizaron este martes un raid delictivo en el que robaron tres autos, dispararon contra policías y balearon a uno. En plena fuga, además, chocaron. Por su edad, la Justicia declaró inimputables a dos de ellos: el más chico ya fue entregado a su familia.

Todo comenzó cerca de las 21 en las calles de Ciudadela con el robo de un Peugeot 2008 cerca de la Avenida Gaona. De allí, con ese vehículo, los adolescentes se dirigieron hacia la localidad de Villa Sarmiento, en jurisdicción de Morón, e interceptaron a una mujer de 47 años que bajaba de su Volkswagen T-Cross.

Según fuentes policiales y judiciales, los delincuentes rodearon a la conductora, la amenazaron a punta de pistola y la obligaron a entregar el vehículo.

Justo en ese momento pasaba un policía retirado de la Federal en su auto. El hombre, de 58 años, advirtió la escena y activó una sirena. Pero los asaltantes lo vieron y le dispararon, hiriéndolo en el hombro.

Al mismo tiempo, circulaba por el lugar un agente de la Policía Federal, de 27 años y vestido de civil. Al notar el asalto, se identificó y enfrentó a los ladrones a tiros. El policía resultó ileso y los adolescentes escaparon con los dos autos.

Después del tiroteo, el policía retirado fue trasladado en un patrullero de la Comisaría 5ª de Morón hacia el Hospital Posadas. Estaba consciente y fuera de peligro, de acuerdo a lo informado por las fuentes.

Los tres menores detenidos

Mientras tanto, varios patrulleros comenzaron a rastrear los vehículos robados. El primer seguimiento surgió por el sistema satelital: el Volkswagen T-Cross blanco fue ubicado en la zona de Ituzaingó.

En ese punto, los menores volvieron a robar: esta vez, la víctima fue una mujer de 54 años a la que le arrebataron su Audi Q2 negro. Allí se dividieron: los dos más chicos se subieron a ese coche, mientras que el de 17 años siguió a bordo del T-Cross.

El raid continuó en dirección opuesta, por colectora de Acceso Oeste, de regreso hacia Villa Sarmiento. Pero para entonces las autoridades habían montado un operativo cerrojo y los tenían cercados.

Finalmente, los agentes capturaron los dos adolescentes de 12 y 15 años. El tercer joven, por su parte, siguió con su fuga, aunque no durante mucho más: en medio de la persecución chocó la T-Cross contra otro auto estacionado cerca del cruce de Carlos Pellegrini y Acceso Oeste, ya en Ciudadela.

Tras el impacto, el delincuente se bajó del vehículo y corrió hasta ser reducido: amenazó a los agentes con el arma, pero los policías dispararon al aire para intimidarlo y detenerlo. Tiene 17 años y es el único imputable.

El operativo finalizó cuando los uniformados dieron con el Peugeot 2008 que la banda usó para dar comienzo a todo el recorrido delictivo. A este coche lo encontraron abandonado en el cruce de Guerrieri y Falcón, también en Ciudadela.

Los tres autos robados durante el raid

En el caso intervienen la Unidad Funcional de Instrucción Nº2 del fuero penal juvenil de Morón, a cargo del fiscal Pablo Cabrejas, y el Juzgado de Garantías del Joven N°2 del mismo distrito, que conduce la jueza Cecilia Drago.

Dos de los detenidos tienen menos de 16 años y por esa razón la Justicia los declaró inimputables. De acuerdo a lo que pudo saber este medio, la fiscalía entonces pidió que ambos quedaran sometidos a medidas de seguridad, pero solo al de 15 años le impusieron una restricción. El de 12 fue remitido al cuidado de su familia.

Sobre el sospechoso de 17 años, la fiscalía pidió que siga detenido mientras avanza la investigación.