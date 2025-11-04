Crimen y Justicia

Creen que Pablo Laurta estudió hasta en dónde había controles policiales: el sinuoso recorrido para evitarlos

En su escape de Entre Ríos, el acusado del crimen del remisero y del doble femicidio de Córdoba condujo en zigzag por caminos de ripio y broza para esquivar puestos camineros

El femicida Pablo Laurta
El trayecto que recorrió Pablo Laurta en Entre Ríos tras haber subido al Toyota Corolla del remisero Martín Sebastián Palacio, quien luego fue asesinado, no fue producto del azar. Se trata de un prolijo trazado para no ser detenido por controles de las fuerzas de seguridad apostado a la vera de las rutas principales. Así lo entienden los investigadores del caso.

En la causa se manejan datos concretos de cómo fue su raid delictivo para culminar con los femicidios en Córdoba de su ex Luna Giardina y la madre de la mujer, Mariel Zamudio; y así llevarse a su hijo de 5 años.

En ese contexto, Laurta comenzó con el viaje en canoa desde Uruguay a Entre Ríos. Así logró que el ingreso a la Argentina no quede registrado en la Dirección de Migraciones. Luego, el 7 de octubre, a las 19:53, se subió al Toyota Corolla del remisero Palacio. Lo había contratado para viajar a la ciudad santafesina de Rafaela. El destino, sin embargo, fue otro.

Partieron desde la ciudad entrerriana de Concordia en sentido suroeste. Los datos de cámaras y señales de celular permitieron reconstruir el derrotero. El auto salió por la Ruta Provincial 22 hacia el oeste. Pero luego giró en “U” y regresó para tomar la autovía Ruta Nacional 14. Con esta maniobra, esquivó el control de la Policía de Entre Ríos que se ubica en la zona baja del “rulo” que forma el empalme de la 14 y la 22.

Las víctimas del doble femicidio
El coche siguió con sentido sur por la autovía. Pero a la altura de Estancia Grande abandonó la 14. Avanzó en el Toyota Corolla por los caminos laterales de tierra que pasan por Yeruá y General Campos. En un descampado entre estas dos localidades apareció el cuerpo de Palacio el lunes 13 octubre en horas de la tarde. Le faltaba la cabeza, las manos y los brazos.

En General Campos, tomó la Ruta Nacional 18. Pero con el recorrido por senderos secundarios evitó el puesto de Gendarmería que está en la intersección de la 14 y la 18, a metros de donde funcionaban las cabinas de peaje.

El resto del camino

El Toyota Corolla circuló unos kilómetros por esta vía. Como la senda principal se encuentra en mantenimiento, para seguir camino hacia el oeste se debe retomar la vieja traza de la ruta que cruza por el medio de la ciudad de San Salvador. Esa localidad, una cámara de seguridad lo registró cargando combustible. Estaba solo.

Luego, se sabe que pasó por la Ruta Provincial 15 a la altura de Sauce Sur. Esa ubicación está hacia el sur de la Ruta 18. La 15 tiene un tramo de ripio, uno asfaltado y otro de tierra. En la salida de un camino rural provincial, en sentido a General Echagüe, se hallaron los restos faltantes del remisero asesinado el pasado miércoles 29 de octubre.

El auto de Palacio fue
El auto de Palacio fue encontrado prendido fuego en la ciudad de Córdoba

Esto implica que antes, a la altura de Villa Clara o de Villaguay, abandonó la 18 y esquivó el control caminero de la Policía de Entre Ríos que está en la zona de Paso de la Laguna, intersección de la Ruta Nacional 18 y la provincial 6. La maniobra le permitió eludir la Caminera policial que la fuerza entrerriana tiene en la intersección de las rutas 6, 39 y 12.

Con el derrotero hacia el oeste por vías alternativas, también evitó el puesto caminero ubicado sobre la Ruta Nacional 12, en el acceso a Nogoyá. Dado el zigzag que marcó su derrotero, es probable que haya salido de Entre Ríos hacia Santa Fe por el puente Rosario – Victoria. En la cabecera, del lado entrerriano, hay un destacamento de la Policía de Entre Ríos y un escuadrón de la Gendarmería.

El caso

Laurta está acusado del crimen de Palacio en Entre Ríos. La investigación se lleva adelante en Concordia. Está a cargo de la fiscal Daniel Montangie. La jueza de Garantías, Gabriela Seró, le dictó prisión preventiva por cuatro meses. Representado por un defensor oficial, José Luis Legarreta, el acusado del homicidio se negó a declarar ante la magistrada.

Seró ordenó su traslado a la provincia de Córdoba. Allí tiene el otro expediente abierto por el doble femicidio de Giardina y Zamudio. El fiscal Gerardo Reyes lo acusó de los delitos de homicidio calificado por alevosía, violencia de género y violación de domicilio.

Está detenido en la cárcel de Cruz del Eje.

