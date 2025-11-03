Quedó en libertad, volvió a robar a los dos días y fue detenido nuevamente en Villa Sarmiento

Volvió a robar apenas dos días después de haber recuperado la libertad y fue detenido en Villa Sarmiento

Un hombre de 57 años fue detenido en Villa Sarmiento tras ser sorprendido mientras intentaba ingresar a una vivienda para robar, apenas dos días después de haber recuperado la libertad.

El episodio se registró en la calle Tuyú al 100, en el partido de Morón, cuando el propietario de la vivienda advirtió una presencia sospechosa y alertó de inmediato al 911.

Al llegar al lugar, un móvil de la comisaría 5ª logró reducir al sospechoso en el acto, impidiendo que consumara el robo. “Estaba forzando la reja para meterse, pero no alcanzó a robar nada. Quizá creyó que la finca estaba sin ocupantes”, explicó una fuente vinculada a la investigación al portal Primer Plano Online.

El individuo, identificado como J. A. F., tenía domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), según la documentación que portaba.

Al revisar sus antecedentes, los agentes confirmaron que había recuperado la libertad apenas 48 horas antes del nuevo intento delictivo.

El hecho de que el detenido hubiera salido de prisión el jueves anterior, tras enfrentar un proceso penal ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 13, generó sorpresa entre los investigadores.

Actualmente, el detenido enfrenta una causa por robo en grado de tentativa que tramita en la Fiscalía N.º 4 de Morón.

Detuvieron a un sospechoso por homicidio en La Matanza

El arresto de Javier Alejandro Gacitúa en el partido de La Matanza reavivó la investigación sobre el violento asalto que dejó cuadripléjico a Carlos Toscano, un motociclista de 40 años que falleció tres meses después del ataque.

Aunque la detención de Gacitúa, de 21 años, se produjo por su presunta implicación en un homicidio en esa jurisdicción, las autoridades lo consideran el principal sospechoso de haber disparado contra Toscano durante el robo ocurrido en Morón.

El episodio que marcó el destino de Toscano tuvo lugar el diecinueve de julio, en la intersección de Ramella y Castaño. Mientras circulaba en moto, fue interceptado por un grupo de delincuentes que le dispararon para robarle el vehículo. El parte médico determinó que el proyectil ingresó por la espalda y rozó la médula espinal, provocando una cuadriplejia irreversible. Los asaltantes huyeron con la motocicleta, dejando a la víctima sin movilidad en las cuatro extremidades.

Le robaron, lo dejaron cuadripléjico y murió

Durante las primeras etapas de la investigación, los detectives identificaron que los responsables del asalto se desplazaban en una Honda CB Teister 250 —sustraída el día anterior— y una Honda GLH Gaucha 150cc. Además, lograron individualizar a varios sospechosos vinculados al hecho. Toscano relató a las autoridades que, tras el robo, un hombre se comunicó con él para negociar la devolución de la moto, pero posteriormente perdió contacto y nunca recuperó el vehículo.

El avance de la causa se aceleró el 27 de julio, cuando un allanamiento en Morón permitió la detención de Elías Juan Cruz Castellano, de 27 años. En ese operativo, la Policía secuestró su teléfono celular, cuyo análisis resultó clave para identificar el ID de otros involucrados en el asalto y continuar con las detenciones.

El 7 de agosto, los procedimientos se extendieron a la localidad de Isidro Casanova, donde fueron arrestados Leandro Ezequiel Larrosa (20 años) y Darío Ramón Zabala (52). En esa ocasión, la Policía Bonaerense incautó tres motocicletas —incluida una Honda NX4 denunciada como robada en noviembre del año anterior—, prendas de vestir, un revólver calibre .22, una réplica de pistola, teléfonos celulares y un casco.

El 13 de agosto, la serie de allanamientos continuó con la detención de Ezequiel Ignacio Gauna y Damián Rodrigo Rivero, ambos de 22 años. En esos operativos, los agentes incautaron una Honda CG Titan, vestimenta y parabrisas de motocicleta que, según los investigadores, estarían relacionados con el ataque a Toscano.

A partir del análisis de la información recolectada, la Unidad Funcional de Instrucción N°7 identificó a Javier Alejandro Gacitúa como otro de los partícipes del hecho, señalándolo como el presunto autor del disparo. Los investigadores sostienen que existen elementos que lo vinculan directamente como el tirador. No obstante, el Juzgado de Garantías interviniente consideró insuficientes las pruebas presentadas por la fiscalía y rechazó la orden de detención formal.

Pese a esa decisión judicial, Gacitúa fue localizado este lunes en las inmediaciones de la Ruta 3, en la localidad de Gregorio de Laferrere, y quedó detenido en el marco de una causa por homicidio en La Matanza.

El sospechoso ya tenía un pedido de captura activo por homicidio desde 2023.