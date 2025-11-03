La Justicia de Córdoba le dictó la prisión preventiva a Pablo Laurta por el doble femicidio

Pablo Laurta también está acusado de matar a un remisero en Entre Ríos

La Justicia de Córdoba le dictó este lunes la prisión preventiva a Pablo Laurta por el doble femicidio de la mamá y de la abuela de su hijo, indicaron fuentes judiciales. El imputado permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje.

La Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Segundo Turno, a cargo de Gerardo Reyes, dispuso que siga preso.

Reyes lo considera supuesto autor de los delitos de homicidio calificado por alevosía y violencia de género y violación de domicilio en perjuicio de su ex pareja Luna Giardina y la madre de la mujer, Mariel Zamudio.

En el caso de Luna también le aplicó el agravante por el vínculo preexistente entre ambos.

