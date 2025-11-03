Crimen y Justicia

La Justicia de Córdoba le dictó la prisión preventiva a Pablo Laurta por el doble femicidio

Detenido en la cárcel de Cruz del Eje, el fiscal Reyes lo considera autor de dos cargos de homicidio agravado por alevosía y violencia de género, más violación de domicilio. También le aplicó el agravante por el vínculo preexistente con la mamá de su hijo

Pablo Laurta también está acusado
Pablo Laurta también está acusado de matar a un remisero en Entre Ríos

La Justicia de Córdoba le dictó este lunes la prisión preventiva a Pablo Laurta por el doble femicidio de la mamá y de la abuela de su hijo, indicaron fuentes judiciales. El imputado permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje.

La Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Segundo Turno, a cargo de Gerardo Reyes, dispuso que siga preso.

Reyes lo considera supuesto autor de los delitos de homicidio calificado por alevosía y violencia de género y violación de domicilio en perjuicio de su ex pareja Luna Giardina y la madre de la mujer, Mariel Zamudio.

En el caso de Luna también le aplicó el agravante por el vínculo preexistente entre ambos.

Noticia en desarrollo

