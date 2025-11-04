Juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: qué contaron el ex de la víctima y la mujer que vio arañado a César Sena

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski incluye testimonios que describen episodios de violencia previos

En una nueva jornada del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, dos testimonios marcaron el desarrollo del proceso que se lleva adelante en la provincia del Chaco. Por un lado, declaró el ex novio de la joven, quien reveló detalles sobre un episodio de violencia que Cecilia le había contado un mes antes de desaparecer. Por otro, una testigo que estuvo con César Sena el 2 de junio de 2023 –el día en que, según la acusación, la víctima fue asesinada– describió que el imputado tenía lesiones visibles en el cuello y relató la conversación que mantuvieron en esa fecha.

Durante su declaración, el ex novio de Cecilia presentó al tribunal fragmentos de conversaciones que había mantenido con ella en los días previos al crimen. En uno de esos intercambios, fechado a comienzos de mayo de 2023, la joven le comentó un hecho ocurrido dentro de la camioneta familiar, cuando intentó bajarse en medio de una discusión con César.

Según el testigo, Cecilia le escribió: “Me hizo la guillotina, me lastimó. Vi pasar la vida delante de mis ojitos. Nunca se había puesto violento así conmigo”. La conversación fue incorporada como prueba por la Fiscalía para demostrar antecedentes de violencia de género por parte del acusado.

Además, el testigo exhibió mensajes recibidos luego del 2 de junio, fecha en la que se presume que Cecilia ya había sido asesinada. En esos textos, alguien que se hizo pasar por ella intentó simular que se encontraba de viaje. El ex novio detalló que el día 2 recibió un mensaje desde el teléfono de Cecilia en el que se le decía que ya estaban en Ushuaia, un destino que la joven y Sena habían comentado previamente. Según la acusación, esos mensajes formaron parte de un plan de encubrimiento y desvío de la investigación.

El exnovio de Cecilia mostró un chat en el que la joven describía una agresión física ocurrida dentro de una camioneta

Ese mismo día, otra testigo clave declaró ante el jurado. Se trata de M. J. M., una joven que compartió actividades políticas con César Sena el 2 y el 3 de junio. Relató que esa mañana, alrededor de las 11, el acusado la pasó a buscar en su camioneta para asistir juntos a un acto en Colonia Elisa. Al subir al vehículo, notó algo particular: “Tenía un arañón en el lado izquierdo del cuello”, explicó. Consultado por la herida, Sena le respondió que “había peleado con Cecilia y que ella le había arrojado cosas”.

La testigo agregó que le llamó la atención que César llevara consigo dos celulares, ropa y un termo. Participaron de la actividad hasta las 20.30, pero él se retiró antes, alrededor de las 17, con la excusa de asistir a una reunión. Al día siguiente, el 3 de junio, se reencontraron para cenar y conversar en una plaza cercana al Colegio Normal.

Durante ese encuentro, Sena le manifestó nuevamente que no estaba bien con Cecilia, que tenían problemas y que había “golpes de por medio”. La joven declaró que le sugirió que se separaran.

Más adelante, la testigo relató que la noche del 3 de junio le escribió a César para asistir a una actividad del matrimonio Emerenciano Sena-Marcela Acuña en el Coliseo. Él le permitió entrar sin pagar y, aunque estuvo un rato en el lugar, se fue entre la 1 y 2 de la madrugada. El último contacto entre ambos ocurrió el 7 de junio, en un acto en Colonias Unidas. Ella le preguntó cómo estaba y él respondió: “Maso”. Al intentar saber el porqué lo había consultado, la testigo explicó que había visto en redes sociales que Cecilia Strzyzowski estaba desaparecida.

El análisis forense identificó dos lesiones en el cuerpo de César Sena compatibles con rasguños de varios días de evolución

Los testimonios se suman a otras pruebas ya presentadas, entre ellas las pericias realizadas al cuerpo de César Sena tras su detención, en las que un médico forense del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses del Chaco (IMCIF) identificó lesiones compatibles con rasguños en el cuello y en el brazo derecho, de entre una y dos semanas de evolución. Las marcas fueron reconocidas por el propio imputado durante la audiencia.

En paralelo, una ingeniera del Gabinete Científico del Poder Judicial, Carolina Pasarela, presentó un análisis semántico de los mensajes de WhatsApp entre Cecilia y su entorno. El estudio mostró un cambio en el tono de las conversaciones con César a partir del pedido de divorcio, así como indicios de malestar en los días previos al crimen.

Entre el material revisado por la perito se encontraba también un extenso mensaje que Cecilia había escrito para Marcela Acuña, madre de César, aunque finalmente no lo envió, sino que lo reenvió a su pareja.