Crimen y Justicia

Quedó en libertad, volvió a robar a los dos días y fue detenido nuevamente en Villa Sarmiento

La Policía lo capturó cuando trataba de forzar la reja de una casa, apenas 48 horas después de salir de prisión

Guardar
Volvió a robar apenas dos
Volvió a robar apenas dos días después de haber recuperado la libertad y fue detenido en Villa Sarmiento

Un hombre de 57 años fue detenido en Villa Sarmiento tras ser sorprendido mientras intentaba ingresar a una vivienda para robar, apenas dos días después de haber recuperado la libertad.

El episodio se registró en la calle Tuyú al 100, en el partido de Morón, cuando el propietario de la vivienda advirtió una presencia sospechosa y alertó de inmediato al 911.

Al llegar al lugar, un móvil de la comisaría 5ª logró reducir al sospechoso en el acto, impidiendo que consumara el robo. “Estaba forzando la reja para meterse, pero no alcanzó a robar nada. Quizá creyó que la finca estaba sin ocupantes”, explicó una fuente vinculada a la investigación al portal Primer Plano Online.

El individuo, identificado como J. A. F., tenía domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), según la documentación que portaba.

Al revisar sus antecedentes, los agentes confirmaron que había recuperado la libertad apenas 48 horas antes del nuevo intento delictivo.

La policía lo capturó cuando
La policía lo capturó cuando trataba de forzar la reja de una casa, apenas 48 horas después de salir de prisión

El hecho de que el detenido hubiera salido de prisión el jueves anterior, tras enfrentar un proceso penal ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 13, generó sorpresa entre los investigadores.

Actualmente, el detenido enfrenta una causa por robo en grado de tentativa que tramita en la Fiscalía N.º 4 de Morón.

Detuvieron a un sospechoso por homicidio en La Matanza

El arresto de Javier Alejandro Gacitúa en el partido de La Matanza reavivó la investigación sobre el violento asalto que dejó cuadripléjico a Carlos Toscano, un motociclista de 40 años que falleció tres meses después del ataque.

Aunque la detención de Gacitúa, de 21 años, se produjo por su presunta implicación en un homicidio en esa jurisdicción, las autoridades lo consideran el principal sospechoso de haber disparado contra Toscano durante el robo ocurrido en Morón.

El episodio que marcó el destino de Toscano tuvo lugar el diecinueve de julio, en la intersección de Ramella y Castaño. Mientras circulaba en moto, fue interceptado por un grupo de delincuentes que le dispararon para robarle el vehículo. El parte médico determinó que el proyectil ingresó por la espalda y rozó la médula espinal, provocando una cuadriplejia irreversible. Los asaltantes huyeron con la motocicleta, dejando a la víctima sin movilidad en las cuatro extremidades.

Le robaron, lo dejaron cuadripléjico y murió

Durante las primeras etapas de la investigación, los detectives identificaron que los responsables del asalto se desplazaban en una Honda CB Teister 250 —sustraída el día anterior— y una Honda GLH Gaucha 150cc. Además, lograron individualizar a varios sospechosos vinculados al hecho. Toscano relató a las autoridades que, tras el robo, un hombre se comunicó con él para negociar la devolución de la moto, pero posteriormente perdió contacto y nunca recuperó el vehículo.

El avance de la causa se aceleró el 27 de julio, cuando un allanamiento en Morón permitió la detención de Elías Juan Cruz Castellano, de 27 años. En ese operativo, la Policía secuestró su teléfono celular, cuyo análisis resultó clave para identificar el ID de otros involucrados en el asalto y continuar con las detenciones.

El 7 de agosto, los procedimientos se extendieron a la localidad de Isidro Casanova, donde fueron arrestados Leandro Ezequiel Larrosa (20 años) y Darío Ramón Zabala (52). En esa ocasión, la Policía Bonaerense incautó tres motocicletas —incluida una Honda NX4 denunciada como robada en noviembre del año anterior—, prendas de vestir, un revólver calibre .22, una réplica de pistola, teléfonos celulares y un casco.

El 13 de agosto, la serie de allanamientos continuó con la detención de Ezequiel Ignacio Gauna y Damián Rodrigo Rivero, ambos de 22 años. En esos operativos, los agentes incautaron una Honda CG Titan, vestimenta y parabrisas de motocicleta que, según los investigadores, estarían relacionados con el ataque a Toscano.

A partir del análisis de la información recolectada, la Unidad Funcional de Instrucción N°7 identificó a Javier Alejandro Gacitúa como otro de los partícipes del hecho, señalándolo como el presunto autor del disparo. Los investigadores sostienen que existen elementos que lo vinculan directamente como el tirador. No obstante, el Juzgado de Garantías interviniente consideró insuficientes las pruebas presentadas por la fiscalía y rechazó la orden de detención formal.

Pese a esa decisión judicial, Gacitúa fue localizado este lunes en las inmediaciones de la Ruta 3, en la localidad de Gregorio de Laferrere, y quedó detenido en el marco de una causa por homicidio en La Matanza.

El sospechoso ya tenía un pedido de captura activo por homicidio desde 2023.

Temas Relacionados

MorónVilla SarmientoInseguridad en el ConurbanoRoboPolicía BonaerenseÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Declararon inimputable al hombre que mató de 34 puñaladas a su madre en Córdoba

La pericia interdisciplinaria estableció que el hombre “reúne criterios de internación” tras comprobar la presencia de factores psicopatológicos y el riesgo grave que representaba tanto para sí mismo como para terceros

Declararon inimputable al hombre que

Violento robo a una embarazada en La Plata: le apuntaron a la panza para llevarse solo 2 mil pesos y un celular

Los delincuentes se llevaron hasta los estudios médicos, que la mujer tenía en la cartera. La víctima no sufrió lesiones físicas, aunque quedó visiblemente afectada por la violencia del hecho

Violento robo a una embarazada

Murió un hombre en un tiroteo en Santa Fe y otros dos resultaron heridos

El hecho ocurrió este domingo al mediodía en el barrio Barranquitas, de la capital provincial

Murió un hombre en un

El otro crimen del country: comienza el juicio a la empleada doméstica acusada de matar a Roberto Wolfenson

El empresario murió estrangulado en su casa de La Delfina de Pilar a principios del año pasado. Este lunes Rosalía Soledad Paniagua se presenta ante los Tribunales de San Isidro para dar comienzo al proceso

El otro crimen del country:

Tragedia en José C. Paz: una familia destrozada luego de que una camioneta embistiera el auto en el que viajaban

Murió el matrimonio y la hija mayor, de 14 años, se encuentra internada en grave estado. Los otros dos menores quedaron al cuidado de la abuela. El conductor, de 23 años, está detenido acusado de doble homicidio culposo. El test de alcoholemia dio negativo, pero esperan los análisis para confirmar ese resultado

Tragedia en José C. Paz:
DEPORTES
Cavigliasso-Pertegarini, el matrimonio argentino que

Cavigliasso-Pertegarini, el matrimonio argentino que se consagró campeón mundial de Rally Raid y buscará su segundo Dakar

La glamorosa historia de amor detrás de la propuesta de casamiento más romántica de la F1

El Monumental habló: el termómetro de los hinchas y los fuertes hits en la caída de River Plate ante Gimnasia

La sorpresiva decisión de Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Gimnasia y en la previa del Superclásico con Boca

Los memes y reacciones de la derrota de River ante Gimnasia: críticas a Gallardo, burlas desde Boca y “justicia divina” de Maradona

TELESHOW
Llega la gran noche de

Llega la gran noche de nuestro teatro musical, Los Premios Hugo

Luck Ra debutó en MasterChef Celebrity como reemplazo de La Joaqui y Wanda lo incomodó con una pregunta sobre su romance

Las tiernas postales de Alexis Mac Allister en sus primeros días como padre de Alaia

Chris Martin de Coldplay sorprendió en vivo al aparecer junto a Tini Stoessel en Tecnópolis

La conmovedora aparición que vivió la viuda de Cacho Castaña: “Él me explicó cómo seguir”

INFOBAE AMÉRICA

Israel confirmó la identidad y

Israel confirmó la identidad y la causa de muerte de tres rehenes asesinados y entregados por los terroristas de Hamas

Donald Trump dijo que Xi Jinping afirmó que China no intervendrá en Taiwán mientras él sea presidente de EEUU

Rusia admitió que mantiene contactos con el régimen venezolano y que posee “varias obligaciones contractuales”

“Mitate”: el arte japonés que ‘mirar la mirada’ para convertir lo cotidiano en belleza

El Gobierno de Haití declaró el estado de emergencia en varias regiones del país por los daños causados por el huracán Melissa